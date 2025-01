Borussia Dortmund rơi vào khủng hoảng

Nỗi thất vọng của HLV Nuri Sahin sau trận thua Frankfurt

Chỉ trong vòng có 7 ngày, Borussia Dortmund thua 3 trận ở Bundesliga với trung bình thủng lưới 3 bàn/trận. Trận thua mới nhất trên sân Frankfurt cho thấy HLV Nuri Sahin quá loay hoay với chiến thuật và lực lượng của Vàng đen. Ông điều chỉnh sơ đồ phòng ngự 4 hậu vệ xuống còn 3 càng lỏng lẻo hơn nữa. Mới giây thứ 26, Harakiri-Kobel đã có cú sút cận thành cho Frankfurt. Tỷ số chung cuộc 2-0 có lẽ là quá ít ỏi với chủ nhà, một phần vì thiếu vắng chân sút chủ lực Omar Marmoush ngồi trên khán đài (không đăng ký thi đấu vì dự định chuyển nhượng sang Manchester City trong vài ngày tới với giá 75 triệu euro).

Vàng đen đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đến 6 điểm. Người hâm mộ trung thành của Dortmund thậm chí còn không thèm tới sân Frankfurt như muốn gây sức ép với HLV Sahin phải từ chức. Cách ông xoay trở chiến thuật trong thời gian khiến mọi người cảm thấy bất an. Một cầu thủ sa sút phong độ thời gian dài như Emre Can lại được kéo xuống đá chính giữa hàng phòng ngự 3 người nên trở thành khu vực bị Frankfurt liên tục tấn công. Hugo Ekitike mở tỷ số trận đấu nhờ Can quá chậm trong việc theo sát tiền đạo Pháp ở khu vực 5m50. Oscar Hojlund ấn định tỷ số ở phút 90 ở tư thế mặt đối mặt với thủ môn Dortmund do cả 3 trung vệ đội khách không kịp lùi về sau đợt phản công nhanh.

Dù trải qua 3 trận thua liên tiếp ở Bundesliga nhưng tương lai của HLV Nuri Sahin tạm thời chưa bàn tới. Giám đốc điều hành Lars Ricken nói ngắn gọn “Dortmund tiếp tục lặp lại những sai lầm trước đó nhưng HLV Sahin vẫn tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở trận đấu với Bologna tại Champions League”. Ban lãnh đạo Dortmund có lý do để chưa bàn về khả năng sa thải HLV 35 tuổi bởi vì Vàng đen đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Champions League nên cơ hội lấy vé trực tiếp dự vòng knock out là khá cao (8 đội đầu bảng có vé trực tiếp).

Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông Sahin bảo rằng dù biết sẽ bị sa thải nhưng luôn cố gắng làm hết mình cho Dortmund tới phút cuối cùng. Có thể nói trận đấu trên sân Bologna vào giữa tuần tới sẽ quyết định tương lai của HLV Sahin nếu như ông không biết cách chấm dứt cuộc khủng hoảng thành tích của Dortmund trong những trận đầu tiên của năm 2025.

HOÀNG HƯNG