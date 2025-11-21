Khởi động chương trình “Đi cùng World Cup”

Bầu không khí Word Cup 2026 đang ngày trở nên nóng bỏng khi cuộc tuyển chọn những ứng viên cuối cùng dự ngày hội của bóng đá thế giới vào giai đoạn quyết liệt. Tại TPHCM, những nhà tổ chức du lịch đã quảng bá chiến dịch “Đi cùng World Cup” như tô thêm bầu không khí đầy sôi động này.

Các thành viên của chương trình "Đi cùng World Cup" chụp hình lưu niệm tại sự kiện.

Lễ ra mắt chiến dịch đã diễn ra sáng 21-11 tại TPHCM qua sự phối hợp của 3 đơn vị gồm: Việt Mỹ Touris, AH Media và kênh Vlog "Ngoài Đường Piste". Chương trình với mục tiêu mang ngày hội bóng đá thế giới đến gần hơn với những người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt giúp những người yêu bóng đá Việt Nam có thể trực tiếp theo dõi những trận cầu đỉnh cao của World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ và Canada.

Tại buổi ra mắt, những nhà tổ chức đã giới thiệu 3 tour du lịch chuyên biệt gồm: Tour Mỹ với 7 ngày 6 đêm ở tại Chicago – New York, khởi hành ngày 16-7-2026 và xem trận chung kết World Cup; Tour Mỹ 8 ngày 7 đêm tại San Francisco – Los Angeles và xem 2 trận đấu World Cup khởi hành ngày 14-6-2026; Tour Canada 8 ngày 7 đêm tại Vancouver – Toronto và xem 2 trận đấu World Cup khởi hành ngày 19-6-2026.

Những nhà tổ chức trong phần giao lưu cùng người hâm mộ.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Lâm Bình - CEO Việt Mỹ Tourist cho biết: “Sự kết hợp giữa năng lực 20 năm tổ chức tour Mỹ, Canada của Việt Mỹ Tourist, cộng hưởng cùng niềm đam mê bóng đá về sức lan tỏa đến cộng đồng từ Youtuber Nguyễn Hữu Dũng - VLog Ngoài Đường Piste sẽ tạo nên một chiến dịch khác biệt. ‘Đi cùng World Cup’ hướng đến mục tiêu đưa người Việt đến gần World Cup, và đây sẽ không chỉ là hành trình xem bóng đá mà còn là trải nghiệm kết nối cảm xúc, văn hóa cùng niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam trên sân chơi thế giới”.

LÊ ANH