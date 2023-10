Kết thúc giải cầu mây vô địch quốc gia 2023

Giải đấu đã bế mạc sau 10 ngày thi đấu tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Kết quả chung cuộc ở các nội dung, giành HCV đồng đội bốn người nữ là đội Hà Nội, HCV đồng đội bốn người nam là Đồng Nai, HCV đội tuyển ba người nữ là Sóc Trăng, HCV đội tuyển ba người nam là Vĩnh Long, HCV đội tuyển đôi nữ là Đồng Tháp, HCV đội tuyển đôi nam là Vĩnh Long. Trong khi đó, HCV đồng đội 4 nữ là Hà Nội, HCV đồng đội 4 nam là Hà Nội. HCV đồng đội 3 nữ là Công an Nhân dân, HCV đồng đội 3 nam là Hà Nội, HCV đồng đội đôi nữ là Nghệ An, HCV đồng đội đôi nam là Sóc Trăng và HCV đồng đội nam-nữ hỗn hợp là Hà Nội. Đội cầu mây TPHCM cử những VĐV tốt nhất tham dự giải lần này nhưng chỉ có tổng kết quả là 1 HCB và 4 HCĐ.

Giải năm nay đã thu hút 13 đơn vị tham gia tranh tài gồm Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng, Yên Bái, Thanh Hoá, Đồng Nai, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, TT-Huế, TPHCM, Công an Nhân dân và chủ nhà Nghệ An.

Đáng chú ý, các tuyển thủ cầu mây của đội tuyển quốc gia từng thi đấu SEA Games 32 và ASIAD 19 đều có mặt tranh tài giải năm nay. Đội hình cầu mây đồng đội bốn người nữ của Việt Nam từng giành HCV tại ASIAD 19 vừa qua cũng trở lại đơn vị chủ quản và thi đấu giải vô địch quốc gia 2023.