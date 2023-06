Việt Nam giành 30 HCV cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch các nhóm tuổi trẻ Đông Nam Á

Ngày 24-6 là ngày tranh tài cuối của nội dung cờ tiêu chuẩn theo các nhóm tuổi dành cho nam, nữ tại giải. Ở ngày tranh tài cuối này, các kỳ thủ Việt Nam tiếp tục thi đấu hiệu quả ở ván cuối cùng (ván 9 theo hệ Thụy Sĩ) từ đó làm nên thành công tuyệt đối cho đội cờ trẻ quốc gia.

Tại bàn tiêu chuẩn cá nhân của U8 nam, kỳ thủ Nguyễn Nhật Khương đã kết thúc ở vị trí số 1, giành HCV khi đạt tổng 8 điểm sau 9 ván thi đấu. Cùng với Nhật Khương, đồng đội Nguyễn Xuân Phương cũng đạt được điểm số tương tự và cùng chỉ số phụ nên ban tổ chức công nhận thành tích đồng HCV. Điều này xảy ra tương tự ở bàn tiêu chuẩn cá nhân U14 khi kỳ thủ Nguyễn Vương Tùng Lâm và Huỳnh Lê Minh Hoàng cùng đạt 7 điểm sau 9 ván thi đấu và chỉ số phụ tương đồng. Do đó, cả hai kỳ thủ của Việt Nam đã được trao đồng HCV nội dung.

Ở bàn tiêu chuẩn cá nhân U10 nam, Hoàng Minh Hiếu giành 7,5 điểm qua 9 ván tiêu chuẩn đã thi đấu để xếp nhất có HCV cho mình trong khi đồng đội Bùi Quang Huy bám đuổi phía sau nhưng chỉ có tổng 7 điểm chung cuộc và xếp hạng nhì, giành HCB. Nội dung U12 cá nhân nam cũng có kết quả tương tự khi Nguyễn Quang Minh đoạt HCV (8 điểm) và HCB thuộc về Nguyễn Mạnh Đức (6,5 điểm).

Trong khi đó tại nội dung cá nhân tiêu chuẩn U16, nhà vô địch là kỳ thủ Đinh Nho Kiệt sau khi giành tổng 8 điểm qua 9 ván thi đấu. Cờ vua nam Việt Nam có Đặng Anh Minh và An Đình Minh xếp lần lượt vị trí thứ nhì và ba nội dung trên để nhận HCB, HCĐ.

Tại bàn U18 cá nhân nam, Nguyễn Quốc Hy là người chiến thắng, giành HCV với 7 điểm chung cuộc. Thế nhưng, ở bàn đấu này, ba kỳ thủ Nayaka (Indonesia), Đầu Khương Duy và Phạm Công Minh cùng đạt 6 điểm và tương đương chỉ số phụ nên được trao đồng HCB cũng như ban tổ chức không trao HCĐ cá nhân cho nội dung.

Về cá nhân nữ, chúng ta có HCV U8 của Trần Hoàng Bảo An; đồng HCV U10 của Trần Dương Hoàng Ngân, Thái Ngọc Phương Minh; đồng HCV U12 của Nguyễn Hồng Hà My, Vũ Nguyễn Bảo Linh; HCV U14 của Mai Hiếu Linh; HCV U16 của Nguyễn Hà Khánh Linh. Tại nội dung U16 cá nhân nữ, Nguyễn Lê Cẩm Hiền chỉ đạt HCĐ; HCV U18 của Nguyễn Mỹ Hạnh An; HCV U20 của Bạch Ngọc Thùy Dương.

Ngoài kết quả cá nhân, cờ vua trẻ Việt Nam còn có HCV về đồng đội. Chúng ta giành ngôi vô địch các nội dung đồng đội U8 nam; U10 nam; U12 nam; U14 nam; U16 nam; U18 nam; U8 nữ; U10 nữ; U12 nữ; U14 nữ; U16 nữ; U18 nữ và U20 nữ.

Chỉ riêng nội dung cờ tiêu chuẩn cờ vua trẻ Việt Nam giành được 30 tấm HCV. Giải vẫn còn thi đấu tới hết ngày 27-6 và sau nội dung cờ tiêu chuẩn sẽ tới cờ nhanh, cờ chớp.