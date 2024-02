Tyson Fury vs Oleksandr Usyk: Video quảng bá “Ring of Fire: A Tale As Old As Time” đậm chất cao bồi Viễn Tây, đấu sĩ La Mã và hải tặc Caribbean

BTC trận Tyson Fury vs Oleksandr Usyk (trận “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” - còn được truyền thông phương Tây dán nhãn: “Ring of Fire”) vừa tung video quảng bá cực chất mang đậm tính điện ảnh Hollywood, khi các yếu tố cao bồi Viễn Tây, đấu sĩ La Mã và hải tặc Caribbean đều xuất hiện...

Fury vs Usyk ở sự kiện họp báo của "Ring of Fire"

Đoạn video dài 2 phút 44 giây “Ring of Fire: A Tale As Old As Time” (tạm dịch: “Võ đài - sàn đài - rực lửa: Câu chuyện xưa như thời gian) miêu tả cảnh Tyson Fury “giận dữ” mặt đối mặt với “Miêu hiệp” Oleksandr Usyk lần lượt qua các “thời không” như là cao bồi Viễn Tây, đấu sĩ La Mã và hải tặc Caribbean đậm chất điện ảnh Hollywood.

Sự sáng tạo của BTC, của những nhà làm phim đoạn video này cho thấy sức hút to lớn của “Trận nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng” đầu tiên - kể từ thời của Lennox Lewis - với truyền thông và giới mộ điệu quyền Anh hiện đại kinh khủng đến như thế nào và người ta cũng hy vọng rằng, trận đấu sẽ xứng đáng với chờ đợi và kỳ vọng.

Trận “Tyson Fury vs Oleksandr Usyk” dự kiến sẽ diễn ra tại sàn đài Kingdom Arena (Riyadh - Saudi Arabia), cũng là nơi diễn ra sự kiện “Ngày thanh toán” đình đám hồi cuối năm ngoái. Trận đấu hôm 17-2-2024 là thời điểm lựa chọn xem ai mới là “Minh chủ” làng quyền hạng nặng, và có quyền đeo cả 4 đai vô địch cùng 1 lúc là WBA (Super), WBO, IBF và WBC.

Đoạn video "Ring of Fire"

Lennox Lewis - huyền thoại của quyền Anh Anh quốc - là võ sĩ cuối cùng “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”. Chiến thắng của ông trước Evander Holyfield (đã 2 lần đả bại Mike “thép” Tyson) hồi tháng 11-1999 khiến ông trở thành “Minh chủ” với 3 đai vô địch WBA, WBC và IBF. Khi đó, WBO vẫn chưa được công nhận “chính danh”. Đến tháng 4-2000, Lewis bị tước đai WBA vì đồng ý thượng đài với Kẻ thách đấu số 1 đai WBC là Michael Grant thay vì đấu Ứng viên của WBA là John Ruiz. Từ đó đến nay, làng quyền hạng nặng thế giới chưa có ai đủ khả năng “nhất thống giang hồ”. Lần này, “Minh chủ” cũng sẽ sở hữu 4 đai vô địch lần đầu tiên trong lịch sử...

Nói về trận đấu sắp tới với Fury “giận dữ”, “Miêu hiệp” mạnh mẽ cho biết: “Tôi đã rất muốn trận đấu này. Quyền Anh cũng muốn có trận đấu này. Thế giới quyền Anh muốn tôi giành lấy chiến thắng càng cho tôi thêm động lực. Để thắng trận đấu, tôi không cần phải nặng ký, tôi cần phải nhanh nhẹn, và tốc độ. Các bạn đã thấy con sói tốc độ trong khu rừng chưa?”.

Một số hình ảnh về sự kiện"Ring of Fire"

Đ.Hg.