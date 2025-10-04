Opella Việt Nam hiện thực hóa cam kết mang sức khỏe đến người tiêu dùng Việt

Ngày 3-10 tại TPHCM, Opella Việt Nam vừa tổ chức Lễ trao giải chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella”. Đây là một trong những hoạt động tri ân khách hàng quan trọng trong năm, đồng thời khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc mang sức khỏe đến trong tầm tay người tiêu dùng Việt Nam.

Đại diện Opella Việt Nam trao giải cho các khách hàng may mắn.

Hành trình kết nối với người tiêu dùng trên toàn quốc

“Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella” được triển khai từ ngày 1-9-2025 trên phạm vi toàn quốc. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm của Opella Việt Nam, với tổng giá trị giải thưởng hơn 3 tỷ đồng.

Theo thể lệ, khách hàng khi mua sản phẩm Opella sẽ nhận được mã dự thưởng và có cơ hội trúng các giải thưởng: 12 giải Đặc biệt: iPhone 16 Pro Max 256GB (trao 1 giải mỗi tuần); 40 giải Nhất là Tủ lạnh LG Inverter; 50 giải Nhì: Máy giặt Toshiba Inverter lồng ngang; 162.000 giải Khuyến khích.

Chương trình được thiết kế nhằm mang đến giá trị gia tăng cho người tiêu dùng, đồng thời ghi nhận sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng đối với các thương hiệu của Opella.

Tăng cường gắn kết với người tiêu dùng

Tại lễ trao giải ngày 3-10, những khách hàng may mắn đầu tiên đã được công bố và trao thưởng. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo công ty, các đối tác, cùng đông đảo khách hàng.

Hoạt động trao giải công khai trước sự chứng kiến của truyền thông và công chúng là minh chứng cho tính minh bạch, công bằng và quy mô của chương trình. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tăng cường gắn kết với khách hàng, chia sẻ về chất lượng sản phẩm, và củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào các thương hiệu của công ty.

Phát biểu tại sự kiện, bà Valentina Belcheva (Tổng Giám đốc Opella Việt Nam) cho biết: “Sứ mệnh của chúng tôi là mang sức khỏe đến trong tầm tay người tiêu dùng Việt Nam thông qua những thương hiệu uy tín, chất lượng. Với chương trình cào mã trúng thưởng, chúng tôi mong muốn mang đến một hoạt động tri ân thiết thực, đồng thời tạo thêm cầu nối để gắn bó và đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình chăm sóc sức khỏe”.

Bà Valentina Belcheva - Tổng Giám đốc Opella Việt Nam - phát biểu tại Lễ trao giải.

Cơ hội vẫn rộng mở cho hàng triệu người

Chương trình “Cào mã trúng lớn – trúng quà cùng Opella” sẽ kéo dài đến hết ngày 30-11-2025. Như vậy, khách hàng trên khắp cả nước vẫn còn nhiều cơ hội tham gia và trở thành chủ nhân của các giải thưởng giá trị.

Với cơ cấu giải thưởng đa dạng, từ thiết bị công nghệ cao cấp đến các sản phẩm gia dụng thiết yếu, chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hoạt động trao thưởng định kỳ cũng góp phần khẳng định mức độ uy tín của chương trình. Đây cũng là cơ hội để Opella quảng bá rộng rãi chương trình khuyến mại đến đông đảo người tiêu dùng khi các hoạt động vẫn đang tiếp diễn.

Thông qua chương trình, Opella Việt Nam một lần nữa khẳng định sứ mệnh đưa sức khỏe đến trong tầm tay người tiêu dùng, đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với thị trường chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Cam kết này không chỉ được thể hiện qua những sản phẩm chất lượng, mà còn qua các hoạt động tri ân và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.

KHANH NGUYỄN