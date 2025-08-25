Trường Đại học Quốc tế Miền Đông tổ chức Lễ tốt nghiệp 2025: 15 năm khẳng định vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

TS Ngô Minh Đức - Hiệu trưởng EIU trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang trọng và xúc động, với sự tham dự của bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC; doanh nghiệp đối tác, Ban Giám hiệu các trường THPT trên địa bàn, HĐT/BGH Trường Đại học Quốc tế Miền Đông cùng tập thể cán bộ, giảng viên, quý phụ huynh và các Tân khoa.

Lễ tốt nghiệp năm 2025, không chỉ đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình trưởng thành của sinh viên EIU mà còn là dịp để nhìn lại những thành quả nổi bật của Nhà trường trong năm học vừa qua, năm học Nhà trường kỷ niệm 15 năm thành lập. Được Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư xây dựng, trong suốt 15 năm qua, với triết lý giáo dục “Nhân bản – Cộng đồng – Sáng tạo – Bền vững” EIU không ngừng nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ, tự tin hội nhập toàn cầu, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp FDI tại Bình Dương và nay là TPHCM.

Theo đó, chương trình đào tạo tiếp tục được cập nhật theo hướng liên ngành và thực tiễn; các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh; mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học trong và ngoài nước được mở rộng, mang đến cho người học môi trường học tập và thực hành chuẩn quốc tế. Ngoài ra, 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.0. Nhiều sinh viên được tuyển dụng và nhận được phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và nước.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng (thứ 2 từ trái sang) - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cùng ông Nguyễn Văn Hùng (thứ 2 từ phải sang) - Chủ tịch HĐQT Becamex IDC trao tặng hoa chúc mừng Lễ Tốt nghiệp EIU.

Phát biểu tại chương trình, TS. Ngô Minh Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong một kỷ nguyên đầy biến động không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn phải chuẩn bị cho người học khả năng thích ứng với sự thay đổi, tư duy sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong bối cảnh đó, Nhà trường đã áp dụng các công nghệ được đưa vào giảng dạy và quản lý học tập từ nền tảng học trực tuyến, cho đến việc thúc đẩy sinh viên khai thác công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong học tập và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, thời gian qua, EIU cũng mở rộng, kết nối với hơn 40 trường đại học, tổ chức giáo dục trên thế giới ở Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc… thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên nước ngoài, cũng như các dự án cộng đồng chung, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường học tập đa văn hóa và nâng cao ý thức phục vụ cộng đồng. Các hoạt động trải nghiệm, khởi nghiệp, nghiên cứu liên ngành và đổi mới sáng tạo nhằm khơi dậy ý tưởng, tinh thần dám nghĩ dám làm và biến ý tưởng thành giải pháp hữu ích cho xã hội cũng được triển khai mạnh mẽ.

Không chỉ đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn, EIU còn đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa sinh viên và doanh nghiệp thông qua các chương trình hợp tác, thực tập và cơ hội việc làm. Chính sự gắn kết này đã giúp sinh viên có môi trường trải nghiệm thực tế ngay trong quá trình học tập, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó, EIU khẳng định vị thế của mình trong việc đào tạo thế hệ nhân lực toàn cầu – vừa có năng lực chuyên môn, vừa có khả năng thích ứng và cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tân cử nhân, tân kỷ sư EIU chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Leo Klink – Tổng Giám đốc East West Industries (EWI) chia sẻ sự tin tưởng vào chất lượng đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, đồng thời đánh giá cao tinh thần học hỏi, khả năng thích nghi và năng lực làm việc thực tế của sinh viên EIU. “Chúng tôi tự hào về mối quan hệ hợp tác cùng EIU, nơi đã mang đến cho EWI nhiều nhân sự tài năng. Chúng tôi mong chờ được tiếp tục hợp tác và đón nhận nhiều sinh viên EIU hơn nữa vào “gia đình” East West” - Ông Leo Klink cho biết.

Là một trong những Tân cử nhân tốt nghiệp năm 2025 với thành tích xuất sắc, em Võ Thị Thanh Trúc - Chuyên ngành Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh bồi hồi chia sẻ lại những kỷ niệm đẹp dưới mái Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đồng thời gửi lời tri ân thầy cô - những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê và truyền cảm hứng.

Lễ tốt nghiệp năm 2025 một lần nữa khẳng định cam kết của EIU trên hành trình lan tỏa tri thức, bồi dưỡng nhân tài và kiến tạo nhiều giá trị tích cực góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

CAO TƯỜNG