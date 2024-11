Bí ẩn: Vinícius là ngôi sao của Real Madrid, nhưng tại sao lại không tỏa sáng cho Brazil? (Kỳ 1)

Đây là cú hat-trick thứ hai của Vinícius tại Bernabeu chỉ trong vòng 2 tuần rưỡi. Trước đó, là 3 bàn vào lưới Borussia Dortmund tại Champions League, khiến các nhà báo trong phòng báo chí Bernabeu đặt câu hỏi liệu đây có phải là 45 phút hay nhất trong sự nghiệp của Vinícius cho đến nay không.

Và không chỉ người hâm mộ hay giới truyền thông. Jude Bellingham gọi Vinícius là "không thể ngăn cản" sau trận đấu với Osasuna. "Cậu ấy là thủ lĩnh của chúng tôi", Bellingham nói. HLV Carlo Ancelotti cũng không nghi ngờ gì. Lần đầu tiên ông gọi Vinícius là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" vào tháng 2 năm nay, sau khi anh ghi một bàn và kiến ​​tạo thêm hai bàn nữa trong chiến thắng 4-0 trước Girona.

Những con số của Vinícius cho Real thật ấn tượng. Mùa giải này, anh đã có 12 bàn thắng trong 17 trận đấu cho Madrid trên mọi đấu trường. Năm ngoái, anh ghi được 24 bàn, bao gồm cả trong trận chung kết Champions League. Nhưng điều đó không đủ để thuyết phục người bầu chọn của Ballon d'Or rằng anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Chi tiết về cuộc bỏ phiếu cho giải thưởng năm 2024 cho thấy Vinícius nhận được 1.129 điểm. Rodri của Manchester City giành được 1.170 điểm. Trong số 100 nhà báo quốc tế, 35 người cho rằng Vinícius là người số một. Nhưng 49 người cũng nghĩ như vậy về Rodri. Sự bất mãn của Real Madrid trước phán quyết đã khiến họ tẩy chay buổi lễ .

Vinícius có thể làm gì hơn nữa để thuyết phục những người hoài nghi? Một lời chỉ trích thường xuyên là thành tích kém cỏi của anh với đội tuyển Brazil . Đối với đất nước mình, anh hiếm khi là nhân vật quyết định mà chúng ta thường thấy ở Real Madrid. Thậm chí, màn trình diễn của anh gây chia rẽ.

Trong năm năm chơi cho Selecao, Vinícius chỉ ghi được năm bàn thắng. Hai trong số đó đến trong một trận đấu, tại Copa América mùa hè năm ngoái . Và trong khi Vinícius không gây ấn tượng tại giải đấu đó, đối thủ giành Quả bóng vàng Rodri đã dẫn dắt Tây Ban Nha đến vinh quang tại Euro 2024.

Vinícius hiện đã 24 tuổi và đang tiến gần đến đỉnh cao. Vậy tại sao anh ấy vẫn chưa thể chuyển đổi phong độ và vị thế của mình tại Real Madrid thành thành công quốc tế với Brazil? Với World Cup 2026 đang đến gần, liệu có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ sớm thay đổi không?

Từ cầu thủ trẻ thô sơ đến ngôi sao của câu lạc bộ

Vinícius đến Madrid khi còn là một cầu thủ trẻ vào tháng 7 năm 2018, gia nhập từ Flamengo của Brazil khi anh tròn 18 tuổi. Đó là một thỏa thuận táo bạo trị giá 45 triệu euro cho một thiếu niên chưa được chứng minh năng lực. Trong sáu năm kể từ đó, anh đã thay đổi ở cả tư cách cầu thủ và một con người. Anh hiện là một siêu sao toàn cầu, một ứng cử viên cho giải Quả bóng vàng, một nhà vận động chống phân biệt chủng tộc và là đại sứ của UNESCO.

Trên sân cỏ, những năm đầu của anh tại Madrid không ổn định. Tài năng thiên bẩm của anh là tốc độ bùng nổ và khả năng rê bóng, nhưng điểm yếu của anh là khả năng dứt điểm thất thường. Trong ba mùa giải đầu tiên tại Real Madrid, số bàn thắng của anh tại LaLiga là hai, ba và ba.

"Với tôi, mọi thứ rất đơn giản với Vinícius: đã đến lúc và chơi bóng đá", cựu HLV của Madrid Santi Solari -- người đầu tiên trao cho Vinícius một suất thường xuyên trong đội vào năm 2018-19 và hiện là giám đốc bóng đá của câu lạc bộ -- cho biết vào tháng 11 năm 2018. "Cậu ấy còn rất nhiều thời gian phía trước, cậu ấy mới chỉ 18 tuổi. Kinh nghiệm sẽ giúp cậu ấy trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Và tất nhiên, tất cả chúng ta đều thấy tài năng của cậu ấy, điều đó là hiển nhiên".

