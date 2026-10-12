Khởi tranh giải hạng Ba quốc gia 2026: Bình Định FC thắng trận đầu tiên

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 đã chính thức khởi tranh vào ngày 12-10 với các trận đầu tiên ở hai bảng A và B. Ở trận khai mạc, Bình Định FC đã giành chiến thắng 2-1 trước Vạn Xuân Đan Phượng.

Bình Định FC thắng trận ra quân. Ảnh: CLB

Tham dự giải hạng Ba quốc gia 2026 có 12 đội bóng, được chia thành hai bảng theo khu vực địa lý. Cụ thể như sau:

Bảng A do Công ty TNHH Thể thao Vạn Xuân đăng cai tổ chức tại sân vận động xã Đan Phượng, Hà Nội, gồm: Đội hạng Ba Hà Nội, Hà Nội Bulls, Hưng Khôi Hà Nội, Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình, Bình Định FC và Vạn Xuân Đan Phượng.

Bảng B do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức tại sân vận động Tiền Giang và sân Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp, gồm: An Giang, Đồng Nai, Hồ Chí Minh United, STP Food TPHCM, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa và Đồng Tháp.

Cuộc so tài giữa Vạn Xuân Đan Phượng và Bình Định FC. Ảnh: VFF

Tại bảng A, ngay sau lễ khai mạc tiến hành trên sân Đan Phượng là cuộc so tài giữa chủ nhà Vạn Xuân Đan Phượng và Bình Định FC. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho đội bóng đất Võ, như là sự khởi đầu thuận lợi của thầy trò HLV Lê Minh Mính. Ở trận còn lại, Trung tâm thể thao II tỉnh Ninh Bình hòa Hà Nội Bulls 0-0.

Tại Bảng B, An Giang giành chiến thắng 2-0 trước Hồ Chí Minh United; Đồng Nai vượt qua Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa với tỷ số 3-0; còn Đồng Tháp thắng STP Food TPHCM với tỷ số 2-0.

Các trận lượt đi sẽ kết thúc vào ngày 2-/10. Lượt về diễn ra từ 27-10 đến 9-11.

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KHÁNH VÂN