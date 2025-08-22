Tập đoàn Becamex đạt chứng nhận BSI Kitemark ISO 19650 tại Việt Nam

Ngày 22-8 tại TPHCM, Tập đoàn Becamex - nhà phát triển hạ tầng công nghiệp và đô thị hàng đầu Việt Nam chính thức được Tổ chức Tiêu chuẩn Anh (BSI) trao chứng nhận BSI Kitemark theo tiêu chuẩn ISO 19650 về việc áp dụng Mô hình Thông tin Công trình (BIM). Đây là một cột mốc quan trong, đưa tập đoàn Becamex trở thành chủ đầu tư đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận uy tín toàn cầu này, khẳng định vị thế tiên phong và tầm nhìn chiến lược trong việc số hóa ngành xây dựng.

Ông Nguyễn Lê Thi - Trưởng bộ phận Môi trường xây dựng BSI Việt Nam trao trao chứng nhận BSI Kitemark theo tiêu chuẩn ISO 19650 cho ông Nguyễn Việt Đức (áo trắng) – Giám đốc Trung tâm phát triển B.I.M tập đoàn Becamex.

Với quy mô và tiềm lực vững mạnh, tập đoàn Becamex tập trung phát triển các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ quy mô lớn, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại. Không chỉ chú trọng phát triển mạng lưới đường bộ, bao gồm các dự án đường vành đai và cao tốc liên vùng nhằm kết nối thông suốt các trung tâm kinh tế trọng điểm, Tập đoàn Becamex còn tiên phong nghiên cứu đầu tư vào hệ thống đường sắt, giúp tối ưu hóa hệ thống logistics và tạo hành lang vận chuyển hàng hóa hiệu quả; đồng thời tích hợp chặt chẽ với mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) dọc theo các tuyến đường sắt, hình thành các khu đô thị vệ tinh sầm uất, thúc đẩy giao thông công cộng và tạo nên các không gian sống, làm việc, giải trí tiện nghi, bền vững.

Ngoài ra, Tập đoàn Becamex còn tập trung phát triển các khu khoa học công nghệ cao để thu hút đổi mới sáng tạo, xây dựng các khu công nghiệp sinh thái hướng tới một nền công nghiệp xanh và bền vững, thể hiện cam kết kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh TPHCM đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, với chiến lược mở rộng địa giới hành chính và tăng cường liên kết vùng, quy hoạch và phát triển hạ tầng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sự kết nối mạnh mẽ hơn với trung tâm kinh tế phía Nam sẽ mở ra cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quy hoạch thông minh, phát triển bền vững và quản lý dự án hiệu quả. Tập đoàn Becamex với kinh nghiệm và năng lực sẵn có, đang hướng tới việc tham gia vào các dự án phức tạp, đòi hỏi sự quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả và tầm nhìn dài hạn, góp phần vào sự phát triển của một siêu đô thị TPHCM mới hiện đại và đồng bộ.

Tập thể lãnh đạo Trung tâm phát triển B.I.M tập đoàn Becamex chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện BSI Việt Nam

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản lý thông tin trong suốt vòng đời dự án, Tập đoàn Becamex đã quyết định triển khai, chuẩn hóa quy trình BIM theo tiêu chuẩn ISO 19650 và hướng tới chứng nhận BSI Kitemark. Việc đạt được Kitemark cho ISO 19650 có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Becamex trong bối cảnh này:

· Nâng cao Chuẩn mực Quản lý Thông tin: BSI Kitemark là biểu tượng toàn cầu về chất lượng và độ tin cậy. Khi áp dụng ISO 19650 và đạt Kitemark, chủ đầu tư không chỉ tối ưu hóa quy trình nội bộ mà còn thiết lập một chuẩn mực cao về quản lý thông tin cho các đối tác trong chuỗi cung ứng.

· Tối ưu hóa Hiệu quả Dự án: BIM theo ISO 19650 giúp Becamex có cái nhìn toàn diện về dự án, từ đó giảm thiểu xung đột thiết kế, tối ưu hóa vật liệu, và cải thiện lịch trình thi công. Đối với các dự án hạ tầng phức tạp, điều này mang lại hiệu quả vượt trội về chi phí và thời gian, đảm bảo các công trình được hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách.

· Giảm thiểu Rủi ro và Tăng cường An ninh Thông tin: Chứng nhận Kitemark đảm bảo rằng Becamex không chỉ tuân thủ các quy trình quản lý thông tin mà còn chú trọng đến an ninh thông tin, giảm thiểu các rủi ro về pháp lý, tài chính và danh tiếng.

· Nâng cao Giá trị Vòng đời Tài sản: ISO 19650 cho phép Becamex thu thập và quản lý thông tin tài sản một cách có hệ thống trong suốt vòng đời công trình. Điều này cung cấp dữ liệu quý giá cho việc vận hành, bảo trì, và quản lý tài sản một cách hiệu quả hơn sau khi hoàn thành.

· Thúc đẩy Hợp tác và Đổi mới: Với vai trò là chủ đầu tư tiên phong áp dụng Kitemark ISO 19650, Tập đoàn Becamex không chỉ nâng cao năng lực của mình mà còn khuyến khích và thúc đẩy các đối tác, nhà thầu cùng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế; tạo ra một làn sóng đổi mới, nâng tầm năng lực tổng thể, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Việc Tập đoàn Becamex đạt chứng nhận BSI Kitemark ISO 19650 là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Tập đoàn trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến và các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất vào quản lý dự án. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng cho Tập đoàn Becamex mà còn là tín hiệu tích cực, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho ngành xây dựng Việt Nam, hướng tới sự chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong phát triển hạ tầng quốc gia.

CAO TƯỜNG