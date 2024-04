Phim về trận chung kết Euro 2020 chuẩn bị công chiếu

Mới đây, nền tảng xem phim trực tuyến Netflix đã công bố trailer cho phim tài liệu về trận chung kết Euro 2020. Theo đó, tựa đề của phim sẽ là “The Final: Attack on Wembley” (tạm dịch: Trận chung kết: Tấn công Wembley). Bộ phim hứa hẹn sẽ cung cấp thêm những góc nhìn đa dạng cho người xem về việc các cổ động viên gây ra sự hỗn loạn ở sự kiện này.

Netflix mới công bố trailer của bộ phim “The Final: Attack on Wembley”

Trong những năm gần đây, Netflix - một nền tảng cung cấp dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ đã sản xuất một số series khai thác về đề tài thể thao. Có thể kể tới những series đã gây tiếng vang ở khía cạnh bên lề sân cỏ như “Beckham” - nói về sự nghiệp cũng như đời tư của chàng tiền vệ hào hoa một thời; hay “Captains of the World” với 6 tập phim bao gồm rất nhiều cảnh quay hậu trường nơi các đội tuyển tham dự World Cup 2022 để khắc họa những áp lực, trách nhiệm lớn lao mà một số đội trưởng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric hay Thiago Silva gặp phải khi là người thủ lĩnh ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài bóng đá, series “Drive to Survive” bao gồm 6 phần trải dài 6 mùa giải Công thức 1 cũng giúp người hâm mộ được tiếp cận và biết đến môn thể thao này nhiều hơn.

Và với không khí đang đến ngày một gần của Euro 2024, Netflix cũng không thể bỏ lỡ thời cơ khi vừa qua, kênh youtube chính thức của nền tảng này đã công bố trailer của phim “The Final: Attack on Wembley”. Trailer dài 2 phút rưỡi đã hé lộ một số tình tiết chính trong bộ phim tài liệu về trận chung kết Euro 2020 đáng nhớ. Trong đó, nội dung chủ đạo của phim nói về sự hỗn loạn mà các cổ động viên đã gây ra vào ngày diễn ra trận đấu.

Một khung cảnh thực sự hỗn loạn diễn ra ở cả thời điểm trước trong và sau trận chung kết.

Còn nhớ cách đây 3 năm, lần đầu tiên đội tuyển Anh giành quyền vào chơi một trận chung kết Euro. Đặc biệt hơn cả, theo sự sắp xếp của UEFA từ trước giải đấu, trận chung kết sẽ được tổ chức trên sân vận động Wembley - thánh địa của người Anh. Sự kỳ vọng lên cao cùng việc các quy định phong tỏa về Covid 19 được nới lỏng hơn, rất nhiều cổ động viên cuồng nhiệt đã muốn vào sân theo dõi trận đấu. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2021 đó, ước tính có khoảng 2000 fan chủ nhà không có vé đã tìm cách đột nhập trái phép vào sân, và chỉ chừng 400 người được lực lượng an ninh đưa ra ngoài. Điều này tạo nên một khung cảnh thực sự hỗn loạn diễn ra ở cả thời điểm trước, trong và sau trận đấu.

Tất cả những sự điên rồ xoay quanh trận chung kết này đã được tiết lộ trong đoạn trailer của phim. Các cổ động viên Anh tụ tập bên ngoài sân, làm náo loạn đường phố bằng sự quá khích. Mọi thứ trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát khi sự cuồng nhiệt biến thành động cơ bạo lực, đặc biệt khi số lượng cảnh sát làm nhiệm vụ không đủ khả năng trấn áp đa phần đám đông dường như đã mất lý trí. Những nhân vật được phỏng vấn trong phim đều dùng những câu từ chẳng lấy gì làm thoải mái khi nhắc về ngày đó. Nổi bật lên là một người đàn ông nói rằng tất cả những gì ông có thể nghĩ vào lúc đó là bảo vệ cô con gái nhỏ của mình giữa một đám đông điên loạn, một số người không hiểu chuyện gì xảy ra và thừa nhận sự kiện đó đã biến những kẻ quá khích trở thành một quả bom phát nổ…

Tất cả những chi tiết này trong trailer phim dường như càng làm người Anh cảm thấy mất mặt hơn, trong cái ngày mà đáng lẽ họ được tận hưởng vinh quang ngay trên sân nhà; nhưng rồi mọi thứ biến thành nỗi ê chề khi Tam Sư thất bại trên sân còn công tác an ninh là một thảm họa.

Bộ phim tài liệu “The Final: Attack on Wembley” sẽ chính thức lên sóng Netflix vào ngày 8/5 tới. Đây hứa hẹn sẽ là một món gia vị đáng để những người yêu bóng đá có thể thưởng thức trước ngày khai cuộc Euro 2024.

