Jurgen Klopp vs Pep Guardiola: Con số, biểu tượng và một kỷ nguyên sắp trôi qua

Liverpool đấu với Man City. Bất chấp sự cạnh tranh giữa hai thành phố, hai câu lạc bộ này chưa bao giờ được coi là đối thủ của nhau. Khi Liverpool đánh bại Man City 6-0 vào tháng 10 năm 1995, đó chỉ là một trận đấu khác. Khi Kiki Musampa ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90 trước Liverpool vào tháng 4 năm 2005, đó cũng chỉ là một trận đấu khác. Nhưng giờ đây, thế giới dừng lại để xem hai người này chiến đấu trên đường biên tại Anfield vào Chủ nhật.

Thành công trong một thập niên qua mang về cho Liverpool và Man City của Jürgen Klopp và Pep Guardiola đã nâng tầm bóng đá Anh. Trước khi đến Anh, chưa có mùa giải Premier League nào mà hai đội đầu bảng cùng có hơn 90 điểm, nhưng ở cả hai mùa giải 2018-19 và 2021-22, Liverpool của Klopp và City của Guardiola đều làm được điều đó, đội sau giành chức vô địch. Trong cả hai lần. Giữa họ, là tổng điểm cao nhất từ ​​trước đến nay trong một mùa giải Premier League (Liverpool – 99 (Mùa 2019-20) và 97 (2018-19); City – 100 (2017-18) và 98 (2018-19) .

Cũng vì thế mà cuộc đụng độ vào Chủ nhật không chỉ là một trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành danh hiệu. Đây được coi là lần cuối cùng Klopp và Guardiola đối đầu ở Premier League, và có thể trên mọi đấu trường, ít nhất là với CLB mà cả hai đang gắn bó dù hai đội vẫn còn thi đấu ở FA Cup.

Khi Klopp tuyên bố vào tháng 1 rằng đây sẽ là mùa giải cuối cùng của ông trên cương vị HLV Liverpool – đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ không bao giờ dẫn dắt một đội bóng Anh nào khác trong tương lai – Guardiola đã được hỏi suy nghĩ của mình. Tuy không giấu được sự nhẹ nhõm nhất định nhưng nhà cầm quân Tây Ban Nha cũng dành thời gian để tỏ lòng khâm phục với “đối thủ tốt nhất” của mình: “Tôi sẽ ngủ ngon hơn”, ông nói đùa. “Ngày trước trận đấu với Liverpool, đó luôn là một cơn ác mộng. Chúng tôi không thể xác định thời kỳ của mình ở đây nếu không có anh ấy, không có Liverpool. Đối thủ tốt nhất mà tôi từng có trong đời.”

Đó cũng là tinh thần của những nhận xét của họ về nhau trong nhiều năm qua. Mặc dù họ tỏ ra sôi nổi trên đường biên và đôi khi tỏ ra cáu kỉnh trước giới truyền thông, nhưng họ vẫn thường xuyên đưa ra những lời khen ngợi và tôn trọng cao nhất dành cho nhau. “Tôi không chắc mình đã từng nói với Pep chưa, nhưng tôi thích anh ấy!” Klopp nói vào tháng 10 năm 2021. “Tôi khiến anh ấy khó chịu với những điều tôi nói trong các cuộc họp báo mà không nhằm mục đích nói xấu anh ấy hoặc Man City. Ai đó trong ban huấn luyện của Man City nói với anh ấy rằng ‘Klopp đã nói điều này’ và tôi có thể thấy trong cuộc họp của anh ấy, anh ấy thực sự tức giận. Xin lỗi vì chuyện đó. Tôi luôn muốn chiến thắng, anh ấy cũng muốn làm điều đó, và chúng tôi có những tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng dù sao tôi thích anh ấy và tôi tôn trọng anh ấy.”

Vào tháng 4 năm 2022, Klopp cũng gọi Guardiola là “huấn luyện viên giỏi nhất thế giới” trong khi cựu huấn luyện viên Barcelona khẳng định việc cạnh tranh với Klopp là một phần quan trọng trong sự phát triển của chính ông.

“Chắc chắn, anh ấy đã làm cho tôi tốt hơn,” Guardiola nói. “Anh ấy đã giúp tôi suy ngẫm về rất nhiều điều với những vấn đề mà họ đã tạo ra cho chúng tôi, đó là một phần của việc bạn đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này. Anh ấy và các đội của anh ấy, bao gồm cả Dortmund luôn là những đối thủ lớn, những trận đấu hay cho cả hai, cả hai đội đều có cách tiếp cận trận đấu tích cực và luôn hấp dẫn ”.

