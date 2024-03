Hoa hậu Hoàng Phương, Tiểu Vy đầy năng lượng trên cung đường Giải chạy Run To Live 2024

Sáng sớm 10-3, Hoa hậu Hoàng Phương, Hoa hậu Tiểu Vy đã có mặt trên cung đường Giải chạy Run To Live 2024 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. Hoàng Phương và Tiểu Vy vô cùng thân thiện, lan tỏa nhiều năng lượng tích cực.

Hoa hậu Hoàng Phương, Hoa hậu Tiểu Vy đồng hành cùng Giải chạy Run To Live mùa đầu tiên năm 2024

Tại khu vực nhận huy chương, Hoa hậu Hoàng Phương vui mừng: “Phương vừa mới hoàn thành xong cự ly 5km của Giải chạy Run To Live 2024. Đây là lần đầu tiên Phương tham gia giải chạy cộng đồng thực sự nghiêm túc. Phương rất vui khi có thể tham gia giải chạy này và hy vọng có dịp tham gia nhiều giải chạy ý nghĩa như Run To Live”.

Hoàng Phương chia sẻ thêm, cô rất thích môn thể thao chạy bộ, từng có ý định cũng như có nhiều lời mời tham gia các giải chạy nhưng vì bận lịch trình công việc chưa sắp xếp được.

“Thời điểm này, Phương cũng vừa hay sắp xếp lịch trình ổn để có thể đồng hành cùng Run To Live trong vai trò đại sứ đồng hành. Trước giải chạy, Phương luyện các bài tập có sức bền để chạy trong thời gian ổn nhất có thể. Hơn một giải chạy, Run To Live theo Phương tìm hiểu còn mang lại cơ hội và giúp đỡ những trẻ em vùng sâu vùng xa kém may mắn. Những giá trị giải chạy hướng đến, những điều thiết thực giải có thể mang lại cho người còn khó khăn thực sự có nhiều điểm tương đồng với những gì Phương đã và đang làm, với danh hiệu cao quý mình nhận. Thật hạnh phúc khi bản thân có thể đồng hành cùng giải, lan tỏa những điều thật đẹp này”, Hoàng Phương bày tỏ.

Hoa hậu Hoàng Phương chia sẻ ngay sau khi nhận huy chương từ Run To Live 2024

Hoàng Phương và Tiểu Vy có mặt rất sớm

Tham gia cùng Hoàng Phương, Trần Tiểu Vy cũng vô cùng tích cực trên đường chạy. Không nề hà cự ly, Tiểu Vy chạy đều, nhịp nhàng. Cả hai hoa hậu còn khích lệ đông đảo các “đồng run” trên cung đường của giải. Nhận ra các hoa hậu xinh đẹp tham gia giải chạy, đông đảo người dân cũng phấn khích theo.

“Có một số người cứ trêu hoa hậu, người đẹp chắc ra chạy một đoạn ngắn để lấy hình ảnh rồi về thôi, nhưng Vy và chị Phương thì lại cực kỳ thích việc hoàn thành cự ly mình đăng ký. Ai lại chạy một đoạn rồi nghỉ, mắc cỡ lắm…”, Tiểu Vy cười, chia sẻ.

Hai hoa hậu cổ vũ người chạy, lan tỏa năng lượng tích cực

Hoàng Phương và "đồng run" Ngô Quang Trưởng - Phó Tổng Thư ký Toà soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tiểu Vy cùng các "đồng run"

Hoàng Phương, Tiểu Vy cổ vũ "đồng run"

Tiểu Vy cho biết từng tham gia khá nhiều giải chạy và lần này rất vui khi tiếp tục đồng hành một giải chạy mới như Run To Live. Theo cô, tuy giải lần đầu tiên tổ chức nhưng cách thức tổ chức vô cùng chuyên nghiệp và đặc biệt có giá trị ý nghĩa lớn với cộng đồng.

Tiểu Vy chia sẻ: “Giải chạy hôm nay quá đông vui, rộn ràng, thu hút. Vy sẵn sàng tiếp tục đồng hành mùa 2 bởi những giá trị nhân văn giải chạy mang lại quá lớn. Trách nhiệm giải chạy đặt ra đối với cộng đồng thông qua việc gây quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng, hỗ trợ vận động viên thể thao khuyết tật của TPHCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… khiến Vy rất xúc động”.

TIỂU TÂN