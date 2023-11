3 điểm đáng xem ở trận Philippines - Việt Nam

Philippines sợ không ai đến sân xem đội nhà

Liên đoàn bóng đá Philippine (PFF) muốn người hâm mộ nước nhà “yêu thêm lần nữa” với đội tuyển của ông Michael Weiss trước lo ngại là sân bóng Rizal Memorial chỉ có sức chứa 12.873 chỗ ngồi sẽ không thể kín chỗ trong trận ra quân vòng loại World Cup 2026 với tuyển Việt Nam. Thế là PFF mở “chiến dịch” mang tên "Stand Your Ground: 10K Strong!" với mục tiêu sẽ có 10.000 CĐV đến sân. Chủ tịch PFF Mariano Araneta cho biết: “Chúng tôi muốn giúp các cầu thủ cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Chúng ta hãy tập hợp lại phía sau đội của mình và chứng tỏ rằng chúng ta có thể lấp đầy sân Rizal. Chúng ta hãy giữ vững lập trường của mình vì đội ngũ của chúng ta và vì đất nước của chúng ta.”

Còn Tổng thư ký PFF Mikhail Torre cho biết đây là cơ hội hoàn hảo để khơi dậy sự ủng hộ dành cho Azkals – biệt danh của đội tuyển bóng đá nam Philippines - trong một năm được đánh dấu với chiến thắng lịch sử của đội tuyển nữ Philippines tại World Cup 2023. Ông Torre nói: “Chúng tôi muốn kết thúc năm một cách mạnh mẽ. Các cầu thủ Philippines của chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời ở New Zealand và giờ đến lượt Azkals được chơi trên sân nhà”.

Phải đến năm 1998, bóng đá Philippines mới đăng ký đá vòng loại World Cup do nền bóng đá nội địa của họ thời điểm đó thậm chí còn kém hơn cả Brunei. Phải đến năm 2014, quốc gia xếp hạng 138 thế giới này mới giành được trận thắng đầu tiên ở vòng sơ loại. Tuy nhiên, chính sách nhập tịch các cầu thủ “Phi kiều” ít nhiều cũng đã giúp bóng đá Philippines có những mục tiêu cụ thể hơn. Từ chỗ không có chiến thắng nào từ năm 1998 đến năm 2002, họ đã đạt được 11 điểm ở vòng loại thứ hai cho của kỳ World Cup 2022 ở bảng đấu có Trung Quốc và Syria.

Nếu bóng đá nữ Philippines hiện đang là số 1 Đông Nam Á, vừa tạo ra cơn địa chấn ở World Cup 2023, thì đội tuyển nam có biệt danh Azkals đã ở rất xa thời mạnh nhất của mình của các năm 2010-2014. Đội bóng hiện tại của họ đang có đến 9 cầu thủ U40, nhiều người đã lên tuyển từ gần 20 năm trước, còn HLV là Michael Weiss vừa bị bóng đá Lào sa thải sau thành tích kém ở SEA Games 32. Gần như không có chút kỳ vọng nào ở Azkals.

Tuy nhiên, kể từ khi ông Michael Weiss lên nắm quyền ở nhiệm kỳ thứ 2 tại đội tuyển Philippines, họ chỉ thua 2 trong 6 trận giao hữu gần đây nhất – trước Đài Bắc Trung Hoa và Bahrain – và thắng Nepal, Afghanistan và Kyrgyzstan. Đội chủ nhà cũng đã vượt qua 3 trận sân nhà cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 mà không phải chịu thất bại - chuỗi trận bất bại dài nhất của họ cho đến nay – đây chính là một yếu tố sẽ kích thích tinh thần cho đoàn quân của Weiss.

Cuộc đấu chính thức của ông Troussier

Chiến lược gia người Pháp ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam có kiêm nhiệm U23, nhưng thực tế thì nhiệm vụ của ông thuộc đội tuyển quốc gia. Đây là lý do mà VFF để HLV Hoàng Anh Tuấn cầm quân ở giải U23 Đông Nam Á và Asiad 19. Với SEA Games 32, dù chỉ về hạng 3 nhưng chiếc ghế của ông Troussier vẫn không bị ảnh hưởng gì.

