Hơn 7.000 vận động viên tham dự Run To Live 2024

* BTC sẽ trao 2 giải phá kỷ lục quốc gia cự ly 21km cho 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ

Tham dự sự kiện hôm nay có mặt của đại diện Sở TT-TT, Sở VH-TT, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TPHCM, Liên đoàn Điền kinh TPHCM, các ngôi sao điền kinh xuất sắc ở nội dung bán marathon và đường dài của Việt Nam, cùng phóng viên đại diện các cơ quan báo chí, đài truyền hình trên cả nước.

Đúng 9 giờ 20 chương trình bắt đầu.

Tham dự có Nhà báo Nguyễn Nhật - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức; ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đồng Trưởng BTC; ông Võ Minh Trí - Giám đốc Công ty Miracle Entertainment Group, đồng Trưởng BTC; Nhà báo Thanh Lâm, Phó BTC; ông Phạm Thanh Tú - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TPHCM, Phó BTC; Trung tá Nguyễn Văn Thanh, đại diện Bệnh viện quân Y 175 - đơn vị bảo trợ y tế; Ông Lê Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietrace 365, đơn vị vận hành giải chạy...

Phát biểu tại chương trình ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đồng Trưởng BTC giải chạy Run to live, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, tại TPHCM đã tổ chức được khá nhiều giải chạy. Tuy nhiên đến hiện tại, với một giải chạy đầy tính ý nghĩa nhân văn như Run to live thì chúng ta không chỉ chạy bộ vì phong trào, mà còn phải chọn giải chạy có chất lượng để tham gia. Chất lượng ở đây đến từ công tác tổ chức, đến từ ý nghĩa mà giải chạy đem lại cho xã hội và góp phần lan tỏa trong công tác rèn luyện thể chất đối với mọi người".

"Tôi hy vọng dù là mùa đầu tiên, nhưng tôi hy vọng với những con người tâm huyết đã từng tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia như Quả bóng vàng Việt Nam, hay Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM đã có kinh nghiệm tổ chức các giải chạy quốc gia và quốc tế. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này sẽ mang lại những trải nghiệm chất lượng, ý nghĩa cho các runner khi tham gia giải chạy này. Chúc cho các runner hoàn thành cự ly với thành tích tốt nhất."- ông Nguyễn Nam Nhân nói thêm.

Nhà báo Thanh Lâm, Phó BTC cho biết, giải chạy Run To Live 2024 đến nay đã thu hút hơn 6.000 Vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km và cự ly bán marathon (21km). Trong đó, cự ly 21km nhận được số lượng đăng ký đông đảo nhất với hơn 3.500 vận động viên. 92 vận động viên nước ngoài cũng đã đăng ký tham dự giải lần này.

Nhà báo Thanh Lâm cũng thông tin thêm, bên cạnh hệ thống giải thưởng cho từng cự ly, lứa tuổi, BTC sẽ trao thêm 2 giải đặc biệt dành cho 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ phá được kỷ lục quốc gia ở cự ly 21km nam và nữ. Tất cả các nội dung, BTC cung cấp chip timing điện tử để tính thành tích. Hiện tại, các tuyển thủ quốc gia Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Thị Oanh đang nắm giữ các kỷ lục này và cả hai sẽ cùng hiện diện trên đường đua Run To Live 2024 và có thể một lần nữa chúng ta sẽ được chứng kiến họ thiết lập nên cột mốc mới ở nội dung thi đấu sở trường của mình.

Lúc 9 giờ 45, phần nội dung quan trọng của buổi họp chuyên môn kỹ thuật hôm nay. BTC mong chờ sự trao đổi, chia sẻ, góp ý đến từ các phóng viên thể thao, đại diện các cộng đồng chạy để Giải đấu năm nay thành công trọn vẹn.