Họ đã quen nhau từ các cuộc đụng độ ở Đức. Bayern Munich của Guardiola đã thắng 3 trong 4 lần gặp nhau với Borussia Dortmund của Klopp. Tuy nhiên, Klopp đã chơi tốt hơn ở các trận đấu cúp khi đánh bại Bayern ở hai Siêu cúp Đức. Guardiola và Bayern đã giành chiến thắng trong trận chung kết cúp quốc gia Đức 2013-14 nhưng Klopp phục thù ở bán kết mùa giải tiếp theo.

Các nhà vô địch với điểm số cao nhất

Klopp đến Liverpool vào tháng 10 năm 2015, và đến đầu mùa giải tiếp theo, Guardiola đã có mặt tại Man City. Một lần nữa, đoàn quân của Klopp lại thi đấu tốt hơn ở các giải đấu cúp. Liverpool đã đánh bại Man City với tổng tỷ số 5-1 ở tứ kết Champions League 2017-18 và thắng 3-2 ở bán kết FA Cup 2021-22.

Chủ nhật sẽ là trận đối đầu thứ 16 và có thể là cuối cùng của họ ở Premier League. Cho đến nay, Klopp đã thắng 4, Guardiola thắng 5, cả hai cũng đang có 6 trận hòa, vì vậy nếu có một chiến thắng cho Liverpool sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp và đồng đều. Tất cả các trận thắng của họ dưới thời Klopp đều diễn ra trên sân Anfield, vì vậy thật tốt cho họ khi trận đấu này sẽ diễn ra trên sân nhà.

Tổng cộng trong 15 lần gặp nhau trước đây ở Premier League, Man City đã ghi 30 bàn vào lưới so với 19 của Liverpool. Đoàn quân của Klopp thực hiện trung bình 8,9 cú sút mỗi trận so với 12 của Man City, trong khi số bàn thắng dự kiến ​​​​của họ (xG) mỗi trận là 1,02 so với 1,64 của Man City. Anfield là một lợi thế cho Liverpool, khi Guardiola và City chỉ thắng một lần trong bảy chuyến làm khách tới Anfield (Hòa 2); chiến thắng duy nhất với tỷ số 4-1 ở mùa giải 2020-21 khi trận đấu diễn ra mà không có khán giả vì Covid 19.

Khởi đầu giữa họ bắt đầu với chiến thắng 1-0 của Liverpool tại Anfield vào tháng 12 năm 2016, sau đó là trận hòa 1-1 tại Etihad trong một mùa giải mà cả 2 đội đều về đích sau Chelsea. Tất cả đã sớm thay đổi. Trong mùa giải đạt 100 điểm của Man City (2017-18), họ đã đè bẹp Liverpool 5-0 trên sân Etihad sau tấm thẻ đỏ ở phút 37 của Sadio Mané. Liverpool không có nổi một cú sút nào kể từ thời điểm đó, City tàn nhẫn ghi thêm bốn bàn thắng nữa.

Chiến thắng 3-1 của Liverpool tại Anfield vào tháng 11 năm 2019 là một cột mốc đáng chú ý trên con đường giành chức vô địch mùa giải đó, điều mà họ đã đạt được ngay trước khi bị Man City đánh bại 4-0 trong trận lượt về. Đó là chức vô địch duy nhất của Liverpool trong kỷ nguyên Premier League, và nó đến từ việc vượt qua Man xanh hùg mạnh của Pep.

Đối đầu giữa 2 HLV

Klopp đã mang lại khoảng thời gian tốt đẹp cho Liverpool, nhưng nhìn từ góc độ rộng hơn, ông đã giữ cho Premier League có tính cạnh tranh ở thời điểm mà có lẽ đã không như vậy khi Man City quá mạnh. Đội bóng của Klopp không hề hoàn hảo, đặc biệt là trong các mùa giải 2020-21 và 2022-23. Những mùa đó, Man City vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Nhưng khi đoàn quân của Klopp nỗ lực thi đấu, đoàn quân của Guardiola phải vất vả cho đến những vòng cuối cùng. Nó tạo ra một sự cạnh tranh, chứng kiến ​​​​hai nhân vật huyền thoại thi triển các tuyệt kỹ. Trong thời buổi mà bóng đá ngày nay thường thiếu sự lịch sự cơ bản của con người, chứ chưa nói đến sự tôn trọng, thì thật sảng khoái khi thấy HLV háo hức khen ngợi đối phương khi điều đó xứng đáng.

Sau khi biết quyết định ra đi của Klopp, Guardiola nói thêm: “Tất nhiên tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Anh ấy sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy sẽ quay lại, tôi biết điều đó. Có lẽ trong thời gian 10 năm nữa. Bóng đá cần những cá nhân và những nhà quản lý như anh ấy. Hy vọng năm sau chúng tôi có thể đi ăn tối cùng nhau.”

Điều mà hầu hết những người hâm mộ bóng đá mong muốn, đó là đừng có một con ruồi đậu trên tường trong bữa tối đó. Buổi tối giữa 2 người đàn ông này, xứng đáng diễn ra trong sự thuần khiết nhất.

HỒ VIỆT