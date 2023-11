6 yếu tố chính sẽ quyết định đại chiến Man City – Liverpool

Sự nguy hiểm của trận đấu sớm thứ Bảy

HLV Jurgen Klopp không vui - một lần nữa - về việc Liverpool phải đối mặt với một trận đấu sớm khác. “Sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, chúng tôi có thể tập luyện chỉ duy nhất 1 lần cho toàn đội trước khi thi đấu với Man City. Làm thế nào người có thể tổ chức trận này lúc 12g30 trưa thứ Bảy? Thành thật mà nói, những người đưa ra những quyết định này không thể cảm nhận được bóng đá, điều đó là không thể. Hai đội có thể có khoảng 30 cầu thủ về nước làm nghĩa vụ quốc gia”.

Đây là lần thứ 3 trong mùa Liverpool đá ở khung giờ này, ngang bằng với Tottenham nhưng cả 3 trận của Liverpool đều diễn ra ngay sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, trong khi Tottenham thì không. Khi bạn có nhiều cầu thủ Nam Mỹ như Liverpool thì thực sự rất bất lợi. Lịch thi đấu khiến Liverpool gặp một số vấn đề thực sự trong những năm gần đây. Tính luôn trận với Man xanh thì HLV Klopp đã dẫn dắt Liverpool 37 trận ở Premier League diễn ra lúc 12g30 trưa thứ Bảy, nhưng chỉ thắng 18 trong số đó. Tỷ lệ chiến thắng cũng như điểm số trung bình mà Klopp có được trong khung giờ này thấp hơn những thời điểm khác. Đó là chưa nói, danh sách một số đội mà Liverpool bị mất điểm trong trận đấu sớm thứ Bảy toàn làng nhàng: Swansea, Watford, Everton, West Brom, Stoke City, Newcastle, Leicester, Fulham, Nottingham Forest và Bournemouth.

Ngược lại, Pep Guardiola lại chẳng có vấn đề gì cả. Tỷ lệ thắng lên đến 75,8% với 25 trận thắng sau 33 trận đá sớm ngày thứ Bảy, kiếm được 2,39 điểm mỗi trận, tức là còn tốt hơn những thời điểm thi đấu khác. Man City đã thắng 2 trận đấu bắt đầu vào giờ ăn trưa thứ Bảy gần đây nhất và bại tướng mới nhất chẳng ai khác chính là … Liverpool. Đó là chiến thắng 4-1 hồi tháng 4.

Lợi thế sân nhà và phong độ sân khách kém cỏi của Liverpool

Man City từng gặp vấn đề ở mùa này, là khi Rodri bị treo giò và thua 3 trận liên tiếp, nhưng tất cả những trận đó đều diễn ra trên sân khách. Trở lại sân nhà, họ đã biến sân Etihad thành pháo đài. Tính đến thời điểm này, đội bóng của Pep đã toàn thắng 7 trận sân nhà trên mọi đấu trường, với hiệu số là 22/4. Trên thực tế, họ đã thắng cả 23 trận sân nhà trong năm 2023, lần gần nhất họ không thắng trên sân nhà là trước Everton vào đêm giao thừa năm ngoái.

Trong khi đó, Liverpool đã đánh mất điểm ở 4/6 trận sân khách ở Premier League và cũng thua Toulouse mới đây ở Europa League.

Pressing tầm cao

Chỉ có 3 đội giành được điểm trước Man City mùa này. Wolves đánh bại họ bằng cách phòng ngự - phản công, nhưng Chelsea và Arsenal đã thành công khi dồn ép họ một cách mạnh mẽ ở tuyến trên. Đây có thể là cách mà Liverpool sẽ chơi.

Trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Man City vào tháng 10, một lực ép hiệu quả đã buộc Man City ohải thực hiện hơn 16 lượt gồm 3 đường chuyền trở xuống quay về phần sân nhà của họ. Arsenal cũng buộc Man City chỉ có thể tổ chức tấn công ở khoảng cách 40m so với khung thành của họ. Trong khi đó, Chelsea đã hạn chế Man City có ít chuỗi chuyền bóng từ 10 đường chuyền trở lên. Nói cách khác, để phá vỡ lối chơi của Man xanh thì phải pressing dồn dập ngay trên phần sân của họ.

