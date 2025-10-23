Hội thảo xúc tiến đầu tư Thái Lan mở ra cơ hội hợp tác chiến lược tại Gia Lai

Ngày 23-10-2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, UBND Gia Lai phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) long trọng tổ chức Hội thảo Xúc tiến Đầu tư các doanh nghiệp Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam – Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

Ông Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Becamex Group, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đại diện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI)

Đây là sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa tỉnh Gia Lai và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan.

Sự kiện được tổ chức trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, công nghiệp và dịch vụ giữa Gia Lai và các nhà đầu tư Thái Lan. Hội thảo là cơ hội để Gia Lai giới thiệu tiềm năng, lợi thế sau khi sáp nhập đến cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan, đồng thời tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao vào tỉnh.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo vinh dự đón tiếp sự tham dự của Ông Trương Minh - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh Ủy; Ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai; Ông Trần Minh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Gia Lai; Ông Nguyễn Thế Duy – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Becamex Group, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Becamex Bình Định; Ông Nguyễn Văn Lăng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định; Ông Chartchai Panichewa – Phó Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan; Ông Tharabodee SerngAdichaiwit – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam cùng hơn 150 đại biểu là đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cơ quan ngoại giao và báo chí.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại sự kiện

Becamex Bình Định Động thổ các hạng mục trọng điểm và Ký kết hợp tác chiến lược

Trong khuôn khổ Hội thảo, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đã tổ chức Lễ động thổ các hạng mục trọng điểm thuộc Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Đây là những dự án hạ tầng thiết yếu nhằm hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp và đô thị, phục vụ hiệu quả cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bao gồm:

Dự án Nhà xưởng xây sẵn Becamex VSIP (diện tích 4,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 274 tỷ đồng), đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(diện tích 4,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 274 tỷ đồng), đáp ứng nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án Nhà ở công nhân (diện tích 1,3ha, tổng mức đầu tư hơn 230 tỷ đồng), chăm lo đời sống cho người lao động.

(diện tích 1,3ha, tổng mức đầu tư hơn 230 tỷ đồng), chăm lo đời sống cho người lao động. Dự án Công viên cây xanh và hồ sinh thái (diện tích hơn 8,5 ha), đóng vai trò "lá phổi xanh" cho toàn dự án.

(diện tích hơn 8,5 ha), đóng vai trò "lá phổi xanh" cho toàn dự án. Dự án Trạm bơm cấp nước số 2 (diện tích 2.7 ha, tổng mức đầu tư hơn 142 tỷ đồng), đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho khu công nghiệp và đô thị.

(diện tích 2.7 ha, tổng mức đầu tư hơn 142 tỷ đồng), đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho khu công nghiệp và đô thị. Cũng tại sự kiện, Becamex Bình Định đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) quan trọng với các đối tác Thái Lan, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư quốc tế:

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Becamex và Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI): Tiếp nối mối quan hệ chiến lược từ năm 2022, hai bên sẽ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan tiếp cận môi trường đầu tư tại Việt Nam. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Becamex VSIP Bình Định với Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (TBAS) và Công ty CP SetiaBecamex: Văn kiện thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược, nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp Thái Lan và Malaysia tìm hiểu môi trường đầu tư tại Gia Lai và ngược lại.

Toàn cảnh các đại biểu tham gia hội thảo

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc khi trao tặng 500 triệu đồng cho UBMTTQVN tỉnh nhằm ủng hộ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ.

Hội thảo Xúc tiến Đầu tư các doanh nghiệp Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 đã diễn ra hiệu quả, thành công tốt đẹp, mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư mới giữa tỉnh Gia Lai nói chung và Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Becamex VSIP Bình Định nói riêng với cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, mở ra nhiều cơ hội việc làm và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

CAO TƯỜNG