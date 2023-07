Tước băng đội trưởng của Harry Maguire, vì sao Erik ten Hag buộc phải tàn nhẫn?

Với một cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch sử dụng như Harry Maguire thì chuyện tước băng đội trưởng chỉ mang tính thủ tục, nhưng vấn đề đáng nói ở đây là lẽ ra việc này cần phải làm sớm hơn chứ không phải đợi đến khi Maguire ở trong tình trạng này. Chi tiết này cho thấy vấn đề không phải là trung vệ người Anh mà ở cái “thể chế” tại Old Trafford mà Ten Hag đang muốn thay đổi.

Tờ Guardian viết rằng “Harry Maguire sa ngã từ ân sủng của chiếc băng đội trưởng. Hay nói đúng hơn, chiếc băng ấy giống như một … mầm bệnh”. Nghĩa là nó … rất bệnh nhưng vẫn chưa có thuốc chữa. Maguire kết thúc mùa giải trước với tư cách là trung vệ được lựa chọn thứ 5, không chỉ sau Lisandro Martinez và Raphael Varane mà còn sau cả Victor Lindelof và hậu vệ trái Luke Shaw. Người duy nhất vẫn tin dùng anh là HLV tuyển Anh Gareth Southgate.

Các vấn đề của Maguire được cho là bắt đầu từ mùa hè năm 2021. Vài tuần trước đó, anh ta đã đạt đến đỉnh cao cá nhân, có tên trong đội hình tiêu biểu của Euro 2020 với sự xuất sắc trong màu áo tuyển Anh. Nếu sự xuất hiện của C.Ronaldo đã thay đổi quỹ đạo của triều đại Solskjaer tại Old Trafford, thì việc chọn Maguire làm đội trưởng cũng khiến nhà cầm quân Na Uy trả giá.

Phong độ của Maguire lao dốc. Anh ta trở nên vụng về và cồng kềnh hơn, thậm chí còn gây cười với nhiều pha bóng trên sân. Maguire bị đuổi khỏi sân trong trận đấu cuối cùng của Solskjaer.

Băng đội trưởng của Man.United có gì đó giống như một mầm bệnh. Trước Maguire, đội trưởng chính thức của Man.United có xu hướng bị chấn thương, hoặc phải ngồi dự bị. Michael Carrick chỉ ra sân 5 lần trong mùa giải 2017-18, Antonio Valencia chỉ 9 trận ở mùa giải tiếp theo và Ashley Young mất vị trí sau khi kế thừa chiếc băng tay từ cầu thủ người Ecuador. Quay trở lại mùa giải 2016-17, Wayne Rooney đã dành phần lớn thời gian trong nửa sau của mùa giải ngoài đội hình ưa thích của Jose Mourinho. Bây giờ là Maguire, trẻ trung hơn nhưng tình hình cũng vậy. Khả năng cao là Bruno Fernandes sẽ là đội trưởng chính thức của Man.United. Đó hẳn nhiên là một lựa chọn hiển nhiên và hợp lý.

Mặc dù lý do để Maguire không còn làm đội trưởng của Man.United tương đối rõ ràng, nhưng người ta vẫn có xu hướng cho rằng Ten Hag đang thể hiện một thông điệp tàn nhẫn thông qua cách ông ta đối xử với những công thần thời Ole Gunnar Solskjaer.

Harry Maguire sẽ phải đi, C.Ronaldo không trụ được lâu, David De Gea bị ruồng bỏ … chẳng có lời giải thích nào cả, cứ thế mà ra đi. Cha đẻ của “Triết học chính trị”, tác giả của “Quỷ dữ và Quân vương”, Niccolo Machiavelli từng nói: “Không có gì khó khăn hơn, nguy hiểm hơn để hành động, hoặc không chắc chắn hơn trong thành công, bằng việc tiên phong đưa ra một trật tự mới". Nên tờ Independent khẳng định: Ten Hag đã phải chơi một số hoạt động chính trị của riêng mình.

Người ta nói rằng bí mật của sự thay đổi không phải là tập trung sức lực vào việc chống lại cái cũ mà là phải nhanh chóng xây dựng cái mới. Theo Independnet, Ten Hag phải làm cả hai việc, xây dựng ý tưởng mới của mình trong khi phải tìm cách loại bỏ những trụ cột của thời Solskjaer. Người tiền nhiện của ông ta, Ralf Rangnick nói rằng sẽ phải mất 6 năm để đạt được điều đó. Ten Hag đang cố dứt điểm ngay trong năm thứ 2 của mình dù ông ta đang đối diện với những phản ứng. Nhưng Ten Hag xứng đáng được ghi công cho cuộc đi bộ trên dây này. Ông ta thực hiện khá tàn nhẫn nhưng cũng cho thấy mình đã từng kiên nhẫn với các đổi thay ấy. Trong các trường hợp của Ronaldo, De Gea và Maguire, người ta đều thấy ban đầu Ten Hag đưa ra những lời khen nhưng khi cần hành động thì lại rất thực dụng. Chi tiết này cho thấy Ten Hag là kiểu HLV không đơn giản. Ông ta muốn Man.United phải thấm nhuần triết lý của mình nhanh nhất có thể.

Bây giờ, Man.United giống như một công trình do chính Ten Hag tạo ra. Thủ môn Onana nếu đến Old Trafford thì sẽ là người thứ ba trong số các cựu cầu thủ Ajax mà Ten Hag từng dẫn dắt gia nhập Man.United. Sẽ có thêm 2 cầu thủ khác đến từ giải Hà Lan. Đó là lý do mà Ten Hag không muốn còn tàn tích nào của những người cũ.