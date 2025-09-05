Khởi động giải Marathon quốc tế TPHCM 2025

Sau 7 mùa giải thành công, Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank sẽ trở lại với mùa thứ 8, diễn ra từ ngày 5 đến 7-12-2025 trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TPHCM 2025.

Cuộc đua năm nay hy vọng thu hút hơn 18.000 VĐV tham dự.

Trở thành giải chạy biểu trưng của TPHCM, năm nay mùa giải sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, cùng góp phần xây dựng Việt Nam phát triển, vươn mình trong giai đoạn quan trọng của cả dân tộc.

Giải chạy do Sunrise Events Vietnam tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Du lịch TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Liên đoàn Điền kinh TPHCM cùng sự đồng hành của Ngân hàng Techcombank, tiếp tục lan tỏa sứ mệnh nâng cao thể chất và tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.

Mở đầu chuỗi sự kiện, Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng (Mass Participation World Conference – MPW) sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5-12-2025. Đây là lần thứ ba liên tiếp TPHCM đăng cai diễn đàn quốc tế uy tín này, quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện các tổ chức sự kiện hàng đầu, nhằm trao đổi xu hướng, chia sẻ mô hình quản lý, và tìm kiếm giải pháp thúc đẩy thể thao cộng đồng phát triển bền vững. Hội nghị không chỉ khẳng định năng lực tổ chức và vị thế của Thành phố trên bản đồ thể thao toàn cầu, mà còn tạo tiền đề cho hợp tác quốc tế và mở rộng du lịch thể thao.

Năm 2025, giải chạy kỳ vọng thu hút hơn 18.000 vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục giữ vững vị thế là sự kiện chạy bộ có quy mô lớn nhất Việt Nam. Trên hành trình qua 17 địa danh biểu tượng như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Cầu Ba Son…, nơi giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của Thành phố, các vận động viên không chỉ thử thách giới hạn thể lực và ý chí, mà còn có cơ hội khám phá giá trị văn hóa, chiêm ngưỡng ông trình kiến trúc, cảnh quan và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống sôi động của đô thị hàng đầu cả nước.

Song song với nội dung thi đấu chính, khu đô thị biểu tượng trung tâm mới TPHCM - The Global City sẽ tiếp tục là địa điểm tổ chức Làng Marathon và Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN.

Hành trình cuộc đua sẽ qua 17 địa danh nổi tiếng của Thành phố

Ông Lê Trương Hiền Hòa – Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank làm sự kiện điểm nhấn khép lại Lễ hội Sông nước TPHCM 2025 bởi tính biểu trưng và sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây là một trong những hoạt động thể thao – du lịch đặc sắc nhất của Thành phố, vừa tạo điểm nhấn thu hút du khách quốc tế, vừa mang lại giá trị gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Không chỉ dừng ở một giải chạy đơn thuần, sự kiện còn trở thành sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao vị thế Thành phố trên bản đồ du lịch thể thao".

Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chia sẻ: “Từ năm 2017, Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank đã trở thành dấu ấn thể thao cộng đồng tiêu biểu của Thành phố, nơi các ban ngành, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay xây dựng một lối sống khỏe mạnh, năng động. Hơn cả một sự kiện thể thao, giải đấu đã lần tỏa những giá trị tích cực, khuyến khích tinh thần gắn kết và nuôi dưỡng niềm tự hào chung của cộng đồng.

Mỗi mùa giải đều ghi dấu bằng những bước tiến vượt bậc về quy mô, chất lượng tổ chức và sức ảnh hưởng, khẳng định vai trò then chốt trong chiến lược phát triển thể thao của Thành phố. Đồng thời, giải cũng góp phần nâng cao hình ảnh TPHCM như một điểm đến quốc tế giàu sức hút, nơi hội tụ những sự kiện thể thao tầm vóc khu vực".

CAO TƯỜNG