Gia hạn với Haaland, Man City mua Omar Marmoush để sửa chữa sai lầm Julián Alvarez

Omar Marmoush gần đây được xem là ngôi sao kế cận của Ai Cập có thể theo kịp Mohamed Salah. Với phong độ đặc biệt của Mohamed Salah mùa này, thật dễ hiểu khi bất kỳ ai cũng nghĩ rằng công thức thành công để tìm ra một tiền đạo siêu sao của Premier League là hướng đến Ai Cập. Đồng đội của Salah ở đội tuyển quốc gia, Omar Marmoush, rất có thể sẽ sớm cùng anh chơi ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Nhưng chính những con số của Marmoush chứ không phải quốc tịch của anh đã thu hút sự chú ý của Man City. Cầu thủ 25 tuổi này đã chơi xuất sắc cho Eintracht trong mùa giải 2024-25, ghi được 14 bàn thắng và bảy pha kiến ​​tạo trong 16 trận Bundesliga và 19 bàn thắng và 11 pha kiến ​​tạo trong 25 trận trên mọi đấu trường.

Omar Marmoush ghi bàn trong tất cả các giải đấu 2024-25

Khi anh hỗ trợ Hugo Ekitiké trong chiến thắng 3-2 của Eintracht trước Stuttgart vào ngày 10 tháng 11, Marmoush trở thành cầu thủ thứ hai từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu đạt được hai con số cho cả bàn thắng và kiến ​​tạo trong mọi giải đấu trong mùa giải này. Điều này diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi đồng hương Salah trở thành người đầu tiên làm được như vậy. Hai tháng sau, Marmoush vẫn là một trong hai cầu thủ đạt được cả hai cột mốc.

Trong khi đối với một số người bên ngoài nước Đức, có vẻ như Marmoush đã đến từ hư không để trở thành một trong những tiền đạo mạnh nhất châu Âu, điều đó sẽ không hoàn toàn công bằng. Anh ấy đã ghi được 12 bàn thắng và sáu pha kiến ​​tạo đáng nể trong 29 trận Bundesliga mùa giải trước, và ghi thêm năm bàn thắng nữa trong 12 trận ở mọi giải đấu khác.

Tuy nhiên, giống như những gì đã xảy ra với ngôi sao đột phá của mùa giải trước tại giải đấu hàng đầu nước Đức, Serhou Guirassy, ​​khi đó đến từ Stuttgart, Marmoush đã tiến thêm một cấp độ (hoặc nhiều cấp độ) trong năm nay, điều mà rất ít người có thể lường trước được.

Anh từng gây chú ý trước thềm Cúp các quốc gia châu Phi năm ngoái, nơi anh là một trong bốn cầu thủ Ai Cập ghi bàn trước khi họ bị Cộng hòa Dân chủ Congo loại ở vòng 16 đội. Marmoush chỉ đá chính hai trong bốn trận của các Pharaoh tại giải đấu, ghi bàn trong trận hòa 2-2 ở vòng bảng với Ghana.

Marmoush đến Frankfurt theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2023 từ Wolfsburg, nơi anh không có thành tích nào cho thấy một ngôi sao sắp được sinh ra. Anh ghi sáu bàn sau 48 trận (18 lần đá chính) cho Wolfsburg trong bốn mùa giải, mặc dù anh cũng có thời gian cho mượn với St. Pauli ở Bundesliga 2, ghi bảy bàn sau 21 trận (19 lần đá chính) vào năm 2020-21, và tại Stuttgart ở giải đấu hàng đầu, ghi ba bàn sau 21 lần ra sân (19 lần đá chính) vào năm 2021-22.

Tuy nhiên, Marmoush đã phát triển mạnh mẽ ở Frankfurt. Anh đến CLB này ngay sau khi HLV Oliver Glasner rời đi sang Crystal Palace – nhưng đã làm việc tốt với người thay thế Glasner, Dino Toppmöller, đặc biệt là mùa giải này.

Trong mọi giải đấu, chỉ có Salah (38) có nhiều hơn 30 bàn thắng của Marmoush so với các cầu thủ ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu, trong khi ngôi sao của Eintracht cũng chỉ đứng sau đội trưởng đội tuyển quốc gia của mình khi chỉ xét đến các trận đấu giải đấu. 21 bàn thắng của anh ấy đã vượt qua Harry Kane (20), Cole Palmer (19), Robert Lewandowski (18), Alexander Isak, Raphinha và Erling Haaland (tất cả đều là 17).

Top 5 giải đấu có nhiều bàn thắng và kiến ​​tạo nhất 2024-25

Khả năng dứt điểm của anh nằm trong số những người ấn tượng nhất ở châu Âu, với 14 bàn thắng ở Bundesliga đến từ chỉ 8,2 bàn thắng kỳ vọng (xG). 5,8 bàn thắng “dư” ra so với kỳ vọng của anh chỉ đứng sau cặp đôi Bryan Mbeumo (6,8) và Matheus Cunha (5,9) của Premier League trong số năm cầu thủ ở năm giải đấu lớn của châu Âu.

Một lý do khiến Marmoush có màn trình diễn ấn tượng hơn so với xG của anh là khả năng chơi bóng cố định của anh. Đầu mùa giải này, anh đã ghi bàn trực tiếp từ một quả đá phạt trong ba trận liên tiếp, trở thành cầu thủ đầu tiên từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ Lionel Messi cho Barcelona vào năm 2019 ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp trong ba trận đấu chính thức liên tiếp.

Không có cầu thủ nào trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu ghi được nhiều bàn thắng như anh với ba cú đá phạt trực tiếp trong mùa giải này trên mọi đấu trường, và thực tế, chỉ có ba cầu thủ khác ghi được hai bàn.

