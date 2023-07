Truyền thông quốc tế hào hứng trước ngày khai cuộc

Ở New Zealand, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh tài tại vòng bảng của vòng chung kết World Cup nữ 2023 trong vài ngày tới, giới truyền thông nơi đây tỏ ra rất hào hứng khi đại diện xuất sắc của các châu lục đã hiện diện, tạo nên một bầu không khí bóng đá hấp dẫn, đáng nhớ.

Bỏ qua những thách thức về chuyện phân phối vé, bản quyền truyền hình…, những nhà tổ chức sự kiện bóng đá nữ hàng đầu thế giới tin tưởng rằng New Zealand sẽ chạm vạch đích mỹ mãn, để lại trong lòng người hâm mộ, khách du lịch khắp nơi trên thế giới một tình cảm thương mến.

Báo The Post bình luận: “World Cup nữ 2023 sẽ thành công và New Zealand sẽ trở thành một điểm nhấn trong lịch sử của giải đấu lớn nhất hành tinh này. Đội tuyển nữ New Zealand đã cắt được mạch 10 trận không biết chiến thắng nên có thể xem đây là sự chuẩn bị hoàn hảo cho sân chơi World Cup. Tất cả chúng ta cùng hào hứng chờ đến phút khai cuộc của giải đấu trên sân Eden Park của Auckland sắp tới đây”.

Trong khi đó, báo Press có bài viết nhận định đội tuyển nữ New Zealand đang sở hữu đội hình rất mạnh và HLV Jitka Klimkova hoàn toàn có thể mơ đến một hành trình thuận lợi và giành được thứ hạng cao tại World Cup nữ 2023. “The Ferns (tên gọi thân mật của đội tuyển New Zealand - PV) có sự trở lại của Ria Percival, Annalle Longo và CJ Bott, các tuyển thủ đã vắng mặt khá lâu trên đội tuyển nhưng có tầm ảnh hưởng lớn đến thành công chung. Hơn nữa, đội tuyển lại có sự chuẩn bị khá tốt, đá giao hữu thắng lợi… sẽ tự tin hơn khi bước vào hành trình chinh phục đấu trường lớn”.

Ở Tây Ban Nha, tờ AS không ngần ngại nhận định: “Không gì ngăn cản được đội tuyển nữ Tây Ban Nha, sau khi họ đã khẳng định sức mạnh của mình trong loạt trận giao hữu vừa qua. Họ đã khép lại sự chuẩn bị cuối cùng cho World Cup 2023 bằng chiến thắng với tỷ số 9-0 trước đội tuyển Việt Nam. Tây Ban Nha đã sẵn sàng chinh phục ngôi cao của giải đấu này”.

Nhưng theo báo Sport Gazzett của nước Anh, đội tuyển Việt Nam mặc dù để thua cả 3 trận giao hữu trước thềm vòng chung kết World Cup nữ 2023 (trước Đức, New Zealand và Tây Ban Nha) vẫn được xếp vào diện có thể tạo nên bất ngờ ngay ở bảng đấu có các đối thủ mạnh như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha: “Nên nhớ rằng, Huỳnh Như là cầu thủ hay nhất của bóng đá nữ Việt Nam và hiện cô ấy đang thể hiện rất tốt tại một giải đấu hàng đầu châu Âu. Đấy là chân sút mà đội tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhiều nhất sau khi cô đã ghi được 67 bàn thắng trong 72 lần ra sân cùng đội tuyển. Các đội tuyển Mỹ, Hà Lan hay Bồ Đào Nha có thể được đánh giá cao hơn nhiều nhưng lối chơi của Việt Nam ở một số trận giao hữu vừa rồi đã chỉ ra rằng họ hoàn toàn có thể kéo trận đấu đến tỷ số hòa”.

Dưới góc nhìn của mình, HLV trưởng Francisco Neto khi trả lời báo chí trong nước luôn nhấn mạnh rằng dù Bồ Đào Nha và Việt Nam đều là những tân binh của sân khấu lớn World Cup thì mục tiêu chắc chắn sẽ là những chiến thắng và tấm vé đi tiếp vào vòng sau. Theo chiến lược gia này, điều cốt yếu là các cầu thủ phải tuân thủ chính xác các đấu pháp chặt chẽ và mang tính hệ thống mà các HLV định hướng từ đầu để đạt được kết quả tốt nhất.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam trên trang Lusa, ông Neto nói: “Chúng tôi biết đội tuyển nữ Việt Nam có người đội trưởng xuất sắc. Cô ấy đang chơi ở Bồ Đào Nha trong màu áo của Lank FC. Việt Nam sẽ là một đối thủ giàu tính cạnh tranh và ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện ở bảng E này”.

Tuyển thủ Ana Seica (Bồ Đào Nha) bày tỏ: “Tôi vinh dự được chơi bóng ở World Cup cùng các đồng đội của mình và sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc ở đó. Đó là năng lượng tích cực đối với tất cả. Đội tuyển Bồ Đào Nha muốn đi đến trận đấu cuối cùng và chúng tôi hiểu điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi tuyển thủ. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc để có thể đạt được mục đích đó”.