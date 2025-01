Tưởng nhớ và tri ân “người hùng của một thế hệ” Denis Law

Man.United cá tụng Denis Law là “người hùng của một thế hệ” sau khi xác nhận huyền thoại người Scotland qua đời ở tuổi 84.

“Mọi người tại Man.United đều thương tiếc sự ra đi của Denis Law, Vua của Stretford End”, Man.United cho biết trong một tuyên bố. Đội chủ sân Old Trafford nói thêm rằng ông sẽ “luôn được tôn vinh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất và được yêu mến nhất của CLB. Cầu thủ ghi bàn tuyệt đỉnh, phong cách, tinh thần và tình yêu dành cho trò chơi này đã biến ông trở thành người hùng của một thế hệ”.

Denis Law đã ghi 237 bàn thắng trong 404 lần ra sân cho Quỷ đỏ, và là một phần của “Holy Trinity” được ca ngợi cùng với Bobby Charlton và George Best trong đội hình toàn thắng của những năm 1960. Ông là cầu thủ ghi bàn hàng đầu thứ 2 của đội tuyển Scotland, vốn đã được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ vào năm 2021, là cầu thủ Scotland duy nhất giành được Quả bóng vàng. “Một người vĩ đại thực sự”, Đội tuyển quốc gia Scotland viết trên X. “Chúng ta sẽ không còn thấy những người như ông ấy nữa”.

UEFA đăng trên X: “Đại diện cho bóng đá châu Âu. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Denis Law đã qua đời. Một trong những cầu thủ vĩ đại thực sự của bóng đá Scotland, ông đã giành Quả bóng vàng năm 1964 trước khi nâng cao Cúp châu Âu với Man.United năm 1968. Hãy yên nghỉ, Denis!”.

Cựu đội trưởng Man.United, Bryan Robson đã viết trong một chuyên mục trên tờ Daily Mail, “Denis không chỉ là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời, anh ấy còn là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy sẽ luôn nằm trong đội hình xuất sắc nhất của Man.United mà tôi từng biết. Anh ấy là một cầu thủ mà rất nhiều đồng nghiệp thần tượng và có lý do chính đáng, hình ảnh mang tính biểu tượng của anh ấy với tay áo kéo xuống và chào bằng một tay sau khi ghi bàn. Không ai có thể đại diện cho những gì Man.United đại diện tốt hơn anh ấy. Đầy phong cách trên sân cỏ và một quý ông ngoài đời”.

Liverpool cũng đăng lời tri ân trên X: “Denis là một đối thủ nhưng được đánh giá rất cao. Như (cựu HLV) Bill Shankly đã từng nói, ‘Denis Law có thể nhảy trên vỏ trứng’”. Trong khi Man.City đã trả lời bài đăng của Man.United trên X khi nói rằng: “Toàn bộ Manchester, bao gồm cả mọi người tại Man.City, đang thương tiếc cùng anh. Hãy yên nghỉ nhé, Denis!”…

Denis Law mãi mãi gắn liền với Bobby Charlton và George Best là bộ 3 huyền thoại của Man.United.

Denis Law mãi mãi gắn liền với Bobby Charlton và George Best, bộ 3 tiền đạo đã đưa Man.United đến chức vô địch Anh vào năm 1965 và 1967, và Cúp châu Âu vào năm 1968 - lần đầu tiên cho một CLB Anh. Bộ 3 này đã được bầu chọn là cầu thủ bóng đá châu Âu của năm và giành giải Quả bóng vàng trong giai đoạn 5 mùa giải từ 1964-68. Họ đã đoàn kết trong một bức tượng tại Old Trafford. Nhưng Denis Law là cầu thủ duy nhất có 2 bức tượng tại sân Old Trafford, bao gồm đứng một mình trên khán đài Stretford End. Thành tích ghi 46 bàn thắng của Denis Law trong mùa giải 1963-64 hiện vẫn là kỷ lục trong một mùa giải của Man.United. 237 bàn thắng của ông cho CLB chỉ kém Charlton và Wayne Rooney, mặc dù tỷ lệ bàn thắng mỗi trận của ông cao hơn...

Denis Law đã quyết định kết thúc sự nghiệp của mình vào tháng 8-1974, thời điểm mà ông đã khắc tên mình vào lịch sử ghi bàn của bóng đá. Sau sự nghiệp cầu thủ, Denis Law làm bình luận viên bóng đá và người dẫn chương trình truyền hình, và được công chúng chú ý khi dành một số giờ cuối cùng của Best bên giường bệnh của đồng đội người Bắc Ailen này trước khi ông qua đời vào năm 2005.

Denis Law từng chiến thắng căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt, và được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Huân chương Đế chế Anh vào năm 2016 vì những đóng góp cho bóng đá và từ thiện...

VIỆT TÙNG