Ngăn chặn Haaland và Salah

Erling Haaland và Mohamed Salah sẽ là những người chủ chốt vào thứ Bảy, hay nói chính xác hơn là việc ngăn cản họ sẽ là chìa khóa mở ra cơ hội chiến thắng cho đối thủ của họ.

Họ chiếm vị trí số một và số hai trong danh sách vua phá lưới Premier League mùa giải 2023-24, lần lượt với 13 và 10 bàn thắng, trong đó Haaland đã ghi 9 bàn trong 6 lần ra sân gần nhất cho Man City trên mọi đấu trường. Việc anh rời sân sớm trong trận ở trận thắng 2-0 của Na Uy trước Quần đảo Faroe do chấn thương mắt cá chân sẽ tạm thời mang lại cho Liverpool thêm chút hy vọng. Nhưng thông tin mới nhất cho biết tiền đạo này sẽ đủ sức khỏe để thi đấu vào thứ Bảy. Tuy nhiên, Liverpool là một trong hai đội mà Haaland từng đối đầu nhưng không ghi được bàn nào (đội còn lại là Brentford). Trong khi đó, Salah đã trở lại. Anh hai bàn vào lưới Brentford và sau đó bốn bàn cho Ai Cập.

Cả hai cầu thủ đều đang tiến gần đến cột mốc ghi bàn nên càng có thêm động lực để ghi bàn trở lại vào cuối tuần này. Haaland chỉ còn một lần lập công nữa là trở thành cầu thủ đạt 50 bàn thắng nhanh nhất ở Premier League (hiện là 49 bàn sau 47 trận). Trong khi đó, Salah chỉ cách con số 150 ở Premier League có 1 bàn.

Bùng nổ bàn thắng

Sự kình địch giữa Man City và Liverpool trong hơn nửa thập kỷ không mang dáng dấp của một trận derby truyền thống kiểu Man United vs Arsenal, hay sự thù địch của José Mourinho vs Pep. Đây là trận đấu có chất lượng cao nhất mà Premier League từng chứng kiến. 11 lần gặp nhau gần nhất giữa các đội đã tạo ra 43 bàn thắng – một tỷ lệ đáng kinh ngạc là 3,9 bàn mỗi trận. 11 trận đấu đó chứng kiến ​​số thẻ rút ra ít hơn (41) - tất cả đều màu vàng - so với số bàn thắng được ghi. Trên thực tế, đã có 18 lần gặp nhau giữa hai bên kể từ lần cuối có một cầu thủ nhận thẻ đỏ. Đó là Sadia Mane ở trận thua 0-5 của Liverpool hồi năm 2017.

Những sự vắng mặt

Những người vắng mặt có thể là một yếu tố quan trọng, vì đó là tên tuổi lớn. Như John Stones và Kevin De Bruyne ở Man City, trong khi Liverpool sẽ lại vắng Andy Robertson và Thiago Alcântara. Ngoài ra còn có những câu hỏi về thể lực xung quanh Haaland, Mateo Kovacic, Matheus Nunes và Ederson, tất cả đều phải rời sân sớm ở đợt trận quốc tế. Phía Liverpool là Gravenberch, Ibrahima Konaté và Joe Gomez.

Mặc dù Man City đã cho thấy rằng họ có thể chơi ổn mà không cần Stones và De Bruyne, nhưng rõ ràng là mọi thứ tốt hơn khi Stones trở lại sau chấn thương vào tháng trước. Họ thắng cả 4 trận anh này đá chính, ghi 17 bàn và đáng chú ý nhất là đánh bại đối thủ Man United trong trận derby tại Old Trafford. Sau đó, trong trận đấu trọn vẹn đầu tiên không có Stone, họ đã đánh mất điểm trước Chelsea.