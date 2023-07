World Cup nữ 2023: 2 tỷ khán giả xem truyền hình, thu hút 1,5 triệu người đến sân

Trong buổi họp báo ở TP Auckland (New Zealand) vào sáng 19-7 (giờ địa phương), một ngày trước trận khai mạc giữa New Zealand và Na Uy diễn ra, ông Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), thể hiện sự vui mừng khi World Cup nữ 2023 được dự đoán trở thành sự kiện thể thao lớn nhất mọi thời đại dành cho phụ nữ.

Buổi họp báo của ông Infantino cùng các quan chức cấp cao FIFA được tổ chức chỉ vài giờ sau khi các vị lãnh đạo đặt này chân xuống TP Auckland, để cùng Ban tổ chức nước đồng chủ nhà New Zealand chuẩn bị cho khâu cuối cùng cho lễ khai mạc và trận khai mạc World Cup nữ 2023.

Theo Tổng Thư ký FIFA Fatma Samoura, doanh thu từ việc bán vé World Cup nữ 2023 đã đáp ứng được kỳ vọng, với 1,5 triệu người sẽ trực tiếp đến sân xem 64 trận đấu được tổ chức ở 2 quốc gia đồng chủ nhà New Zealand và Australia. Riêng trận đấu khai mạc giữa 2 đội tuyển nữ New Zealand và Na Uy, diễn ra vào 14 giờ ngày 20-7 (giờ Việt Nam), đã được 43.000 người hâm mộ mua hết vé, để thiết lập kỷ lục cho một trận đấu bóng đá ở New Zealand.

FIFA cho biết, World Cup nữ 2023 dự kiến có khoảng 2 tỷ khán giả theo dõi qua sóng truyền hình. Theo Chủ tịch FIFA Infantino, những thông số kể trên sẽ biến giải đấu năm nay trở thành sự kiện thể thao lớn nhất mọi thời đại dành cho phụ nữ.

Dù đã đạt những con số ấn tượng, song doanh thu bán vé vẫn là chủ đề chính được các hãng truyền thông trên thế giới đặt ra nhiều câu hỏi cho FIFA. Bởi New Zealand đã bị tụt lại phía sau về doanh thu bán vé, với số lượng bán ra thấp gần gấp 3 lần so với Australia. Ngoại trừ các trận đấu có đội chủ nhà tham dự, thì những trận cầu còn lại kém thu hút người mua. Thậm chí, FIFA đã tặng 20.000 vé miễn phí xem 4 trận đấu thuộc vòng bảng ở New Zealand. Trong đó, có 2 trận đấu của Tây Ban Nha, đội tuyển nữ đang sở hữu Quả bóng vàng nữ FIFA là Alexia Putellas.

Tổng Thư ký FIFA Samoura chia sẻ: “Chúng tôi biết người hâm mộ New Zealand là những người mua vé muộn. FIFA vẫn còn vé cho các trận đấu, và lời thỉnh cầu duy nhất của tôi là đừng đợi đến trận đấu. Như ông Infantino nói, đây là thời điểm cần nắm bắt đối với mọi người hâm mộ bóng đá ở New Zealand. Bởi World Cup nữ 2023 đã là sự kiện thể thao có nhiều phụ nữ tham dự nhất thế giới”.