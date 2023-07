Huỳnh Như trả lời báo Singapore: Sẽ chiến đấu đến cùng và không bỏ cuộc

Là thủ lĩnh của đội tuyển nữ Việt Nam trên hành trình tham dự World Cup nữ 2023, Huỳnh Như nhận được sự quan tâm của truyền thông ở Đông Nam Á. Hôm 18-7, nhật báo The Straits Times nổi tiếng ở Singapore đã đăng tải bài phỏng vấn với chủ nhân của 5 Quả bóng vàng nữ Việt Nam.

The Straits Times mở đầu bài phỏng vấn về đội tuyển nữ Việt Nam, các nhà vô địch SEA Games 32, sẽ có lần đầu tham dự World Cup nữ 2023, với trận ra quân tại bảng E gặp đương kim vô địch Mỹ - hạng 1 thế giới. Nhật báo của đảo quốc Sư Tử nhận định, đây là một bảng đấu khó khăn, bởi còn có Hà Lan - á quân World Cup nữ 2019 và đang xếp hạng 9 thế giới, cùng một đại diện châu Âu khác đang lên chân là Bồ Đào Nha (hạng 21 thế giới).

Trả lời tờ The Straits Times, thủ quân Huỳnh Như hy vọng sẽ tạo được dấu ấn ở giải đấu do Australia và New Zealand đồng tổ chức.

“Lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam được tham dự World Cup nữ, nên đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho chúng tôi. Mục tiêu của toàn đội là tập trung vào từng trận đấu. Vì vòng bảng của chúng tôi vô cùng khó khăn nên tất cả sẽ cùng chiến đấu đến cùng và không bỏ cuộc”, nhật báo dẫn lời chia sẻ của thủ quân 31 tuổi.

The Straits Times đi sâu vào hành trình chơi bóng của Huỳnh Như trong màu áo Lank FC tại Giải nữ VĐQG Bồ Đào Nha 2022-23, khi cô đã trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên “xuất ngoại” sang châu Âu. Chân sút quê Trà Vinh ghi tổng cộng 7 bàn thắng trong mùa giải đã qua. Như hy vọng, kinh nghiệm chơi bóng ở Bồ Đào Nha của cô sẽ giúp được đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023.

“Tốc độ thi đấu ở Bồ Đào Nha nhanh hơn nhiều so với Việt Nam, và cũng đòi hỏi nhiều thể lực hơn. Bóng đá của họ thiên về kiểm soát bóng, nên bạn cần không ngừng cải thiện kỹ năng kiểm soát bóng và các HLV luôn yêu cầu ý thức chiến thuật rất cao. Chúng ta phải tuân theo kế hoạch một cách nghiêm ngặt”, Huỳnh Như chia sẻ.

Chủ nhân của 5 Quả bóng vàng nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi thi đấu ở Bồ Đào Nha và tôi biết chất lượng các cầu thủ của họ. Đội tuyển nữ quốc gia của họ cũng mạnh như 2 đội Mỹ và Hà Lan. Tôi hy vọng sự hiểu biết của tôi về đối thủ này sẽ giúp ích cho đội tuyển nữ Việt Nam”.