Một đặc điểm nổi bật là khả năng làm việc không ngừng nghỉ của Vinícius. Anh đã thuyết phục được Solari, và cuối cùng là người kế nhiệm Zinedine Zidane. Màn trình diễn thực sự bắt mắt đầu tiên của anh ở cấp độ cao nhất là ở Champions League 2020-21, ghi hai bàn vào lưới Liverpool trong chiến thắng 3-1. Bàn thắng đầu tiên của anh, sử dụng tốc độ của mình để đón đường chuyền theo phong cách tiền vệ của Toni Kroos và dứt điểm một cách tự tin, là màn dạo đầu cho những gì sẽ diễn ra sau đó.

Mùa giải đột phá của Vinícius tại Madrid diễn ra vào 2021-22, trùng với thời điểm Ancelotti lên làm huấn luyện viên. Lời khuyên của Ancelotti vào tháng 8 năm 2021 rất thẳng thắn. "Cậu ấy có rất nhiều phẩm chất trong các pha một đấu một. Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy phải ghi bàn bằng một hoặc hai lần chạm bóng. Sẽ khó ghi bàn hơn sau khi thực hiện ba hoặc bốn lần. Bạn phải ở đó, trong vòng cấm".

Thông điệp rất rõ ràng: chơi gần khung thành hơn. Ít chạm bóng hơn. Kết thúc theo bản năng.

Khả năng ghi bàn của anh đã có bước nhảy vọt về chất lượng và số lượng mà anh ấy vẫn chưa thể đạt được cho Brazil. So sánh giữa số liệu thống kê La Liga của Vinícius trong mùa giải 2020-21 và 2021-22 cho thấy anh ấy đã tiến bộ nhanh như thế nào. Trong cả hai mùa giải, anh ấy đã góp mặt trong 35 trận đấu của giải đấu -- lần lượt là 22 và 30 trận, với tư cách là cầu thủ đá chính.

Trong mùa giải 2021-22, anh đã thực hiện 80 cú sút, “gấp đôi” so với 40 cú sút của anh trong mùa giải trước. Tỷ lệ sút trúng đích của anh tăng vọt từ 32,5% lên 53,8%. Số bàn thắng dự kiến ​​của anh gần như tăng gấp đôi, từ 6,47 lên 12,35, và thông số bàn thắng dự kiến xG từ 3 thành 17. Kết quả: Madrid giành cú đúp La Liga và Champions League năm 2022. Trong trận chung kết Champions League tại Paris, Vinícius đã ghi bàn trong chiến thắng 1-0 trước Liverpool.

Bước tiến tiếp theo trong quá trình phát triển của anh đến vào mùa giải 2023-24, sau khi Karim Benzema rời Real. Thay vì chơi rộng bên trái trong hàng tiền đạo ba người, Vinícius sẽ tạo thành một hàng tiền đạo hai người không theo thông lệ bao gồm hai tiền đạo rộng và không có tiền đạo trung tâm, cùng với người đồng hương Rodrygo , với Bellingham phía sau họ. Khi xem xét bản đồ nhiệt trong mùa giải LaLiga cuối cùng của Vinícius trước khi Ancelotti đến, 2020-21, và mùa giải trọn vẹn gần đây nhất của anh, 2023-24, có thể thấy sự thay đổi trong vị trí của anh, vào khu vực cấm địa và gần khung thành hơn.

Năm 2024, Vinícius một lần nữa đưa Madrid đến cú đúp La Liga và Champions League, và ghi bàn trong trận chung kết Champions League. Sự xuất hiện được mong đợi từ lâu của Kylian Mbappé vào mùa hè vừa qua đã làm chậm lại một số thứ. Vinícius thường trở lại vị trí của mình ở cánh trái, mặc dù cặp đôi này cũng đã xếp hàng như một tiền đạo hai người. Sau một khởi đầu chậm chạp cho mùa giải 2024-25, Vinícius hiện đang bay cao. Nếu việc để thua Rodri cho Quả bóng vàng là một sự thất bại, Vinícius đã phản ứng theo cách tốt nhất có thể, ghi bàn trong cả hai trận đấu kể từ đó, trước AC Milan và Osasuna.

Sự hiện diện của Mbappé có nghĩa là Vinícius phải tranh giành sự chú ý trong tấn công, nhưng số liệu thống kê mùa giải này cho thấy Vinícius là cầu thủ chơi tốt hơn. Vinícius đã ghi nhiều bàn thắng hơn ở giải đấu (tám bàn so với sáu bàn của Mbappé) và tạo ra nhiều cơ hội hơn (24 so với 13 bàn của Mbappé). Tỷ lệ chuyển đổi cú sút của Vinícius là 21,6%, so với 11,5% của Mbappé. Khi không có bóng, sự khác biệt thậm chí còn lớn hơn. Vinícius đã thực hiện 11 pha tắc bóng so với 1 của Mbappé, với tổng cộng 42 pha can thiệp phòng ngự (bao gồm thu hồi bóng, tắc bóng, chặn bóng và phá bóng) so với 17 của Mbappé.

Bất chấp sự xuất hiện của Mbappé -- và sự hiện diện của một siêu sao khác như Bellingham -- Vinícius vẫn là cầu thủ chủ chốt của Real Madrid, có thể nói là câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Điều này khiến cho việc anh không thuyết phục được Brazil càng trở nên khó hiểu hơn.

HỒ VIỆT