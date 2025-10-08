Hơn 6.000 vận động viên tham dự Giải marathon Cà Mau 2025

Giải Marathon - Cà Mau 2025 Cúp Petrovietnam sẽ chính thức diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2025”, gắn với "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025".

Hình ảnh khí thế giải Marathon Cà Mau năm 2024. Ảnh: Quỳnh Mai

Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức, dự kiến thu hút hơn 6.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự. Đây là hoạt động thể thao - du lịch quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và sản vật đặc trưng của vùng Đất Mũi; đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Giải gồm 5 cự ly: 42,195 km (Full Marathon) và 21 km (Half Marathon) dành cho vận động viên chuyên nghiệp; 10 km và 5 km dành cho vận động viên phong trào; 2 km dành cho lứa tuổi 8–15.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Quỳnh Mai

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chia sẻ: Cà Mau sở hữu tiềm năng và lợi thế nổi trội để phát triển các hoạt động du lịch và phong trào thể thao cộng đồng với quy mô lớn, sức lan tỏa mạnh mẽ. Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam là một trong những sự kiện tiêu biểu nằm trong chuỗi chương trình “Cà Mau - Điểm đến 2025”, đánh dấu hành trình đồng hành đầy ý nghĩa giữa Cà Mau và Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên suốt 5 năm qua.

Ông Nguyễn Chí Công nhấn mạnh, giải chạy không chỉ là sự kiện thể thao quần chúng, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần năng động, bền bỉ và gắn kết cộng đồng - những giá trị mà Petrovietnam và Cà Mau cùng hướng tới. Điểm mới nổi bật của mùa giải 2025 là đường chạy được tổ chức tại địa bàn Bạc Liêu cũ, mở rộng không gian trải nghiệm, tạo điểm nhấn mới mẻ cho vận động viên và du khách.

Đặc biệt, trong khuôn khổ giải Marathon năm nay, Cà Mau sẽ đồng thời khai mạc "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025", kết hợp các hoạt động quảng bá văn hóa - du lịch đặc sắc của địa phương, cùng với đó là hoạt động biểu diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ phục vụ các vận động viên và du khách thập phương.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 15-11-2025 tại Quảng trường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau (truyền hình trực tiếp). Các nội dung thi đấu chính thức bắt đầu từ 3h00 đến 11h00 ngày 16-11-2025 trên các tuyến đường tại phường Bạc Liêu, phường Hiệp Thành và xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

Năm 2025 đánh dấu mùa giải thứ tư liên tiếp của Marathon - Cà Mau Cúp Petrovietnam. Bên cạnh việc đồng hành tổ chức giải, Petrovietnam và các đơn vị thành viên luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Riêng tại Cà Mau, giai đoạn 2022-2025, Tập đoàn đã hỗ trợ gần 100 tỷ đồng cho các chương trình y tế, giáo dục, nhà ở và phát triển cộng đồng, trong đó có 1.000 căn nhà “Nghĩa tình Dầu khí” dành cho người dân địa phương.

Giải Marathon - Cà Mau 2025 Cúp Petrovietnam không chỉ là ngày hội thể thao sôi động mà còn là hành trình kết nối, lan tỏa hình ảnh Cà Mau - điểm đến an toàn, thân thiện và tràn đầy năng lượng đến với du khách trong và ngoài nước.

DŨNG PHƯƠNG