Ngồi bàn Chủ toạ có: Nhà báo Nguyễn Nhật - Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo SGGP, Trưởng BTC Giải chạy Run To Live 2024; ông Nguyễn Nam Nhân- Phó GĐ Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM - Đồng Trưởng BTC; ông Võ Minh Trí - Giám đốc Công ty Miracle Entertainment Group - Đồng Trưởng BTC; Trung tá Nguyễn Văn Thanh, đại diện Bệnh viện quân Y 175 - đơn vị bảo trợ y tế; ông Lê Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vietrace 365- đơn vị vận hành.

Mở đầu buổi hỏi đáp, nhà báo Phạm Duy Thành (Báo VTC News): Tại sao BTC không đưa cự ly chạy 42km vào giải chạy?

Trả lời câu hỏi này, Nhà báo Nguyễn Nhật cho hay: Đây là mùa giải chạy đầu của báo SGGP phối hợp với Công ty Miracle Entertainment Group nên còn rất mới mẻ với chúng tôi, Còn với Sở Văn hoá và Thể thao thì đã có kinh nghiệm chuyên môn vì đã tổ chức nhiều giải chạy rồi. Vì đây là giải đấu mới nên chúng tôi chỉ tổ chức ở cự ly cao nhất là 21km. Trong những mùa sau, chờ sự hưởng ứng của mọi người chúng tôi sẽ nâng lên cự ly 42km. Ban đầu chúng tôi dự tính có hơn 6.000 VĐV nhưng đến hiện tại đã hơn 7.000 VĐV tham gia.

Đại diện nhóm P2P Community đặt câu hỏi: Tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, trên cung đường chạy có những đoạn hơi tối, đặc biệt ở chỗ Sala. Vậy công tác chiếu sáng và phân luồng thế nào để tránh việc các VĐV va vào nhau và né được đường gồ ghề. Câu hỏi thứ 2 là về công tác y tế, khi thời tiết hơi nóng, dễ mất nước. Ban tổ chức tiếp nước thế nào? Bị căng cơ, chuột rút hỗ trợ thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, đại diện Bệnh viện quân Y 175 - đơn vị bảo trợ y tế cho biết: Đảm bảo y tế cho giải đấu thì đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm. Đơn vị đã từng làm công tác y tế tại giải Gia Lai Marathon năm 2021, giải ở Côn Đảo năm 2022, và giải ở Lai Châu năm 2023. Đối với giải Run to live có 6 trạm y tế dọc đường chạy. Các điều dưỡng, các nhân viên y tế chuyên về thể thao, nhân viên phụ hồi đều đã được tập huấn sẽ đảm bảo hỗ trợ tốt nhất nên các runner cứ yên tâm chạy. Về tiếp nước thì BTC đã bố trí lực lượng tiếp nước cho VĐV dọc đường chạy. Công tác đảm bảo phối hợp tốt, sẵn sàng nếu có vấn đề xảy ra.

Ông Lê Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vietrace 365- đơn vị vận hành trả lời câu hỏi về phần chiếu sáng. Theo ông, BTC đã phối hợp với các sở ban ngành liên quan khảo sát rất kỹ, có đoạn 3km thiếu ánh sáng, BTC dã chuẩn bị bố trí gần 400 đèn chiếu sáng. Trung bình 10m có 1 bóng đèn. Việc chiếu sáng thì yên tâm sẽ có đầy đủ ánh sáng cho các VĐV chạy.

Phóng viên Vĩnh Toàn, báo Thể thao Việt Nam đặt câu hỏi: Tôi thấy trong phần giải thưởng có giải thưởng của cosplay và cặp đôi. Tiêu chí nào để đánh giá hai giải thưởng này?

Ông Lê Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vietrace 365- đơn vị vận hành cho biết đây là giải thưởng phụ. Quy định hình thức đoạt giải BTC đã chi tiết trên fanpage. Cơ bản sẽ đánh giá không có tiêu chuẩn nào cả. Cosplay tự mình sáng tạo ra những trang phục độc đáo, nhấn mạnh tính độc đáo. Thêm vào đó là có thẩm mỹ, trang phục có thiết kế có thể không đẹp nhưng phải độc lạ, gây ấn tượng cho người xem. Giải cặp đôi thì thường dành cho các bạn yêu nhau, vợ chồng. Tiêu chí này là một phần giúp cho giải chạy của chúng ta ngoài tính khỏe, mà còn vui hơn.

