Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống năm 2025: Sôi nổi trước giờ G

Giải chạy năm nay ghi nhận khoảng 10.000 VĐV tham dự, một con số kỷ lục với một gương mặt mới trong làng giải chạy bộ Việt Nam như Run To Live. Hàng trăm “chân chạy” bất chấp nắng nóng hơn 35oC đã có mặt để trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ giải chạy. Từ 12 giờ trưa, từng lớp người nhận BIB nối thành từng hàng dài để tiến vào quầy làm thủ tục ở từng cự ly 5km, 10km, 21km dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ tình nguyện viên trẻ, năng động.

Các VĐV thực hiện quét mã QR đã được ban tổ chức gửi về thư điện tử trước đó cùng việc xuất trình căn cước công dân để đối chiếu thông tin đã đăng ký để nhận bộ racekit. Những VĐV không thể trực tiếp đến khu vực Expo có thể gửi thư ủy quyền cho người quen đến nhận hộ. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Các vận động viên hào hứng chụp ảnh trước bản đồ đường đua Run To Live 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Là một trong những VĐV có mặt sớm tại Expo, chị Cao Minh Thư (ngụ quận 3) cho biết: “Được bạn bè giới thiệu và rủ rê, tôi quyết định đăng ký tham dự Run To Live năm nay ở cự ly 10km. Đến đây tôi bất ngờ vì độ hoành tráng của sự kiện bởi Run To Live là cái tên còn khá mới trong giới chạy bộ. Số lượng VĐV tham dự rất đông nên tôi phải tới lấy BIB sớm. Tôi hy vọng sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị với những cung đường chạy của giải”.

Anh Lê Tài (Ban quản trị của P2P Community) háo hức nói: “Sau một mùa giải bùng nổ, thương hiệu Run To Live dần lan tỏa đến cộng đồng chạy bộ tại TPHCM. Đây chính là điểm đến tin cậy bởi không chỉ thỏa mãn niềm đam mê chạy bộ mà còn chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh. Năm nay P2P Community đăng ký hơn 1.600 người tranh tài ở 3 cự ly 5km, 10km và 21km, gấp 2 lần so với năm ngoái. Nhóm cố gắng phấn đấu có thành tích đồng đội”.

Bộ racekit tại Run To Live được ban tổ chức trang bị với nhiều vật phẩm, bao gồm: BIB, áo race, áo finisher (dành cho cự ly 21km), túi vải cùng rất nhiều phần quà tặng từ các nhà tài trợ đồng hành, trong đó còn có 1 thùng nước Ocany - đơn vị tài trợ chính của sự kiện. Nhiều VĐV phấn khởi cầm trên tay bộ racekit, “khui” ngay để ướm thử và chụp ảnh kỷ niệm.

Rất đông các “chân chạy” sau khi hoàn tất các thủ tục đã nán lại khu Expo để trải nghiệm những hoạt động bên lề. Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ban tổ chức đã dành những phần quà để tri ân phái đẹp đã đến chung vui và góp sức lan tỏa giải chạy.

Chị Lê Thị Mộng Tuyến (ngụ quận 7) cho biết: “Tôi là giáo viên đang giảng dạy ở 1 trường cấp 3 tại quận 7. Tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi sang đây để nhận bộ racekit. Lần đầu tham dự Run To Live, được Ban tổ chức hỏi thăm và phát rất nhiều quà tặng, tôi rất vui và háo hức cho lần trải nghiệm này”.

Các VĐV nhận BIB tại khu Expo. Ảnh: Dũng Phương

Dịp này, ban tổ chức cũng công bố 14 gương mặt vàng trong làng dẫn tốc (pacer), những người sẵn sàng hỗ trợ các chân chạy về đích. Tại sự kiện ngày 9-3 tới, đội ngũ pacer sẽ đảm nhận vai trò dẫn tốc ở nhiều mốc thời gian như sub 1:45, sub 2:00, sub 2:15, sub 2:30. Các pacer còn truyền lửa, hỗ trợ đoàn đông “chân chạy” về đích đúng kế hoạch.

Pacer của Run To Live được tuyển chọn dựa trên các tiêu chí: đáp ứng thể lực ở subtime (mốc thời gian dẫn tốc) mà mình dẫn; uy tín và có trách nhiệm trong công việc; khả năng dẫn tốc, vui vẻ, năng lượng tích cực. Điểm chung của họ là đều có thể lực tốt, kinh nghiệm dẫn tốc, khả năng duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài, được xem là yếu tố quan trọng để làm nhiệm vụ giúp người tham gia chạy cùng đạt subtime mong muốn.

Võ sĩ - runner Nguyễn Trần Duy Nhất: Quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân Đây là lần đầu tiên tôi đến với Run To Live. Tôi muốn trải nghiệm sân chơi này vì sẽ được cùng với đồng nghiệp vượt qua những cung đường mới lạ tại TPHCM, nơi mà tôi đang sinh sống và làm việc. Quan trọng hơn, thông qua sự kiện này để kêu gọi tinh thần thể dục thể thao đến với mọi người. Chúng ta muốn có sức khỏe tốt để làm việc phải thường xuyên tập luyện thể thao hằng ngày. Trong đó, chạy bộ là một trong những cách hiệu quả và tiết kiệm nhất. Ở môn muay, nội dung của tôi thi đấu là đối kháng. Tôi phải trực tiếp vượt qua các đối thủ nếu muốn đến bục vinh quang. Còn Run To Live, tôi sẽ chạy trên cung đường đã được định sẵn với đối thủ duy nhất chính là bản thân. Hoàn thành cự ly chạy trong thời gian ngắn nhất cũng giống như bạn phải nỗ lực vượt qua sự đau đớn, mệt mỏi trên sàn đấu. Điều này đòi hỏi ý chí lẫn tinh thần lúc nào cũng phải quyết tâm, không bao giờ có khái niệm từ bỏ. Ban đầu tôi nhắm đến cự ly 21km. Nhưng vào ngày 10-3, tôi có lịch thi đấu trận chung kết giải muay Thái vô địch quốc gia 2025 tại Vũng Tàu, tức 1 ngày sau khi kết thúc Run To Live. Vì thế, tôi đã cân nhắc lại trước khi đăng ký cự ly 10km. Tôi chạy để phát triển phong trào, rèn sức khỏe nhưng cũng sẽ kiểm soát thể trạng của mình để hướng đến trận chung kết muay sắp tới. HỮU THÀNH ghi

Giải chạy Run To Live - Chạy vì cuộc sống năm 2025 nằm trong chuỗi hoạt động của Báo SGGP hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và 50 năm Ngày Báo SGGP ra số đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2025). Giải chạy do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group và Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM tổ chức.

NGUYỄN ANH - HỮU THÀNH