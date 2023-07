World Cup nữ 2023: FIFA lên tiếng sau vụ xả súng trước lễ khai mạc

Thông qua website và các nền tảng mạng xã hội, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của các nạn nhân đã thiệt mạng sau vụ xả súng ở Auckland (New Zealand) vào rạng sáng 20-7 (giờ địa phương), khoảng 12 tiếng trước trận khai mạc World Cup nữ 2023 giữa 2 đội tuyển nữ New Zealand gặp Na Uy.

“Chúng tôi luôn dành những suy nghĩ và lời cầu nguyện cho những người bị thương trong sự cố bi thảm này”, trích đoạn trong bài đăng của FIFA sáng 20-7 (giờ Việt Nam).

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura đã liên lạc với chính quyền Auckland để lắng nghe báo cáo tình hình và trao đổi những biện pháp an ninh liên quan đến việc tổ chức World Cup nữ 2023. FIFA cũng giữ liên lạc thường xuyên với các đội tuyển nữ đã và đang bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng.

“Các đội bóng đang đóng quân ở khu vực sự cố này đang được hỗ trợ liên quan đến bất kỳ tác động nào có thể xảy ra”, thông báo của FIFA có đoạn.

Theo phát ngôn từ FIFA, đây là một sự cố đơn lẻ không liên quan đến hoạt động bóng đá và trận khai mạc tối nay trên sân Eden Park sẽ diễn ra như kế hoạch. Song giờ mở cửa ở Fan Zone tại trung tâm Auckland và Tamaki Makaurau sẽ có ở thông báo tiếp theo trong thời gian tới.

Theo truyền thông quốc tế, các đội tuyển New Zealand, Na Uy, Philippines, Mỹ... trú ngụ ở các khách sạn gần nơi xảy ra vụ xả súng, đều thông báo tất cả thành viên vẫn an toàn.

Theo hãng thông tấn AP đưa tin, một tay súng đã làm tử vong 2 người tại một công trường xây dựng ở trung tâm Auckland vào sáng sớm 20-7. Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết, cảnh sát đã đến 1 phút sau cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên, và đã xông thẳng vào nguy hiểm để cứu sống những người khác. Quyền Giám đốc Cảnh sát Auckland Sunny Patel báo cáo tay súng được tìm thấy đã chết trong thang máy.

Theo truyền thông New Zealand, tính đến hiện tại, ngoài 3 người chết đã có ít nhất 6 người khác bị thương với những mức độ khác nhau, trong đó có một sĩ quan cảnh sát.

“Tình hình dường như đã được kiểm soát nhờ chính quyền New Zealand. Sự cố này không liên quan đến World Cup nữ 2023, và mọi người sẽ an toàn. Là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, chúng tôi sát cánh cùng New Zealand trong tình đoàn kết”, ông Peter Filopoulos, người đứng đầu bộ phận tiếp thị và truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Australia phát biểu.