Nhà báo Đỗ Tuấn (Tạp chí Bóng đá) đặt câu hỏi: Run To Live 2024 có những vận động viên tên tuổi nào chạy không? Tôi muốn xin thông số kỷ lục quốc gia đến hiện tại?

Nhà báo Nguyễn Nhật trả lời : Run To Live 2024 đón chào sự tham dự của VĐV Hoàng Nguyên Thanh, tuyển thủ điền kinh Việt Nam, nhà vô địch SEA Games 31. Nguyên Thanh cũng đang nắm giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 01:06:10 giây. VĐV Nguyễn Thị Oanh, người đang sở hữu 12 HCV qua 4 kỳ SEA Games gần nhất. Oanh hiện là người giữ kỷ lục quốc gia với thành tích 01:15:10 giây.

Bên cạnh đó, giải chạy còn có sự tham dự của VĐV Hoàng Thị Ngọc, cựu tuyển thủ điền kinh Việt Nam Phạm Thị Hồng Lê... và cùng nhiều chân chạy xuất sắc từ chuyên nghiệp đến phong trào.

Nhà báo Đào Tùng (Báo Người Lao Động) đặt câu hỏi: Trong điều lệh giải chạy có chi tiết: BTC có quyền yêu cầu VĐV giành thưởng kiểm tra doping. Đây là động tác chưa thấy ở các giải chạy. Nếu có kiểm tra thì thế nào?

Đại diện Bệnh viện 175 trả lời: Với việc kiểm tra doping trong quá trình thi đấu, nếu có sự phát sinh, thắc mắc hay khiếu kiện nào thì Bệnh viện 175 sẽ tiến hành xét nghiệm doping, hỗ trợ cho BTC kết quả chính xác nhất để phục vụ công tác chuyen môn cho giải.

Sự kiện điền kinh quy mô này do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. Ngoài mục đích tạo nên một giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để các VĐV phong trào cũng như chuyên nghiệp được thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ, Run To Live còn được xem là một trong những sự kiện quan trọng thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng thông qua việc trích vào quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ VĐV thể thao khuyết tật của TPHCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Run To Live 2024 diễn ra trong các ngày 8, 9 và 10-3-2024 tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc phường Thủ Thiêm của Thành phố Thủ Đức. Có hơn 6.000 VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cũng như cộng đồng người chạy bộ đã tham gia tập luyện và thi đấu thường xuyên tại TPHCM và trên cả nước cùng tham dự ở các cự ly 5km, 10km và 21km.

Sứ mệnh của Run To Live 2024 chính là lan toả động lực tập luyện và thi đấu chạy bộ, truyền cảm hứng và rèn luyện lối sống lành mạnh, hạnh phúc. Với mong muốn tạo nên một sân chơi thu hút đông đảo cộng đồng chạy bộ tại TPHCM và trên cả nước cùng đăng ký tham dự, Giải chạy Run To Live 2024 được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, trong đó việc đảm bảo an toàn cho lộ trình đường đua, công tác chăm sóc y tế, phân luồng giao thông, công tác điều hành chuyên môn… nhận được sự phối hợp hỗ trợ từ Sở Giao thông Vận tải TPHCM, Công an TPHCM, Công an TP Thủ Đức, Bệnh viện Quân Y 175, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TPHCM, Ban Quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm,... Đơn vị vận hành chính cho giải là VietRace365.

Ngoài những hạng mục giải thưởng chính của giải, Ban tổ chức còn trao thêm 2 giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng dành cho 1 VĐV nam và 1 VĐV nữ phá kỷ lục ở cự ly bán marathon 21km.

Nhà tài trợ chính của Giải thưởng là thương hiệu nước uống Ocany.