Marmoush cũng thường giành được các pha đá phạt. Là một cầu thủ rất khó để kèm hoặc cướp bóng, anh đã giành chiến thắng trong 71 quả đá phạt ở mọi giải đấu trong mùa giải này, chỉ có Bruno Guimarães (78) của Newcastle United giành chiến thắng nhiều hơn trước các cầu thủ từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu.

Anh rất nguy hiểm mỗi khi có bóng, sẵn sàng mang bóng và tạo cơ hội cho người khác. Mùa giải trước, Leroy Sané (511) của Bayern Munich và Andrej Kramaric (348) của Hoffenheim là những tiền đạo duy nhất có tổng số lần mang bóng nhiều hơn (di chuyển ít nhất 5 mét với bóng) tại Bundesliga so với Marmoush (323). Chỉ có hai cầu thủ đó ghi được nhiều hơn 17 lần mang bóng tạo cơ hội của anh ấy, trong khi chỉ có Sané và Eren Dinkçi của Freiburg mang bóng xa hơn anh ấy. Loïs Openda của RB Leipzig và Maximilian Beier của Hoffenheim là hai cầu thủ duy nhất có nhiều cú sút hơn sau khi mang bóng.

Nếu điều đó không đủ ấn tượng, như với khả năng ghi bàn của mình, Marmoush đã tăng tốc trong mùa giải này. Không có tiền đạo nào có được nhiều như 229 lần thực hiện cú sút của anh tại Bundesliga, và chỉ có Openda (14) ghi được một nửa số lần.

Anh ấy cũng có khả năng tạo cơ hội cho người khác, khi chỉ có chín cầu thủ ở Bundesliga tạo ra nhiều hơn 31 cơ hội cho đồng đội trong mùa giải này. Rất nhiều cơ hội trong số đó dành cho tiền đạo Ekitiké. Trên thực tế, năm trong số 11 bàn thắng của Ekitiké mùa này đến từ đường kiến ​​tạo của Marmoush, điều này có thể là tin vui cho người đồng đội tiềm năng: Haaland.

Marmoush chủ yếu chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng đôi khi được sử dụng ở cánh trái hoặc tiền đạo thứ hai/tiền vệ tấn công. Sẽ rất thú vị khi xem Pep Guardiola sử dụng như thế nào, vì anh không thực sự không phải là mẫu người sẽ thay thế Julián Alvarez, người chuyển đến Atlético Madrid vào mùa hè để lại một khoảng trống trên hàng công của Man xanh.

So sánh thành tích của Marmoush mùa này với Alvarez tại Man City mùa trước, cầu thủ người Ai Cập trung bình có nhiều cú sút hơn mỗi 90 phút so với cầu thủ người Argentina (4,7 so với 3,3) và nhiều pha rê bóng hơn đáng kể mỗi 90 phút (5,6 so với 1,5). Anh gần như ngang bằng với số cơ hội tạo ra mỗi 90 phút của Alvarez (2,1 so với 2,3) và cũng gần như giành được quyền kiểm soát bóng thường xuyên (3,0 so với 3,3). Tuy nhiên, mỗi số liệu có thể thay đổi trong một hệ thống khác nhau với những yêu cầu khác nhau.

Alvarez v Marmoush

Đó sẽ là một trong những điều thú vị nhất để xem nếu việc chuyển đến Manchester diễn ra; Marmoush thích nghi với cách chơi mới như thế nào. Phong cách chậm rãi và phức tạp của Man City không giống lắm với Eintracht. Đội bóng Đức không tập trung vào việc giữ bóng, khi chỉ có trung bình 48,9% thời gian kiểm soát bóng trong các trận đấu Bundesliga mùa này, trong khi mức trung bình của Man City là 61,4% ở Premier League, chỉ có ba đội trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu có trung bình nhiều hơn.

Marmoush cũng đưa ra một số kết quả thú vị trong công cụ Player Similarity của Opta , công cụ này xem xét thành tích của gần 2.300 cầu thủ từ năm giải đấu hàng đầu châu Âu trong 10 năm qua. Mặc dù công cụ này không đo lường tất cả các số liệu, nhưng những số liệu mà công cụ này đưa vào cho thấy thành tích của anh ấy trong mùa giải 2024-25 gần giống nhất với hai trong số những mùa giải hay nhất của Salah tại Liverpool, cũng như chiến dịch 2014-15 của Messi.

Điểm tương đồng của Marmoush

Với những khó khăn của họ trong mùa giải này, Man City sẽ hy vọng Marmoush có thể giúp họ có thêm động lực và đưa câu lạc bộ trở lại đúng hướng. Vẫn còn nhiều điều cần đạt được ở Premier League trong khi đội của Guardiola vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League.

Họ đã ghi tám bàn vào lưới Salford City ở FA Cup, nhưng Man City lại bị Brendford cầm hòa ngay sau đó. Họ kém nguy hiểm hơn nhiều trước khung thành đối phương trong giải đấu. Họ đã thực hiện nhiều cú sút hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League mùa giải này (342), nhưng chỉ có số bàn thắng nhiều thứ sáu (36), ghi ít hơn Brentford (38) mặc dù đội này có ít hơn 128 cú sút (214).

Tỷ lệ chuyển đổi cú sút của City tại Premier League chỉ là 10,5% mùa này, thấp nhất kể từ mùa giải 2012-13 (10,0%) và giảm so với mức 13,9% của mùa giải trước. Nếu Marmoush có thể giúp tăng tỷ lệ phần trăm đó thì City chắc chắn sẽ nghĩ rằng động thái này là xứng đáng.

Liverpool có thể có Vua Ai Cập, nhưng người hâm mộ Man City có lẽ có thể mong đợi được cổ vũ cho Hoàng tử Ai Cập của riêng mình.

HỒ VIỆT