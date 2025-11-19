Curacao trở thành đội tuyển của quốc gia có dân số thấp nhất giành suất dự World Cup

Vòng loại World Cup 2026 đã hạ màn khi xác định 42/48 đội tuyển giành suất trực tiếp. Đội tuyển Curacao đã giành được trận hòa 0-0 quan trọng với Jamaica vào thứ Ba, qua đó trở thành đội tuyển của quốc gia có dân số nhỏ nhất giành quyền tham dự World Cup.

Đội tuyển Curacao trở thành đội tuyển của quốc gia có dân số nhỏ nhất giành quyền tham dự World Cup. Ảnh: Qatar Tribune

Curacao là đội tuyển duy nhất bất bại tại tất cả các vòng loại khu vực CONCACAF, khi đứng đầu Bảng B với 12 điểm. Theo Cục Thống kê Trung ương Curacao, dân số của quốc gia này là 156.115 người tính đến tháng 1 năm ngoái. Trước đó Iceland, với dân số chỉ hơn 350.000 người, là quốc gia nhỏ nhất từng tham dự World Cup khi giành quyền tham dự giải đấu tại Nga vào năm 2018. Thành tích lịch sử này của Curacao chắc chắn cần được ghi nhận cho tài quyền biến của vị HLV nổi tiếng Dick Advocaat. Nhà cầm quân 78 tuổi này đã bỏ lỡ trận đấu quan trọng này vì ông phải trở về Hà Lan vào cuối tuần trước vì lý do gia đình. Advocaat từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hà Lan trong 3 nhiệm kỳ, và từng dẫn dắt Hàn Quốc, Bỉ và Nga trước khi tiếp quản công việc tại Curacao.

Hai đội tuyển còn lại giành suất thông qua vòng loại khu vực CONCACAF là Panama và Haiti - họ cũng là những đội giành suất trực tiếp cuối cùng. Panama đã tiến vào kỳ World Cup lần thứ 2 trong lịch sử sau khi đánh bại El Salvador 3-0 nhờ các bàn thắng trong hiệp một của Cesar Blackman (phút 17), Erick Davis (45) và Jose Luis Rodriguez (85). Panama kết thúc với tư cách là đội nhất Bảng A với 12 điểm, qua đó trở lại với World Cup sau lần đầu tiên góp mặt là tại lần tham dự World Cup tại Nga năm 2018.

Haiti đã giành chiến thắng quyết định 2-0 trước Nicaragua vào thứ Ba, qua đó giành một suất tham dự World Cup 2026. Haiti, một quốc gia Caribe đang gặp nhiều khó khăn, đã có một chiến dịch đầy bất ngờ khi giành chiến thắng trước 2 ứng cử viên sáng giá là Honduras và Costa Rica ở Bảng C. Lần duy nhất Haiti tham dự World Cup là tại Đức năm 1974.

Vòng loại World Cup 2026 đã hạ màn khi xác định 42/48 đội tuyển giành suất trực tiếp.

Như vậy đã xác định xong 42/48 đội tuyển đã giành suất chính thức.

- Chủ nhà: Mỹ, Mexico và Canada

- CONCACAF (3 suất): Curacao, Panama và Haiti

- Châu Phi (9 suất): Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morrocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia

- Châu Á (8 suất): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Hàn Quốc,

Uzbekistan.

- Châu Âu (12 suất): Áo, Bỉ, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ

- Châu Đại Dương (1 suất) New Zealand

- Nam Mỹ (6 suất): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Sáu suất còn lại sẽ được xác định sau vòng play-off vào tháng 3-2016.

Play-off Liên lục địa (6 đội, chọn 2 suất)

Bolivia (Nam Mỹ), DR Congo (châu Phi), Iraq (châu Á), Jamaica và Suriname (CONCACAF), New Caledonia (Châu Đại Dương).

Play-off châu Âu (16 đội, chọn 4 suất)

Italy, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Ba Lan, Xứ Wales, CH Séc, Slovakia, CH Ireland, Albaniam Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Romania, Thuỵ Điển, Bắc Macedonia và Bắc Ireland.

VIỆT TÙNG