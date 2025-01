Amad Diallo ghi hat-trick trong 12 phút cuối giải cứu Man.United

Amad Diallo đã cứu Man.United khỏi một thất bại lịch sử, ngôi sao trẻ người Bờ Biển Ngà cũng ăn mừng bản hợp đồng mới ký bằng cú hat-trick trong 12 phút cuối để giúp đội chủ sân Old Trafford ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước đội xếp cuối bảng Southampton.

Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi đã gỡ hòa ở phút 82, đưa Man.United vượt lên dẫn trước ở phút 90 và hoàn thành cú hat-trick đầu tiên tại giải Ngoại hạng của mình ở phút bù giờ thứ 4. Màn trình diễn choáng ngợp này đã giúp Quỷ đỏ thoát cảnh chịu trận thua thứ 4 liên tiếp trên sân nhà lần đầu tiên kể từ năm 1934, sau khi họ để Southampton vượt lên dẫn trước ở phút 43 tại Old Trafford sau bàn phản lưới nhà của Manuel Ugarte.

Những chiến công muộn màng của Diallo diễn ra một tuần sau khi anh ký hợp đồng gia hạn 5 năm, nhấn mạnh vị thế của mình là một ngôi sao tiềm năng trong tương lai và là một tia sáng trong một mùa giải khốn khổ của Man.United. Đáng chú ý, Diallo đã đảo ngược thế trận với một loạt bàn thắng mặc dù được chơi ở vị trí hậu vệ cánh trong trận đấu với Southampton. “Tôi đã sẵn sàng chơi ở mọi vị trí - vị trí hậu vệ cánh, số 10, mọi nơi mà HLV bố trí cho tôi. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu vì CLB này”, cầu thủ người Bờ Biển Ngà cho biết. “Tôi rất vui khi ghi được hat-trick, nhưng điều quan trọng nhất là giành chiến thắng về cho CLB”.

Mặc dù đã có sự cải thiện gần đây dưới thời tân HLV Ruben Amorim, Quỷ đỏ vẫn bước vào trận đấu ngày thứ Năm với mục tiêu tránh thất bại thứ 4 liên tiếp trên sân nhà lần đầu tiên kể từ năm 1934. Sự thiếu tự tin của họ khi cầm bóng thể hiện rõ trong hiệp một kém cỏi. Alejandro Garnacho, lần đầu tiên ra sân tại Premier League sau hơn một tháng, đã bỏ lỡ một cơ hội vàng khi dứt điểm ra ngoài, nhưng đội khách đã tạo ra những cơ hội tốt nhất. Pha cứu thua kép của Andre Onana đã từ chối cú dưt điểm của Tyler Dibling và Mateus Fernandes, mở màn một đêm bận rộn của thủ môn Man.United.

Khi đội chủ nhà có vẻ như có thể bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa, thì thật không may tiền vệ Ugarte để bóng bật lưng đi vào lưới từ một quả phạt góc. Man.United đã cải thiện rất nhiều sau giờ nghỉ, bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp đấu thứ 2, với cầu thủ dự bị Antony bằng cách nào đó đã bỏ lỡ một cú sút gần. Sau đó là màn can thiệp muộn của Diallo. Có một yếu tố may mắn trong bàn gỡ hòa của anh, nhưng bàn thắng quyết định ở phút thứ 90 đã được tạo ra một cách tuyệt vời bởi cú chạm bóng kiến tạo của Christian Eriksen, trước khi anh cướp bóng từ hậu vệ đội khách và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Diallo đã tham gia vào 12 bàn thắng trong 13 lần ra sân gần nhất tại Premier League cho Man.United, ghi 6 bàn và kiến ​​tạo 6 bàn. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà là cầu thủ châu Phi đầu tiên đạt được điều này trong một chiến dịch duy nhất cho Quỷ đỏ. “Trong bóng đá, bạn phải tin tưởng”, Diallo nói với TNT Sports. “Rất vui khi giành chiến thắng này. Chúng tôi biết mình có những cầu thủ chất lượng nhưng chúng tôi cần đôi lúc phải khát khao hơn ở phần ba cuối sân. Hôm nay, chúng tôi đã chứng minh rằng mình là đội bóng chơi hay nhất trên sân”.

Chiến thắng này tiếp tục là một bước tiến cho gã khổng lồ của Anh, đội đã đánh bại Arsenal trong loạt sút luân lưu tại FA Cup vào Chủ Nhật, và gây ấn tượng trong trận hòa 2-2 với đội đầu bảng Liverpool. Man.United đã vươn lên vị trí thứ 12 tại Premier League. Trong khi Southampton vẫn xếp cuối bảng và kém 10 điểm so với vùng an toàn.

VIỆT TÙNG