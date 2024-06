Những biệt danh thú vị của các thành viên đội tuyển Argentina

Biệt danh nổi tiếng nhất của Leo Messi vẫn là “Bọ chét nguyên tử”

Đội trưởng Lionel Messi - La Pulga (Bọ chét)

Biệt danh “La Pulga” (Bọ chét) hay “La Pulga Atomica” (Bọ chét nguyên tử) của Messi đã trở nên quá phổ biến trong giới bóng đá. Đây là các biệt danh đã gắn liền với Messi từ những năm đầu sự nghiệp của anh. Ngoài ra, ở đội tuyển Argentina, anh còn được người đàn em Rodrigo De Paul gọi là “The Beast” (Quái thú). Cũng chính De Paul và Papu Gomez còn đặt cho Messi thêm một biệt danh mới - Weasel (Con chồn) sau trận Argentina gặp Honduras tại đợt giao hữu tháng 9-2022. Còn lý do tại sao Messi lại được gọi như vậy, cho đến nay vẫn được giấu kín. Có những lời đồn rằng biệt danh đó xuất phát từ phòng thay đồ PSG. Song, trên tất cả, biệt danh mà có lẽ Messi cảm thấy tự hào nhất phải là G.O.A.T (viết tắt của Greatest of All Time - Vĩ đại nhất mọi thời đại), một sự ghi nhận của toàn thế giới túc cầu.

Thủ môn Emiliano Martinez - Dibu

Emi Martinez có biệt danh ngộ nghĩnh xuất phát từ một bộ phim truyền hình

Biệt danh Dibu của thủ môn này có nguồn gốc từ truyền hình. Ở thời điểm còn là một thủ môn trẻ tại Independiente, Martinez đã được HLV thủ môn Miguel Angel Santoro gọi mình bằng cái tên “Dibu”. Lý do là bởi ông Santoro rất thích bộ phim “Mi familia es un dibujo” (Gia đình tôi là một cuốn phim hoạt hình) - một series truyền hình rất ăn khách tại Argentina cuối thập niên 1990. Và “Dibu” là tên của nhân vật chính trong bộ phim đó - cũng là một cách nói rút gọn của “dibujo”.

Hậu vệ Cristian Romero - Cuti

Các đồng đội thường gọi Romero bằng cái tên “Cuti”

Trái ngược với Emi Martinez, biệt danh Cuti của Romero lại đến từ gia đình anh. Chuyện là, hậu vệ hiện khoác áo Tottenham khi còn tập nói bị kể lại rằng anh không phát âm được đúng và đủ cái tên Cristian của mình. Vì thế, chị gái Romero gọi cậu em trai ngắn gọn là “Cuti”. Biệt danh đó đi theo Romero cho đến nay, và các đồng đội của cầu thủ này cũng gọi anh là “Cuti” thay vì “Cristian”. Thậm chí, Romero còn đặt luôn tên trang Instagram của mình là “cutiromero2”.

Tiền vệ Rodrigo De Paul - Motor

Rodrigo De Paul là “khối động cơ” ở khu trung tuyến của HLV Lionel Scaloni

Tại đội tuyển Argentina, tiền vệ Rodrigo De Paul được các đồng đội gọi là “motor” (trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “động cơ” - giống với “engine” trong tiếng Anh). Rất dễ hiểu bởi cầu thủ này thi đấu ở khu vực giữa sân với tần suất hoạt động không biết mệt mỏi nên ví De Paul là bộ động cơ cho cỗ máy vận hành của đội hình Argentina cũng chẳng sai. Ngoài biệt danh trên, De Paul còn được một số cổ động viên hoặc giới truyền thông gọi là “The Bodyguard” - “Người vệ sỹ” bởi anh rất thân thiết với Messi và luôn theo sát người đội trưởng như một chàng bảo vệ.

Tiền vệ Angel Di Maria - Fideo (Mì sợi)

Copa America 2024 sẽ là giải đấu cuối cùng của “Fideo” cho ĐT Argentina

Nhìn vào thể hình Angel Di Maria, có thể hiểu vì sao đối tác lâu năm trên hàng công đội tuyển Argentina của Leo Messi lại được gọi là Fideo (nghĩa là “Mì sợi” trong tiếng Tây Ban Nha). Anh trông gầy gò nhưng lại có kỹ thuật cá nhân cực điêu luyện, hệt như những sợi mì vừa mảnh khảnh vừa mềm mại.

Tiền đạo Julian Alvarez - La Arana (Con nhện)

Kiểu ăn mừng theo phong cách Spiderman của Julian Alvarez

Tiền đạo thuộc biên chế Man.City được các đồng đội cũ ở River Plate gọi bằng biệt danh La Arana (Con nhện) hoặc “El Hombre Arana” (Người Nhện). Sở dĩ cầu thủ sinh năm 2000 được gọi như vậy bởi anh thường hay ăn mừng bàn thắng với động tác giống nhân vật Spiderman khi phun tơ nhện ra từ cổ tay.

Trợ lý HLV Walter Samuel - Il Muro (Bức tường)

Trợ lý Walter Samuel khi còn thi đấu là một trung vệ rất chất lượng

Thời còn thi đấu, trợ lý của ông Lionel Scaloni, Walter Samuel là một trung vệ “thép” với lối chơi đầy chắc chắn đã làm nên tên tuổi tại các CLB như AS Roma, Real Madrid hay Inter Milan. Chính vì điều này, Samuel được đặt biệt danh Il Muro (trong tiếng Ý nghĩa là “Bức tường”) bởi các cổ động viên AS Roma sau khi cùng đội bóng này lên ngôi tại Serie A mùa giải 2000-2001.

Trợ lý HLV Pablo Aimar - El Mago (Ảo thuật gia)

Trái ngược với Walter Samuel, Pablo Aimar là một nghệ sĩ sân cỏ đích thực

Ngoài Walter Samuel, dàn trợ lý của Scaloni còn có thêm một cựu danh thủ khác là Pablo Aimar. Với lối chơi đậm chất kỹ thuật, Aimar có cho mình biệt danh El Mago (Ảo thuật gia). Ngoài ra, cựu tiền vệ này còn được gọi là El Payaso (Chú hề nhỏ - do phong cách của Aimar mang đến sự giải trí cho khán giả) hay El Pibe (Cậu bé - bởi khuôn mặt thư sinh khi còn thi đấu). Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với báo chí, Aimar nói rằng mình thích nhất biệt danh El Amante (Người tình) - một biệt danh được các cổ động viên của Valencia đặt cho anh bởi tình yêu lớn lao mà Aimar dành cho “Bầy dơi”.

HOÀNG ĐIỆP