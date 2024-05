Mã Minh Cẩm thất thủ ở “bảng tử thần”

Không may rơi vào bảng được xem là “tử thần” cùng với cơ thủ số 2 thế giới Trần Quyết Chiến, nhà vô địch gia năm 2022 Nguyễn Đức Anh Chiến, cơ thủ từng vô địch PBA Tour Hàn Quốc nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng Mã Minh Cẩm đã bị loại khỏi cuộc tranh chấp Giải Billiards 3C Siêu Cúp Phúc Thịnh 2024 đang diễn ra tại Quận 12, TPHCM.

Mã Minh Cẩm sớm bị loại ở vòng bảng thứ hai. Ảnh: HBSF

Sau khi kết thúc vòng đấu bảng đầu tiên, 24 cơ thủ lọt tiếp vào vòng bảng thứ hai được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 3 cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng vào vòng đấu knock out.

Một điều không may mắn đã xảy ra khi 3 cơ thủ được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Nguyễn Đức Anh Chiến, Trần Quyết Chiến, Mã Minh Cẩm lại nằm chung ở bảng B buộc phải loại nhau.

Ở trận đầu tiên, Trần Quyết Chiến chơi khá mát tay đã có trận đấu “huỷ diệt” trước Nguyễn Đức Anh Chiến. Trong 5 lượt cơ đầu tiên, Trần Quyết Chiến đã tung series 14 điểm, 9 điểm và 6 điểm để dẫn Nguyễn Đức Anh Chiến 29-5. Anh nhanh chóng kết thúc trận đấu với chỉ số khá cách biệt 40-15 đạt chỉ số trung bình 3,636.

Nguyễn Đức Anh Chiến lọt vào vòng 16 cơ thủ nhưng đã bị loại. Ảnh: HBSF

Thế nhưng ở trận đấu sau đó, Trần Quyết Chiến đã thất thủ trước Mã Minh Cẩm với tỷ số 33-40, nhưng nhờ có chỉ số cao nên cơ thủ số 1 Việt Nam chắc chắn sẽ có 1 trong 2 chiếc vé đi tiếp vào vòng 16.

Trong khi đó, Mã Minh Cẩm với chiến thắng này chỉ cần hoà với Nguyễn Đức Anh Chiến, thậm chí thua với chỉ số tốt vẫn giành chiếc vé thứ hai. Tuy nhiên, cơ thủ họ Mã lại nhận thất bại 30-40 trước Nguyễn Đức Anh Chiến khiến cục diện bảng B trở nên hấp dẫn do 3 cơ thủ đều có 1 trận thắng, 1 trận thua. Với chỉ số trung bình lượt cơ tốt, Trần Quyết Chiến (2,147), Nguyễn Đức Anh Chiến (1,279) đã giành 2 vé bảng B vào vòng knock out do Mã Minh Cẩm chỉ có chỉ số 1,293.

Lý Thế Vinh là cơ thủ lớn tuổi nhất có mặt ở tứ kết

Cùng vào vòng 16 cơ thủ loại trực tiếp thi đấu vào tối nay còn có những cơ thủ nổi tiếng khác như: Bao Phương Vinh, Mã Xuân Cường, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Lý Thế Vinh…. Kết quả 6 trận đấu vừa kết thúc lúc 20 giờ tối nay như sau: Đào Văn Ly – Nguyễn Đức Anh Chiến 40-38; Bao Phương Vinh – Dương Thanh Tâm 40-28; Trần Quyết Chiến – Cao Phan Triết Luận 40-24; Lê Văn Thái – Nguyễn Hữu Thanh 40-35; Lý Thế Vinh – Nguyễn Đình Quốc 40-30; Mai Tân Huyên – Mã Xuân Cường 40-14.

GIA MẪN