Thụy Điển vẫn là mối đe dọa lớn nhất với Italy ở vòng play-off

Trước lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026, báo chí Italy không giấu sự căng thẳng khi tờ La Gazzetta dello Sport quả quyết Azzurri sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu tránh gặp Thụy Điển hoặc Romania ở vòng bán kết vào tháng 3.

Thụy Điển từng loại Italy ở vòng play-off World Cup cách đây 8 năm

Trong lễ bốc thăm vòng play-off diễn ra tối thứ Năm, Italy sẽ gặp một trong 4 đội ở nhóm 4 (bao gồm Thụy Điển, Romania, Bắc Macedonia và Bắc Ireland) vốn là những đội từng đứng nhất bảng ở Nations League, nhưng chơi sa sút ở vòng loại lần này.

Tờ nhật báo thể thao La Gazzetta dello Sport quả quyết Thụy Điển vẫn là đối thủ nguy hiểm nhất của Azzurri vào tháng 3, dù họ đứng cuối bảng B (sau Thụy Sĩ, Kosovo và Slovenia) với chỉ 2 điểm sau 6 trận, ghi 4 bàn nhưng lọt lưới 12 bàn. Mặc dù có kết quả kém cỏi, nhưng xét về mặt kỹ thuật, Thụy Điển vẫn là đối thủ nguy hiểm nhất nhờ những cầu thủ như Aleksander Isak, Dejan Kulusevski và Viktor Gyokeres.

Trong khi đó, Romania cũng trải qua một chiến dịch vòng loại kém may mắn ở bảng H (cùng với Áo, Bosnia, Síp và San Marino). Họ đứng thứ 3 với 13 điểm, với 4 thắng, 1 hòa và 3 bại, hiệu số thắng bại 19-10. Dù Romania không ở trong thời kỳ đỉnh cao nhất, nhưng không thể coi thường đội bóng đồng đều dưới tay một HLV giàu kinh nghiệm như Mircea Lucescu.

Tờ Gazzetta cho rằng Bắc Ireland kém nguy hiểm hơn khi thi đấu trên sân khách, trong khi "Catenaccio" của Bắc Macedonia không thể là mối đe dọa cho Azzurri khi họ để thủng lưới 7 bàn trước Xứ Wales, cho thấy "sự mong manh đáng kinh ngạc trong phòng ngự".

Thể thức thi đấu của vòng play-off World Cup 2026

Lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026, cả quốc tế và châu Âu, sẽ diễn ra vào tối thứ Năm, ngày 20-11, khi 22 đội tuyển cạnh tranh 6 chiếc vé còn lại.

Bốn mươi hai trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada đã được xác nhận. Sáu suất còn lại sẽ được quyết định thông qua hai vòng play-off riêng biệt, hoạt động theo các thể thức khác nhau.

Vòng play-off liên lục địa: Sáu quốc gia sẽ tranh tài trong một giải đấu loại trực tiếp được tổ chức tại Mexico vào tháng 3, với các sân vận động Akron và BBVA là địa điểm tổ chức. Các suất vé được phân bổ như sau: một suất từ ​​CONMEBOL, hai suất từ ​​CONCACAF, một suất từ ​​AFC (Châu Á), một suất từ ​​CAF (Châu Phi) và một suất từ ​​OFC (Châu Đại Dương).

Sáu đội tham dự là Iraq, CHDC Congo, Bolivia, Jamaica, Suriname và New Caledonia. Dựa trên bảng xếp hạng FIFA, hai đội đứng đầu — Iraq và CHDC Congo — sẽ vào thẳng vòng chung kết play-off.

Bốn đội còn lại sẽ được bốc thăm vào hai trận bán kết. Điều quan trọng là hai đại diện của CONCACAF không thể gặp nhau ở bán kết, nghĩa là Jamaica và Suriname sẽ gặp Bolivia hoặc New Caledonia, nhưng không gặp nhau.

Những đội chiến thắng ở bán kết sau đó sẽ đối đầu với các đội hạt giống trong trận chung kết, và hai đội chiến thắng sẽ giành quyền trực tiếp tham dự World Cup 2026.

Vòng play-off UEFA: 16 đội tranh 4 vé

Vòng play-off UEFA sẽ xác định bốn suất còn lại tham dự World Cup. Mười sáu đội tuyển quốc gia đã giành quyền tham dự: 12 đội nhì bảng ở các bảng đấu vòng loại, và bốn đội nhất bảng từ UEFA Nations League không vượt qua vòng loại trực tiếp.

12 đội nhì bảng là Slovakia, Kosovo, Đan Mạch, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, Ba Lan, Bosnia, Italy, Wales, Albania và Cộng hòa Séc. Bốn đội đến từ Nations League là Romania, Thụy Điển, Bắc Ireland và Bắc Macedonia.

Trong lễ bốc thăm, các đội được chia vào bốn nhóm hạt giống:

- Nhóm 1: Italy, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine

- Nhóm 2: Ba Lan, Xứ Wales, Cộng hòa Séc, Slovakia

- Nhóm 3: CH Ireland, Albania, Bosnia, Kosovo

- Nhóm 4: Thụy Điển, Romania, Bắc Macedonia, Bắc Ireland

Các đội trong Nhóm 1 sẽ gặp Nhóm 4, và các đội trong Nhóm 2 sẽ gặp Nhóm 3. (Các đại diện Nations League được xếp vào nhóm hạt giống cuối cùng). Vòng play-off bao gồm 8 trận bán kết vào ngày 26-3 và 4 trận chung kết vào ngày 31-3, tất cả đều là các trận đấu do đội xếp hạng cao hơn đăng cai tổ chức.

Tám đội chiến thắng ở vòng bán kết sẽ tiến vào trận chung kết, và bốn đội chiến thắng ở vòng này sẽ giành được suất cuối cùng tại World Cup 2026, hoàn thiện giải đấu gồm 48 đội.

HOÀNG HÀ