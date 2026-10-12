Bóng đá trong nước

Khởi tranh giải hạng Ba quốc gia 2026: Bình Định FC thắng trận đầu tiên

SGGPO

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 đã chính thức khởi tranh vào ngày 12-10 với các trận đầu tiên ở hai bảng A và B. Ở trận khai mạc, Bình Định FC đã giành chiến thắng 2-1 trước Vạn Xuân Đan Phượng.

Bình Định FC thắng trận ra quân. Ảnh: CLB
Bình Định FC thắng trận ra quân. Ảnh: CLB

Tham dự giải hạng Ba quốc gia 2026 có 12 đội bóng, được chia thành hai bảng theo khu vực địa lý. Cụ thể như sau:

Bảng A do Công ty TNHH Thể thao Vạn Xuân đăng cai tổ chức tại sân vận động xã Đan Phượng, Hà Nội, gồm: Đội hạng Ba Hà Nội, Hà Nội Bulls, Hưng Khôi Hà Nội, Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình, Bình Định FC và Vạn Xuân Đan Phượng.

Bảng B do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức tại sân vận động Tiền Giang và sân Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp, gồm: An Giang, Đồng Nai, Hồ Chí Minh United, STP Food TPHCM, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa và Đồng Tháp.

VFF-WM-64.jpg
Cuộc so tài giữa Vạn Xuân Đan Phượng và Bình Định FC. Ảnh: VFF

Tại bảng A, ngay sau lễ khai mạc tiến hành trên sân Đan Phượng là cuộc so tài giữa chủ nhà Vạn Xuân Đan Phượng và Bình Định FC. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 cho đội bóng đất Võ, như là sự khởi đầu thuận lợi của thầy trò HLV Lê Minh Mính. Ở trận còn lại, Trung tâm thể thao II tỉnh Ninh Bình hòa Hà Nội Bulls 0-0.

Tại Bảng B, An Giang giành chiến thắng 2-0 trước Hồ Chí Minh United; Đồng Nai vượt qua Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa với tỷ số 3-0; còn Đồng Tháp thắng STP Food TPHCM với tỷ số 2-0.

Các trận lượt đi sẽ kết thúc vào ngày 2-/10. Lượt về diễn ra từ 27-10 đến 9-11.

Tin liên quan
KHÁNH VÂN

Từ khóa

Đan Phượng Đăng cai Hạng Ba Đồng Tháp Sở Văn hóa An Giang Sân vận động Lễ khai mạc

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn