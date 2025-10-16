Công bố danh sách rút gọn 25 cầu thủ cho giải Golden Boy – Yildiz, Doue và Estevao ganh đua quyết liệt

Tuttosport đã chính thức công bố danh sách đề cử rút gọn 25 cầu thủ cho giải thưởng Golden Boy 2025, mở ra cuộc ganh đua thú vị giữa những tiền đạo xuất sắc như Kenan Yildiz, Desire Doue, Estevao. Golden Boy là giải thưởng thường niên do tờ báo Tuttosport (của Italy) trao tặng cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu dưới 21 tuổi.

Lamine Yamal khoe giải thưởng Golden Boy 2024 trước trận đấu La Liga của FC Barcelona.

Tiền đạo Kenan Yildiz của Juventus nằm trong danh sách rút gọn năm 2025, trong khi các tài năng của Italy là Francesco Pio Esposito (Inter) và Giovanni Leoni (Liverpool) đã được đưa vào danh sách ứng cử viên nhận suất đặc cách (wildcard).

20 cầu thủ trong danh sách rút gọn đã được đưa vào dựa trên thuật toán của Tuttosport và Football Benchmark, cùng với 5 ứng cử viên đặc cách (wildcard). Những ứng cử viên đặc cách năm nay bao gồm Esposito, Leoni, Jobe Bellingham của Borussia Dortmund, Rodrigo Mora của Porto và Aleksandar Stankovic của Club Brugge.

Trong số những cầu thủ đủ điều kiện tham dự Football Benchmark Index có Desire Doue, Warren Zaire-Emery và Senny Mayulu của PSG, bộ ba Arda Guler, Franco Mastantuono và Dean Huijsen của Real Madrid, Estevao của Chelsea và Pau Cubarsi của Barcelona.

Giải thưởng Cậu bé Vàng không thể được trao cho cùng một cầu thủ quá một lần, điều đó có nghĩa là người chiến thắng năm ngoái, Lamine Yamal, không thể mang về nhà chiếc cúp lần thứ hai, mặc dù vẫn dưới độ tuổi quy định (21).

Những ngôi sao từng giành giải thưởng Cậu bé Vàng bao gồm Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba, Kylian Mbappe, Erling Haaland và Jude Bellingham.

Danh sách rút gọn đề cử Cậu bé vàng 2025

1 PAU CUBARSI (Barcelona)

2 DESIRE DOUE (PSG)

3 DEAN HUIJSEN (Real Madrid)

4 KENAN YILDIZ (Juventus)

5 MYLES LEWIS-SKELLY (Arsenal)

6 WARREN ZAIRE-EMERY (PSG)

7 ARDA GULER (Real Madrid)

8 FRANCO MASTANTUONO (Real Madrid)

9 ETHAN NWANERI (Arsenal)

10 JORREL HATO (Chelsea)

11 GEOVANY QUENDA (Sporting CP)

12 ESTEVAO (Chelsea)

13 LENY YORO (Manchester United)

14 SENNY MAYULU (PSG)

15 NICO O'REILLY (Manchester City)

16 ELIESSE BEN SEGHIR (Bayer Leverkusen)

17 VICTOR FROHOLDT (Porto)

18 LUCAS BERGVALL (Tottenham)

19 ARCHIE GREY (Tottenham)

20 MAMADOU SARR (Strasbourg)

Những suất đặc cách (wildcard)

21 Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

22 Francesco Pio Esposito (Inter)

23 Rodrigo Mora (Porto)

24 Giovanni Leoni (Liverpool)

25 Alsandar Stankovic (Club Brugge)

