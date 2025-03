VĐV hào hứng "checkin - nhận BIB" Run To Live 2025

Ngày 7-3 tại khu vực expo nằm trên đường Trần Bạch Đằng (Thủ Thiêm, TP Thủ Đức), đông đảo VĐV đã sớm có mặt check-in và sở hữu bộ racekit ấn tượng của giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2025 (do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM đồng tổ chức).

Các VĐV hào hứng khi sở hữu những tấm BIB trên tay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Từ 12 giờ ngày 7-3, ban tổ chức bắt đầu phát BIB (số đeo báo danh) và bộ racekit cho những người đăng ký chạy và đã hoàn tất các thủ tục theo quy định. Theo thống kê, khoảng 10.000 VĐV sẽ cùng tranh tài tại Run To Live 2025, trong đó VĐV cự ly bán marathon 21km có khoảng 5.000 người tham dự. Ngoài các VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên, hệ phong trào… Run To Live 2025 cũng đón nhận sự tham gia của gần 500 VĐV nước ngoài.

Nhiều VĐV có mặt từ rất sớm tại khu vực expo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các VĐV xếp hàng vào khu vực nhận BIB, được chia theo cự ly 5km, 10km, 21km và áp dụng hình thức qua mã QR Code đã được gửi tới email của từng VĐV trước đó. Theo ghi nhận, việc nhận của các VĐV được tiến hành rất tuần tự, nhanh chóng và thuận tiện. Sau đó là thời gian các VĐV được trải nghiệm sản phẩm từ các gian hàng nhà tài trợ, tham gia các trò chơi để "săn giải thưởng", cũng như hào hứng chụp ảnh với số BIB của mình.

Có mặt tại khu vực expo sự kiện từ rất sớm, anh Hoàng Thế Thuận (ngụ tại quận 11) cho biết, anh tới nhận BIB sớm để đỡ phải chờ đợi lâu. “Lần thứ 2 trải nghiệm Run To Live, nhưng mình thấy các công tác tổ chức vẫn rất chỉn chu, kỹ lưỡng. Vật phẩm rất tốt, rất ấn tượng và hi vọng đường chạy sẽ có nhiều điểm thú vị. Tôi tham dự cự ly 21km và hi vọng sẽ đạt Sub 2”, anh Thuận nói thêm.

Người tham gia làm thủ tục lấy BIB theo nhóm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Anh Nguyễn Ngọc Linh (Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TPHCM) hào hứng chia sẻ: "Năm nay, trung tâm có đến 50 người tham dự, trong đó có các VĐV đến từ một số đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia. Việc tham gia Run To Live 2025 cũng giống như một buổi tập luyện ngoại khoá cho VĐV, vừa nâng cao thể lực, còn được hòa chung vào không khí rèn luyện sức khỏe cùng mọi người, điều này rất có ích cho việc tập luyện và thi đấu của các VĐV".

Năm nay, ban tổ chức Run To Live 2025 chăm chút kỹ lưỡng từng bộ racekit để trao đến tay các VĐV. Mỗi bộ race-kit có BIB, áo race, áo finisher (dành cho cự ly 21km), túi canvas... Các runner đều có chung nhận xét áo race với chất liệu vải mát và mỏng, mang đến sự thoải mái để hỗ trợ cho họ có thể đạt thành tích tốt nhất.

NSND Mỹ Uyên hào hứng trong ngày nhận BIB Run To Live 2025

Sở hữu trong tay BIB thi đấu và các vật phẩm từ giải chạy, NSND Mỹ Uyên cho biết bản thân rất mong chờ vào ngày chạy chính thức 9-3 sắp tới. "Cảm ơn ban tổ chức đã tạo dựng một sự kiện với quy mô lớn như thế này, mọi người được gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau hoạt động gia tăng sức khoẻ. Tôi cảm thấy rất vui khi được trải nghiệm, tham gia một giải chạy lớn của TPHCM như Run To Live. Dù mới năm thứ 2 tổ chức nhưng mọi thứ được chăm chút rất kỹ lưỡng, từ khu vực expo, hoạt động gian hàng, vật phẩm...", NSND Mỹ Uyên bày tỏ.

SGGPO xin gửi đến quý độc giả những hình ảnh không khí sôi nổi trong ngày nhận BIB giải chạy Run To Live 2025 (ảnh: DŨNG PHƯƠNG):

NGUYỄN ANH