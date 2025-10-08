Gerrard gay gắt chỉ ra thất bại của “thế hệ vàng” tuyển Anh

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh và Liverpool, Steven Gerrard tin rằng cái tôi và sự cạnh tranh quá mức ở cấp CLB đã ngăn cản Tam Sư phát huy hết sức mạnh để vô địch các giải đấu quốc tế trong thời gian anh còn là cầu thủ.

Steven Gerrard tin rằng cái tôi và sự cạnh tranh quá mức ở cấp CLB đã ngăn cản tuyển Anh thành công.

Được mệnh danh là “thế hệ vàng”, Gerrard là một phần của đội hình vô cùng tài năng nhưng đã không thể vượt qua vòng tứ kết của một giải đấu lớn dưới thời nhiều HLV khác nhau. Cựu tiền vệ 45 tuổi - người đã có 114 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đã dẫn dắt Liverpool đến Champions League năm 2005 - từng cùng sát cánh các đồng đội Michael Owen và Jamie Carragher của Liverpool tại đội tuyển. Trong khi các ngôi sao của Man.United, bao gồm Rio Ferdinand, Paul Scholes, Gary Neville, David Beckham và Wayne Rooney, cùng với Ashley Cole, John Terry và Frank Lampard của Chelsea đã đạt được rất nhiều thành công ở Ngoại hạng Anh và Champions League…

Tuy nhiên, Gerrard cho biết những chia rẽ ở cấp CLB đã ngăn cản đội tuyển Anh gắn kết với nhau như một đội bóng. “Tất cả chúng tôi đều là những kẻ thua cuộc ích kỷ”, Gerrard chia sẻ với podcast Rio Ferdinand Presents, đồng thời nhấn mạnh tình bạn hiện vẫn tồn tại giữa những cựu cầu thủ trong sự nghiệp bình luận viên. “Vậy tại sao chúng tôi lại không kết nối với nhau khi mới 20, 21, 22, 23 tuổi? Có phải vì cái tôi? Hay vì sự ganh đua? Đó là do văn hóa ở Anh. Chúng tôi không thân thiện hay gắn kết. Chúng tôi không phải là một đội. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự trở thành một đội bóng mạnh và thực sự tốt”.

Đội tuyển Anh vẫn đang chờ đợi để vô địch một giải đấu quốc tế lớn dành cho nam kể từ World Cup 1966. Tuy nhiên, họ đã lọt vào trận chung kết của 2 kỳ Giải vô địch châu Âu gần nhất dưới thời Gareth Southgate. Sau khi thua trận chung kết Euro 2024, Southgate đã từ chức, và Thomas Tuchel giờ đây là người dẫn dắt hy vọng của đội tuyển Anh tại World Cup năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico.

Steven Gerrard đang đặt mục tiêu nối lại sự nghiệp HLV.

“Theo tôi, Gareth Southgate đã làm tốt, anh ấy đã bị đánh giá thấp sau những gì đã làm được”, Gerrard nhận xét. “Khác với thời của tôi, tài năng không bao giờ thiếu. Trình độ của tất cả chúng tôi trong những trận đấu lẽ ra phải tốt hơn những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã gặp một chút xui xẻo với những quả phạt đền, hay bất cứ điều gì. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi rất thất vọng khi nhìn lại đội tuyển Anh rằng chúng tôi chưa bao giờ làm tốt hơn. Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhưng một trong những điều quan trọng đối với tôi là chúng tôi không phải là một đội bóng. Chúng tôi là một tập thể toàn những cá nhân tài năng, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ diễn ra như vậy”.

Sự nghiệp huấn luyện của Gerrard đã chững lại sau những giai đoạn kém cỏi tại Aston Villa và Al Ettifaq, một đội bóng Saudi Arabia. Tuy nhiên, ông nằm trong số những ứng cử viên sáng giá cho việc trở lại đội bóng khổng lồ Rangers của Glasgow, đội bóng mà ông đã cùng vô địch Giải Ngoại hạng Scotland mùa giải 2020-21.

“Một phần trong tôi vẫn cảm thấy còn nhiều việc chưa hoàn thành, khiến tôi muốn tiếp tục và đối mặt với một vài thử thách thú vị khác”, vị HLV 45 tuổi chia sẻ về việc trở lại công tác huấn luyện. “Nhưng tôi muốn một thử thách nhất định. Nếu trong một thế giới lý tưởng, họ sẵn sàng, tôi sẽ nắm bắt. Nếu không, tôi sẽ không quay lại. Tôi muốn ở một đội bóng có thể cạnh tranh để giành chiến thắng vì tôi nghĩ điều đó phù hợp với tôi hơn”.

VIỆT TÙNG