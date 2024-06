HLV Ancelotti xác nhận Courtois sẽ bắt chính trận gặp Dortmund

Thủ môn Thibaut Courtois sẽ bắt chính cho Real Madrid ở chung kết Champions League với Borussia Dortmund.

HLV Ancelotti cho biết ông sẽ phải đưa ra một quyết định khó khăn về vị trí thủ thành số 1 ở trận chung kết Champions League. Courtois đã chơi xuất sắc trong trận chung kết Champions League gần nhất khi Real Madrid vô địch vào năm 2022, nhưng anh đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải này sau khi bị đứt dây chằng đầu gối trái vào tháng 8. Sau đó anh ấy bị rách sụn chêm ở đầu gối phải vào tháng 3. Ngôi sao người Bỉ chỉ vừa trở lại gần đây. Trong khi thủ thành dự bị Lunin đã chơi xuất sắc trong vai trò thay thế giúp Real Madrid vô địch La Liga và tiến vào đến chung kết Champions League. Lunin là người hùng khi cản phá được hai quả phạt đền trong chiến thắng ở loạt luân lưu quyết định trước Man.City ở tứ kết, và cũng giúp Real Madrid đánh bại Bayern Munich ở bán kết.

Tuy nhiên, Lunin không thể bay đến London vì bị cúm, và sẽ không tham gia cùng đội cho đến thứ Bảy. HLV Ancelotti nói vào thứ Sáu: “Lunin bị cúm và điều đó không cho phép anh ấy tập luyện hay di chuyển. Ngày mai cậu ấy sẽ bay đến đây. Cậu ấy sẽ ngồi dự bị nên tất nhiên Courtois sẽ có mặt trong khung thành vào ngày mai”. Trước đó, thủ thành người Ukraine đã xác nhận tình hình của anh trên Instagram: “Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng tôi sẽ không thể chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, và trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi với đội của mình. Cảm ơn rất nhiều vì những tin nhắn hỗ trợ và động viên!”.

Real Madrid đã giành được 5 chức vô địch Champions League trong thập niên qua, và thắng 8 danh hiệu trong kỷ nguyên Champions League. Chiến thắng trước Dortmund sẽ mang về chiếc cúp châu Âu lần thứ 15 kéo dài kỷ lục, còn bản thân Ancelotti có thể thiết lập một chuẩn mực mới với chiếc cúp Champions League thứ năm - cũng kéo dài kỷ lục trên cương vị HLV. Vài mùa giải gần đây, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục chỉ làm tăng thêm sự huyền bí bao quanh Real Madrid và Champions League. Gần đây nhất là cú đúp bàn thắng của cầu thủ vào thay người Joselu trong trận bán kết hấp dẫn trước Bayern Munich, khi nhà vô địch châu Âu 14 lần chỉ còn vài phút nữa là bị loại. Hai năm trước, PSG và Man.City đã bị hủy diệt bởi một số màn ngược dòng đáng nhớ nhất của Real Madrid...

HLV Carlo Ancelotti và các ngôi sao Real Madrid khá thoải mái trước trận chung kết.

Thông điệp rất rõ ràng: Dortmund không chỉ phải đối đầu với dàn sao của Real Madrid trên sân mà còn cả sức nặng của lịch sử. HLV Ancelotti thừa nhận ông cũng không thể lý giải cho sự thành công của Real Madrid ở đầu trường này - 14 danh hiệu kỷ lục của họ đã hơn gấp đôi so với đội bóng thành công thứ hai là C Milan. “Có điều gì đó đặc biệt ở CLB này. Điều quan trọng là phải nghiên cứu điều này”, Ancelotti nói. “Đó là một cái gì đó đặc biệt. Vì lý do gì tôi không biết. Lịch sử, điều kiện, phẩm chất cầu thủ, tính cách... chuyện đó đã xảy ra nhiều lần đến mức không thể xem là trùng hợp được”. Trong khi đội trưởng Nacho Fernandez chia sẻ: “Mọi người thích bóng đá đều biết Real Madrid là một đội đặc biệt ở giải đấu này. Khi nhạc hiệu Champions League vang lên, chúng tôi có một cảm giác đặc biệt. Thật đặc biệt khi giành được nhiều danh hiệu nhưng cũng có trách nhiệm lớn lao”.

Nacho, cùng các cựu binh Luka Modric, Dani Carvajal sẽ sánh ngang với huyền thoại CLB Paco Gento trong sáu chiếc cúp vô địch châu Âu, nếu họ giành chiến thắng vào thứ Bảy. Modric nói: “Đó là điều không thể tưởng tượng được, nhưng chúng tôi đang ở đây và chúng tôi rất hạnh phúc, tận hưởng khoảnh khắc này. Hãy hy vọng ngày mai chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa với tư cách là một đội. Có được sáu vô địch châu Âu sẽ là một điều gì đó ấn tượng”.

LINH SƠN