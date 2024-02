Giải chạy Run To Live 2024 - Người đăng ký tham dự nhận BIB qua email

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2024 (do Báo SGGP phối hợp Sở VH-TT TPHCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức) sẽ diễn ra vào ngày 10-3 tại đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ R12 đến N13) thuộc phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM. Vào ngày 8 và 9-3, các vận động viên sẽ được nhận số báo danh thi đấu (BIB), bộ racekit và tham quan khu vực sự kiện.

Ban tổ chức cũng công bố 14 gương mặt vàng trong làng dẫn tốc (pacer), những người sẵn sàng hỗ trợ các chân chạy về đích. Những pacer nhiệt huyết, dày dạn kinh nghiệm và chuyên môn này sẽ giúp các chân chạy tự tin chinh phục mục tiêu khi tham gia cự ly bán marathon (21 km).

Kể từ ngày 25-2, ban tổ chức giải đã và đang gửi đến các vận động viên thông báo về số BIB, thông tin nhận BIB và mã QR nhận BIB thông qua thư điện tử (email) của người tham gia. Với mã QR này, các tuyển thủ sẽ sử dụng cho thủ tục đăng ký (check-in) tại sự kiện. Ngày chạy chính diễn ra vào 10-3, bắt đầu với cự ly 21km (xuất phát lúc 4 giờ 30), cự ly 10km (5 giờ 30) và cự ly 5km (6 giờ).

Ban tổ chức cũng đã công bố mẫu huy chương của Run To Live 2024, trao cho các vận động viên hoàn thành cự ly. Trên huy chương, hình ảnh các tòa nhà hiện đại hòa mình cùng biểu tượng mới của TPHCM - cầu Ba Son, tạo nên bức tranh sống động của một thành phố phát triển bậc nhất cả nước. Bên ngoài bao bọc là hình ảnh những ngọn núi cao hùng vĩ và thửa ruộng bậc thang đan xen tạo nên không khí tĩnh lặng và truyền thống.

Sự kết hợp này không chỉ là giao thoa của văn hóa và lối sống, mà còn là biểu tượng của “bảo tồn” và “phát triển”. Những người làm công tác tổ chức tin tưởng Run To Live 2024 sẽ là một minh chứng về sự kết hợp giữa thể thao, kết nối cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế thành phố. Được biết, doanh thu từ giải chạy sẽ được trích để góp vào các dự án, quỹ vì cộng đồng.

Bệnh viện Quân y 175 trở thành đơn vị bảo trợ y tế cho giải chạy Run To Live 2024, sẽ cung cấp các dịch vụ y tế, cứu thương trên đường chạy và hỗ trợ các vận động viên tham gia giải đấu trong điều kiện y tế tốt nhất. Với mục đích luôn ưu tiên sự an toàn của các vận động viên lên hàng đầu, sự đồng hành và hỗ trợ của các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Quân y 175 sẽ giúp các chân chạy an tâm chinh phục đường đua Run To Live 2024.

NGUYỄN ANH