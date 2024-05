Nguyễn Tấn Hoài: Cảm xúc sau 10 năm vẫn như mới

Tấn Hoài từng giành áo Vàng năm 2014, năm nay trở lại Điện Biên Phủ với nhiều cảm xúc. Ảnh: MINH MINH

10 năm trước, Nguyễn Tấn Hoài là thành viên đội đường trường nam Dược Domesco Đồng Tháp và giành áo Vàng chung cuộc của Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2014 – Báo Quân đội Nhân dân. Sau 10 năm, Tấn Hoài thêm một lần góp mặt ở cuộc đua năm nay nhưng lúc này đã là cua-rơ của đội nam Tập đoàn Lộc trời An Giang. “Với tôi, mỗi lần thi đấu giải này đều có cảm xúc khác nhau. Nhưng quả thật, chúng tôi luôn nỗ lực khi tham gia cuộc đua về Điện Biên Phủ và đây là cuộc đua có sự cạnh tranh ở các cung đèo độ dốc lớn nên rất tốn sức”, Tấn Hoài chia sẻ.

Ở tuổi 22 của 10 năm trước, Tấn Hoài thi đấu mạnh mẽ, có chiến thắng áo Vàng đầy thuyết phục sau chặng đua cuối tại thành phố Điện Biên Phủ của cuộc đua. Bây giờ, tuổi tác nhiều hơn nhưng cua-rơ này cho biết mình vẫn quyết tâm thi đấu để có kết quả cao nhất trong hành trình chinh phục Điện Biên Phủ năm nay. Đánh giá về Tấn Hoài lúc này, Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Vũ cho biết đây là một trong những gương mặt tốt của xe đạp đường trường nam Việt Nam đồng thời Tấn Hoài đang ở trong một đội có nhiều cua-rơ mạnh nên khả năng thành công về chuyên môn thấy rõ rệt.

Xuyên suốt từ chặng đầu của Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 tới nay, Tấn Hoài chưa một lần về nhất chặng. Kết quả tốt nhất của cua-rơ người quê gốc Đồng Tháp này ở giải năm nay là vị trí hạng 3 tại chặng áp chót cuộc đua. Dẫu vậy, ban huấn luyện đội xe đạp nam Tập đoàn Lộc trời An Giang rất quyết tâm để tay đua này sẽ đạt một trong những kết quả tốt ở chặng cuối ngày 5-5 nhằm đảm bảo một thành tích cao nhất. Khép lại mùa giải thi đấu năm 2021, Tấn Hoài bất ngờ chia tay đội xe đạp nam quê hương Đồng Tháp để gia nhập đội Tập đoàn Lộc trời An Giang. 14 năm theo đuổi sự nghiệp cùng xe đạp Đồng Tháp, Tấn Hoài đã có những kết quả chuyên môn tốt nhất. Tuy nhiên, cua-rơ này vẫn cần một sự đổi mới trong sự nghiệp nên ngã rẽ tới với xe đạp An Giang được lựa chọn. Tính tới bây giờ, Tấn Hoài đã có 2 năm thi đấu cho xe đạp An Giang.

Trong danh sách 70 cua-rơ thi đấu Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024, Tấn Hoài là người duy nhất từng giành áo Vàng ở Điện Biên Phủ và trở lại góp mặt. Hai lần thi đấu vào đúng dịp thời điểm kỷ niệm quan trọng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Tấn Hoài tham dự năm 2014, 2024), cua-rơ chia sẻ “cuộc đua có ý nghĩa quan trọng cả về chuyên môn lẫn ý nghĩa chính trị đối với hoạt động kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Được tham dự giải là vinh dự cho các cua-rơ. Tôi cùng đồng đội và những VĐV tham dự giải đều nỗ lực thi đấu hết chuyên môn”. Dưới cái nắng của tiết trời Điện Biên Phủ, từng cua-rơ về đích ở chặng áp chót (ngày 4-5) vẫn có được nụ cười hạnh phúc bởi họ đã đặt chân tới vùng đất lịch sử nên dù có bất kể thành tích nào thì tất cả đều hài lòng.

MINH CHIẾN