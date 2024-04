Lại một lợi thế dẫn đầu khác bị vứt bỏ, tại sao Man United mong manh đến vậy?

Việc dẫn trước cách biệt từ hai bàn trở lên lẽ ra là khá an toàn trong một trận cầu đỉnh cao, nhất là khi đá với đội yếu hơn mình, nhưng Man United lại có thói quen vứt bỏ những lợi thế dẫn trước một cách quá dễ dàng. Nó có phải là lý do chính đáng để các ông chủ sân Old Trafford sa thải HLV Erik ten Hag không?