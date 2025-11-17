Cú đúp của Haaland giúp Na Uy trở lại World Cup lần đầu tiên sau 28 năm

Erling Haaland tiếp tục phong độ ghi bàn hủy diệt với cú đúp giúp Na Uy thắng 4-1 ngay trên sân Italy.

Chiến thắng 3-0 của Na Uy trước Italy hồi tháng 6 đã khép lại triều đại của HLV Luciano Spalletti, nhưng người kế nhiệm ông Gennaro Gattuso thậm chí còn phải đón nhận kết cục tệ hơn ở lượt về trên sân nhà. Gattuso triệu tập lại những cầu thủ chủ chốt, với Gianluca Mancini là cầu thủ duy nhất còn lại sau chiến thắng trước Moldova hồi giữa tuần. Italy là đội chiếm ưu thế trong hiệp một và sau khi Federico Dimarco vô-lê ra ngoài, cầu thủ 20 tuổi Francesco Pio Esposito tiếp tục khởi đầu xuất sắc trong sự nghiệp quốc tế của mình với một pha xoay người và dứt điểm thông minh ghi bàn mở tỷ số ở phút 11.

Nhưng đó cũng là những gì tốt nhất Italy có thể làm trước người hâm mộ tại San Siro. Na Uy ngay lập tức chơi tấn công mạnh mẽ hơn sau giờ nghỉ. Sau khi Alexander Sorloth và Julian Ryerson bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, thì phút 63, đội khách đã gỡ hòa. Sorloth chuyền bóng cho Antonio Nusa, người đã đột phá vào vòng cấm và tung cú sút chìm hạ gục Gianluigi Donnarumma ở cột dọc gần. Donnarumma sau đó đã từ chối bàn thắng thứ 2 của Nusa, nhưng đến phút 78, cầu thủ vào thay người Oscar Bobb đã có pha bứt tốc nhanh trong vòng cấm để kiến ​​tạo cho đồng đội ở Man.City, Haaland thực hiện cú vô lê đẹp mắt ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Và chỉ một phút sau, tiền đạo của Man.City này lại lao vào, lần này đúng vị trí để đệm bóng từ đường tạt bóng bên cánh phải của Thorstvedt. Đây là bàn thắng thứ 16 của Haaland sau 8 trận tại vòng loại World Cup 2026, đã cân bằng kỷ lục do Robert Lewandowski thiết lập ở vòng loại kỳ giải 2018. Tuy nhiên, thành tích của chân sút Ba Lan được ghi nhận ở vòng loại có 10 trận. Thành tích của Haaland là kỷ lục của một vòng loại có 8 trận. Cho đến nay trong mùa giải mới, Haaland cũng dẫn đầu thành tích ghi bàn với 32 lần lập công sau 20 trận cho Man.City và đội tuyển quốc gia.

Haaland và Na Uy giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998 với những kỷ lục mới của vòng loại.

Italy đã bị đánh bại hoàn toàn và bàn thắng được Na Uy ghi thêm vào phút bù giờ, khi cầu thủ vào thay người Jorgen Strand Larsson băng xuống cánh phải, trước khi tung cú sút xoáy hạ gục Donnarumma. Chung cuộc, Na Uy kết thúc với thành tích tuyệt đối sau 8 trận ở Bảng I, chính thức trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ giải đấu tại Pháp 1998. Trong khi đó, 37 bàn thắng sau 8 trận của Na Uy cũng xác lập kỷ lục mọi thời đại của một đội châu Âu tại vòng loại World Cup hoặc Euro thi đấu dưới 10 trận. Ngược lại, Italy lần thứ 3 liên tiếp phải chuẩn bị cho vòng play-off, trong nỗi ám ảnh đều bị loại ở 2 lần trước đó.

Haaland được thay ra ở phút 88 trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ tại San Siro ở Milan. Trước trận đấu, anh thừa nhận mình cảm thấy có trách nhiệm to lớn trong việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến World Cup: “Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lao khi đưa Na Uy đến World Cup. Tôi đã nói điều này nhiều năm rồi. Tôi đang gánh vác rất nhiều trọng trách và đó là điều tôi đã nỗ lực thực hiện kể từ khi được gọi vào đội tuyển quốc gia năm 2019. Tôi không biết bạn muốn gọi đó là lịch sử hay bất cứ điều gì bạn muốn nói. Na Uy chưa bao giờ vượt qua vòng loại khi tôi còn sống, đó là một điều thực sự to lớn đối với tôi và việc có thể làm được điều này”.

LINH SƠN