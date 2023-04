Quàng Văn Cường: SEA Games luôn là thử thách cho cua-rơ chúng tôi

Gương mặt lấm lem vì sình sau chặng đầu tiên tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào sáng 2-4 của cuộc đua xe đạp cúp truyền hình TPHCM 2023, Quàng Văn Cường gỡ kính mắt xuống cười và bảo, chặng này vướng mưa chạy không dễ. Ấy thế, khi kịp gặp mặt trò chuyện, chàng trai người Sơn La đang tạm thi đấu thuê cho đội nam An Giang này trải lòng rất nhiều về hành trình chuẩn bị tới đây cho SEA Games 32.

“Sau SEA Games 31, cuộc sống của tôi không nhiều thay đổi. Nhưng có một chút mình thấy vui là mọi người biết tới nhiều hơn và cổ vũ nhiệt tình cho tôi cùng đồng đội mỗi khi ra thi đấu. Tôi vui vì điều này”, Quàng Văn Cường giãi bày.

Gần một năm trước trên đường đua tại Hòa Bình của nội dung xe đạp đường trường trong chương trình thi đấu chính thức SEA Games 31, cái tên Quàng Văn Cường khiến khán giả Việt Nam đầy ngỡ ngàng khi bỏ xa các đối thủ phía sau để lao nhanh về đích đầu tiên, giành HCV xe đạp cá nhân tính điểm nam. “Tôi bỡ ngỡ lắm khi giành được HCV ấy. Đó là kết quả bất ngờ cho chính bản thân tôi cũng như các thầy trong ban huấn luyện”, Văn Cường nói thêm.

Đã là người có thành tích, giờ đây, Quàng Văn Cường tiếp tục được đội đua xe đạp đường trường nam Việt Nam đặt niềm tin sẽ giành được kết quả cao nhất khi thi đấu SEA Games 32 vào tháng 5 ở Campuchia. Chính cua-rơ này cũng nhìn nhận, mỗi một sự chuẩn bị luôn cần thi đấu cọ xát và việc được tranh tài cuộc đua xe đạp cúp truyền hình lúc này có yếu tố chuyên môn quan trọng cho mình vì được cạnh tranh với nhiều cua-rơ nước ngoài nên sẽ gia tăng hơn thành tích. “Chúng tôi được tập luyện đội tuyển quốc gia tại điểm tập ở Phan Thiết. Giáo án đều theo chuyên môn của ban huấn luyện điều chính. SEA Games luôn là giải đấu nhiều thách thức với chúng tôi vì thế tất cả đều thận trọng không xem thường đối thủ”, Quàng Văn Cường cho biết.

Cường người vùng quê Chiềng Ngần tại Sơn La. Còn nhớ, ở thời điểm tham dự cúp xe đạp về Điện Biên năm 2019, Quàng Văn Cường đã giành được chiếc áo xanh chung cuộc giải đấu. Khi đó, chúng tôi may mắn được anh em đội xe đạp Hà Nội (đơn vị chủ quản của Quàng Văn Cường) rủ về thăm gia đình Quàng Văn Cường và được nhiều tâm sự, chia sẻ từ người thân VĐV này. Lúc đó, mẹ của Cường – bà Quàng Thị Inh – vẫn nhớ như in ngày đồng ý cho con trai xuống dưới xuôi tập thể thao, môn xe đạp. Cường chính thức tham gia tập luyện xe đạp vào năm 2012 với đội Hà Nội. Không tránh khỏi những ngày đầu khó khăn để bắt nhịp, nhưng rồi, cậu con trai út trong ba người con của bà Inh gày gò khi nào giờ đã trưởng thành và phát triển hơn với đua xe đạp đường trường đỉnh cao.

Cường từng kể rằng, trong năm 2016 khi mình được đơn vị Hà Nội tạo thêm điều kiện cho thi đấu thuê ở đội An Giang, khả năng tăng cường chuyên môn được phát triển hơn do thi đấu nhiều giải quan trọng với cùng nhiều tay đua mạnh của An Giang. Một trong những kết quả mà Quàng Văn Cường ghi dấu ấn bản thân là giành tấm HCV đầu tiên tại giải xe đạp vô địch quốc gia năm 2017.

Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, Quàng Văn Cường giành được HCB nội dung tính điểm nam và đây là kết quả tốt nhất của xe đạp Hà Nội tại kỳ thi đấu này. Tuy nhiên, với Quàng Văn Cường, xe đạp nam Việt Nam chưa nhiều người giành được HCV tại SEA Games vì thế tấm HCV có được ở SEA Games 31 trên sân nhà mãi là kết quả đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. “Sau SEA Games 31, tôi đã được gia đình và người thân chúc mừng rất nhiều và cảm giác thật hạnh phúc khi mang vinh quang về cho tổ quốc”, Quàng Văn Cường nói.

Hẹn gặp lại Cường sau cuộc đua xe đạp cúp truyền hình TPHCM 2023 để có thể có một cơ hội gặp lại cua-rơ này tại Campuchia ở SEA Games 32 trong tháng 5, Cường vui vẻ nhận lời không quên bảo rằng “tôi và đồng đội quyết tâm để có kết quả đúng như chờ đợi của người hâm mộ Việt Nam tại SEA Games 32 tới đây!”.