Hoàng Bách, Akira Phan và Huy Khánh tỏa sáng trong ngày hội nghĩa tình

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đoạt giải

Ở nội dung Golden đôi nam 5.5, cặp Nguyễn Hiệp - Lucky đã thắng đôi Đức Phú - Vinh An để vô địch, trong khi nghệ sĩ Huy Khánh - Ben John cùng Akira Phan - Nghị Phạm đã giành HCĐ. Còn tại nội dung Silver 5.5, đạo diễn Vũ Hồng Thắng và ca sĩ Hoàng Bách cũng nhận hạng ba. Đôi Tài Baby - Hải Đăng đã vô địch nội dung đôi nam 7.0.

Ca sĩ Hoàng Bách cho biết: “Với Hoàng Bách và Hồng Thắng, đoạt giải lần này là một bất ngờ lớn. Vì đây là giải đầu tiên Bách tham gia nên chỉ nghĩ là chơi cho vui, thắng được 1 trận là hài lòng rồi. Tuy nhiên, đúng là thể thao luôn có bất ngờ. Cũng có thể vì Bách và Thắng có một ngày thi đấu thăng hoa, vượt sức mình nên có được kết quả ngoài mong đợi.

Cũng phải nói đến công tác tổ chức, chỗ nghỉ ngơi và mặt sân rất tốt, giúp các VĐV chơi cả ngày mà không bị xuống sức nhiều. Hy vọng đây sẽ là một sân chơi thường xuyên cho các tay vợt khắp nơi tìm đến, kết hợp nghỉ ngơi và tham quan thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp!”.

Về phần mình, ca sĩ Akira Phan rất vui sau trải nghiệm thi đấu hấp dẫn ở cụm Sasa Pickleball Club Vũng Tàu (địa chỉ số 151B đường Thùy Vân, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khang trang, hiện đại. Trước đó, Akira Phan cũng đã có danh hiệu vô địch ở giải pickleball “Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên” nhằm trao tiền giúp đỡ 20 em mồ côi sau đại dịch Covid-19 ở TPHCM.

Ca sĩ của bài hát “Mùa đông không lạnh” cho biết: “Từng tham gia nhiều giải pickleball lớn nhỏ, tôi có ấn tượng rất tốt với công tác tổ chức của giải lần này, đặc biệt là cụm sân 9 sân Sasa Pickleball đạt chuẩn quốc tế, trực thuộc hệ thống khách sạn top đầu Vũng Tàu - Newwave hotel cùng tổ hợp giải trí khác, đảm bảo đáp ứng đầy đủ điều kiện thi đấu cho các VĐV. Nhờ vậy, tôi và các anh em đồng nghiệp nghệ sĩ, doanh nhân đã có một ngày hội tranh tài vui khỏe, nghĩa tình rất ý nghĩa”.

Đại diện BTC ông Đoàn Nguyễn Duy Anh chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được chứng kiến một sự kiện đầy ý nghĩa và thành công rực rỡ. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cầu nối tuyệt vời, gắn kết cộng đồng doanh nhân và nghệ sĩ đầy tài năng của chúng ta.

Ngay từ những ngày đầu lên ý tưởng, chúng tôi đã ấp ủ mong muốn tạo ra một không gian nơi tinh thần thể thao được lan tỏa, nơi những áp lực công việc được gác lại để nhường chỗ cho niềm vui, sự giao lưu và kết nối".

Ông Lý Thừa Viên đại diện SaSa Pickleball CLUB Vũng Tàu cho biết: “Chứng kiến những trận đấu sôi nổi, đầy kịch tính với tinh thần fair-play cao độ từ các đội tham gia, chúng tôi thực sự cảm thấy công sức của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Điều tự hào hơn hết là khi chứng kiến các VĐV chơi hết sức, thi hết mình trên cụm 9 sân Sasa Pickleball Club Vũng Tàu. Hy vọng đây sẽ là địa điểm lý tưởng cho các giải đấu pickleball khác trong và ngoài nước chứ không riêng gì giải đấu của chúng tôi”.

Nhà tài trợ kim cương của giải đấu, ông Lâm Thanh Sang - đại diện Newwave hotel chia sẻ: “Là một doanh nhân vô cùng yêu thích các bộ môn thể thao, đặc biệt là Pickleball, tôi phần nào hiểu rõ niềm đam mê và nhu cầu của các tay vợt, vì vậy đã cho sử dụng hệ thống khách sạn chuẩn 4* New Wave Hotel để phục vụ và chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các vận động viên, mọi nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đều được kết hợp chặt chẽ tại New Wave. Mong rằng mỗi kỳ nghỉ tại New Wave đều là những chặn hành trình và kỷ niệm đáng nhớ nhất cho mọi người”.

LÊ ANH