Điều thú vị là từ lúc nhậm chức đến nay, HLV Troussier chỉ chuyên tâm vào việc thử nghiệm đội hình là áp dụng triết lý bóng đá mới được xem là khác hoàn toàn cách tiếp cận dưới thời HLV Park Hang-seo. 6 trận giao hữu chính thức qua 3 đợt FIFA Days, chỉ duy nhất trận đấu với Syria là đội tuyển ra sân với bộ khung với đa phần các cựu binh. Thế nên, trận đấu với Philippines sẽ là thời điểm để đánh giá kết quả công cuộc trẻ hóa đội tuyển mà HLV Troussier đã miệt mài thực hiện gần 8 tháng qua.

Mặc dù chỉ là một trận đấu trước đối thủ không quá khó, nhưng vì đây là giải đấu chính thức đầu tiên mà ông Troussier cầm quân nên ít nhiều giới quan sát cũng “soi” dữ dội. Có thể một kết quả kém cỏi cũng chưa khiến ông Troussier … mất ghế, nhưng nếu không đạt kết quả tốt, thì chắc chắn là “giông bão” sẽ kéo đến rất nhanh với HLV người Pháp.

Chiến cuộc Rizal và mục tiêu 3 điểm

Cách đây 4 năm, khi khởi đầu vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của World Cup 2022, Việt Nam phải đá trận đầu tiên trên sân của đại kình địch Thái Lan nhưng áp lực thời điểm đó lại không lớn như bây giờ. Về lý thuyết, Philippines bị đánh giá thấp hơn và họ cũng chẳng có “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Azkals đã ở rất xa thời mạnh nhất của mình của các năm 2010-2014. Người yêu bóng đá ở Philippines không nhiều, lại chỉ quan tâm đến bóng đá nữ. Ngay việc đá sân nhà, thì cũng chưa chắc có khán giả ủng hộ.

Nhưng đội tuyển Việt Nam cũng có những vấn đề riêng. Đầu tiên là việc phải chơi bóng trên sân cỏ nhân tạo ở Rizal Memorial. Cách đây 5 năm, ở bán kết AFF Cup 2018, chúng ta từng đánh bại Philippines do HLV nổi tiếng Erikssen dẫn dắt tại Bacolod – nơi được xem là “thánh địa bóng đá” của Philippines, nhưng khi đó đá trên sân cỏ bình thường. Kế đến, lực lượng và tính ổn định của đội bóng do HLV Troussier hiện vẫn là một dấu hỏi. Ba trận giao hữu hồi tháng 10 vừa qua có kết quả không tốt do phải đối đầu với những đối thủ mạnh và lại đang trong tiến trình thử nghiệm cầu thủ trẻ. Một vài nhân tố mới từ đợt trận giao hữu ấy đã được HLV Troussier chọn để bắt đầu chiến dịch tìm vé dự World Cup 2026. Chính sự giao thoa giữa nhóm cựu binh từ thời HLV Park Hang-seo và những cầu thủ ít tên tuổi đã khiến cho HLV Troussier chịu nhiều áp lực về thành tích.

Thể thức thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 dễ hơn trước khi mỗi bảng sẽ chọn đến 2 đội để vào đá vòng loại thứ 3. Nếu xem Iraq là đội mạnh nhất bảng, thì mục tiêu của 3 đội Đông Nam Á là Việt Nam, Indonesia và Philippines chính là vị trí nhì bảng. Cũng đồng nghĩa, các cặp đấu “nội bộ khu vực” đều mang ý nghĩa “chung kết”. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng rõ ràng nếu không có điểm trên sân Rizal Memorial thì sức ép lên HLV Troussier còn nặng nề hơn.

Việt Nam xếp cao hơn Philippines 44 bậc trong bảng xếp hạng FIFA nhưng có thể nói là ở thời điểm hiện tại, thứ bậc này không có ý nghĩa quá nhiều do tiến trình thay đổi lối chơi và nhân sự vẫn chưa được hoàn thiện. Ở chiều ngược lại, kinh nghiệm là điểm mạnh của Azkals, với sự góp mặt của thủ thành từng chơi tại giải ngoại hạng Anh, Neil Etheridge hay tiền đạo 35 tuổi Patrick Reichelt có 80 lần khoác áo và 14 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Đối đầu với một đội chủ nhà dày dạn trận mạc như vậy và có thể sẽ chơi phòng ngự - phản công, các cầu thủ của HLV Troussier cần phát huy tốt đẳng cấp của mình và thực hiện đúng các đấu pháp về kiểm soát bóng mà ông Troussier đã mài giũa suốt thời gian qua.