Tây Ban Nha sẽ 'nhớ' Yamal trong trận vòng loại World Cup cuối cùng

Marc Cucurella đã xem xét lại tình hình hiện tại của đội tuyển Tây Ban Nha trước trận đấu với Georgia. Hậu vệ cánh này đã hạ thấp những tranh cãi xung quanh Lamine Yamal, người mà anh kỳ vọng sẽ có những thành công lớn trong tương lai.

Marc Cucurella không ngừng nói về Yamal

Hậu vệ cánh Marc Cucurella của Chelsea và Tây Ban Nha đã có cuộc trò chuyện với tờ Sport, thẳng thắn đề cập đến một số vấn đề, nhưng luôn với một góc nhìn chín chắn. Là cầu thủ thường xuyên đá chính cho De la Fuente, hậu vệ cánh này rất háo hức với World Cup, nơi anh hy vọng Lamine Yamal sẽ có mặt, một tài năng đặc biệt mà anh tin rằng cần phải giữ được sự bình tĩnh.

"Chúng tôi chỉ còn cách World Cup một bước chân nữa. Chúng tôi đã có một chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo, nhưng nếu không tập trung hoàn toàn trong hai trận đấu này, cơ hội có thể vuột mất. Chúng tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng vào thứ Bảy tại Georgia và sau đó tận hưởng nó cùng người hâm mộ tại Seville vào thứ Ba. Hiện tại, gần như không thể làm tốt hơn, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó. Điều đó cho thấy bóng đá không cho bạn bất cứ thứ gì miễn phí và bạn phải nỗ lực hết mình. Điều đó phụ thuộc vào chúng tôi, và đó là một điều tốt", ông thừa nhận.

Khi được hỏi về những tranh cãi xung quanh Lamine Yamal, Cucurella trả lời một cách bình tĩnh: "Đây là một tình huống khó khăn. Sẽ không dễ dàng cho cậu ấy; nhiều cầu thủ và đồng đội đang bị đau vòm háng. Chúng tôi sẽ nhớ cậu ấy; cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Điều quan trọng nhất là cậu ấy phải hồi phục vì một năm đầy hứa hẹn đang đến gần".

"Điều quan trọng nhất là cậu ấy thích thú với bóng đá, cậu ấy vẫn tiếp tục làm những gì mình đã làm cho đến bây giờ, và cậu ấy không nghe theo những lời chỉ trích. Cậu ấy chơi bóng theo cách cậu ấy biết rõ. Cậu ấy đã xử lý rất tốt, và không có lý do gì để thay đổi điều đó. Cậu ấy có một tương lai tươi sáng; cậu ấy rất trưởng thành so với tuổi. Nếu cậu ấy tập trung và tận hưởng trên sân, cậu ấy sẽ rất khó bị ngăn cản."

Cucurella và Yamal sẽ sớm đối đầu nhau trong trận đấu Champions League, Chelsea - Barca: "Cậu ấy nói với tôi rằng chúng ta sẽ là đối thủ; đó sẽ là một trận Champions League hay và một bài kiểm tra tốt. Chúng tôi rất mong chờ điều đó. Những kỹ năng của cậu ấy ư? Tôi biết một số ngón nghề đó; tôi đã tập luyện với cậu ấy nhiều lần. Cuối cùng, những cầu thủ này rất khó đoán; điều đó phụ thuộc vào tình huống mà họ gặp phải. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng là một trận đấu hay".

HOÀNG HÀ