Giải chạy Run To Live 2024: Hơn 400 triệu đồng tiền thưởng chờ trao cho VĐV đoạt giải

Giải chạy Run To Live 2024 không chỉ tập trung vào việc tôn vinh những vận động viên xuất sắc nhất, mà còn mang đến đến cơ hội giành được những giải thưởng hấp dẫn cho nhiều hạng mục khác nhau. Ngoài giải thưởng phá kỷ lục ở cự ly 21km (nam và nữ), còn có thêm hàng chục giải thưởng giá trị khác chờ trao cho những VĐV tham gia với tổng giá trị tiền thưởng lên đến hơn 400 triệu đồng cùng nhiều phần quà khác từ các nhà tài trợ.

Được tổ chức tại khu Metropole Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) vào ngày 10-3, Giải chạy Run To Live 2024 (Do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp thực hiện cùng Sở Văn hoá, Thể thao TPHCM và Công ty Cổ phần Miracle Entertainment Group) không chỉ là một sự kiện giải trí thể thao mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tinh thần chạy bộ của cộng đồng. Với mục tiêu trở thành một giải chạy thân thuộc với cả những người yêu chạy bộ và những người mới bắt đầu, Run To Live 2024 dự kiến thu hút hơn 6.000 vận động viên tham gia trong lần đầu tiên tổ chức.

Run To Live 2024 với tổng giải thưởng hơn 400 triệu đồng bao gồm: 2 giải phá kỷ lục ở cự ly 21km; 18 giải chung cuộc; 24 giải nhóm tuổi; 12 giải thưởng khác như giải Cosplay, giải dành cho Couple, giải dành cho người khuyết tật và giả dành cho nhóm có thời gian trung bình tốt nhất (dành cho nhóm từ 10 người trở lên).

Cơ cấu giải thưởng chung cuộc (nam, nữ).

Giải chung cuộc cho cả 3 cự ly 21km, 10km và 05km:

-Cự ly 21km: Giải nhất nhận phần thưởng 12 triệu đồng, giải nhì là 10 triệu đồng và giải ba phần thưởng trị giá 8 triệu đồng.

-Cự ly 10km: Giải nhất nhận phần thưởng 9 triệu đồng, giải nhì là 7 triệu đồng và giải ba phần thưởng trị giá 5 triệu đồng.

-Cự ly 05km: Giải nhất nhận phần thưởng 7 triệu đồng, giải nhì là 5 triệu đồng và giải ba phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.

Cơ cấu giải thưởng theo nhóm tuổi.

Giải lứa tuổi cho cả 3 cự ly 21km, 10km và 5km dành cho các nhóm tuổi: dưới 29 tuổi, từ 30 - 39, từ 40 - 49 và từ 50 tuổi trở lên cơ cấu tới top 3.

Giải thưởng khác như giải Cosplay, giải dành cho Couple, giải dành cho người khuyết tật và giả dành cho nhóm có thời gian trung bình tốt nhất (dành cho nhóm từ 10 người trở lên).

Ngoài giải thưởng lớn, BTC còn công bố nhiều quyền lợi cho runner. Trong đó có race-kit và nhiều vật phẩm. Ngoài áo, Bib, túi đựng cho các VĐV thi đấu cự ly dài nhất hoàn thành cuộc đua theo quy định, runner nhận được áo finisher.

Đăng ký ngay để không bỏ lỡ cơ hội tham gia Giải chạy Run To Live 2024 và tranh tài với hàng ngàn Runner khác. Hãy sẵn sàng trở thành những người vượt qua mục tiêu và chinh phục những giải thưởng hấp dẫn.

Để đăng ký tham gia giải chạy Run To Live 2024, các vận động viên có thể truy cập trang web chính thức của sự kiện tại địa chỉ https://runtolive.vn/.

NGUYỆT ÁNH