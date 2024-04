Real Madrid hạ bệ nhà vô địch Man.City trên chấm luân lưu

Real Madrid đã chấm dứt giấc mộng “ăn ba” của Man.City sau loạt sút luân lưu cân não.

Hy vọng trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành chức vô địch Champions League liên tiếp của Man.City đã bị dập tắt. Tương tự, nỗ lực giành “cú ăn ba” liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola cũng vậy. Man.City chiếm ưu thế về cơ hội sau khi bị dẫn trước bởi bàn mở tỷ số của Rodrygo ở phút 12, nhưng họ cũng chỉ có bàn gỡ hòa của Kevin de Bruyne ở phút 76. Chủ nhà đã thể hiện sự vượt trội - bao gồm 64% thời gian cầm bóng, có 88 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (kỷ lục trong một trận đấu tại Champions League kể từ mùa giải 2007-08), 33 cú sút của họ cũng là nhiều nhất trong một trận đấu loại trực tiếp ở giải đấu kể từ Liverpool (34) trước Atletico Madrid vào tháng 3-2020, và 18 quả phạt góc tính cả hiệp phụ…

Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi Bernardo Silva và Mateo Kovacic đều thất bại trong nhiệm vụ sút luân lưu của mình. “Trong cuộc thi này, đó là cách bóng đá diễn ra”, HLV Guardiola nói. “Trong các môn thể thao khác, với những thống kê này, chúng tôi lẽ ra đã thắng. Trước hết, xin chúc mừng Real Madrid! Chúng tôi đã làm mọi thứ, tôi không hề hối tiếc. Chúng tôi đã chơi xuất sắc ở tất cả các bộ phận. Thật không may, chúng tôi đã chơi xuất sắc nhưng không thể thắng. Hôm nay, họ phòng ngự sâu hơn những mùa giải trước. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng bóng đá là để ghi bàn. Từ chấm phạt đền, họ làm tốt hơn chúng tôi một chút. Đôi khi bạn thắng nhờ chấm phạt đền, đôi khi thì không. Cách chúng tôi chơi, lẽ ra chúng ta nên giải quyết trận đấu trước đó”.

Rodrygo giúp đội khách Real Madrid mở tỷ số ở phút 12.

Mặc dù phải đối đầu với nhà đương kim vô địch và ứng cử viên được yêu thích trong mùa giải, nhưng Real Madrid cũng chưa bao giờ nên là đội bóng bị đánh giá thấp. Jude Bellingham là điểm nối của một tình huống phản công, trước khi Vinicius Junior chuyền bóng cho Rodrygo từ cánh phải. Cú sút đầu tiên của cầu thủ người Brazil đã bị Ederson cản phá, nhưng thủ môn của Man.City không thể làm gì sau cú sút bồi của người đồng hương bên kia chiến tuyến, chứng kiến đội khách mở tỷ số ở phút 12.

Đáp lại, Man.City với Erling Haaland ở trên thực hiện hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác khiến Real Madrid phải rút lui gần như toàn bộ quân số phục vụ cho phòng ngự. Áp lực của Man.City cuối cùng đã được đền đáp khi De Bruyne san bằng tỷ số ở phút 76: Đường tạt bóng của cầu thủ vào thay người Jeremy Doku chỉ bị Antonio Rudiger cản phá một phần, và khi bóng lăn đến chân De Bruyne, anh tung cú sút cao tung nóc lưới. Nhưng cũng chính De Bruyne không lâu sau đó đã sút bay cơ hội giải quyết trận đấu trong thời gian quy định với cú chạm bóng trong vòng cấm đi vọt xà.

Kevin de Bruyne gỡ hòa cho chủ nhà Man.City ở phút 76.

Không có thêm bàn thắng nào trong hiệp phụ, trận đấu chuyển sang loạt luân lưu. Man.City ngay lập tức giành được lợi thế sau khi Julian Alvarez thực hiện quả phạt đền mở tỷ số, và nỗ lực của Luka Modric đã bị Ederson cản phá. Nhưng thủ môn Andriy Lunin của Real Madrid sau đó đã cản phá được những quả đá phạt đền liên tiếp của Silva và Kovacic để xoay chuyển thế cục có lợi cho đội khách. Trung vệ Rudiger là người thực hiện quả đá phạt đền quyết định, hoàn tất chiến thắng 4-3 trên loạt sút luân lưu cho đội khách.

Đây là lần thứ 6 Real Madrid loại đương kim vô địch trong các trận đấu loại trực tiếp - hơn gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu. Real Madrid đã lọt vào bán kết Cúp C1/Champions League lần thứ 33 trong lịch sử, nhiều hơn 12 lần so với CLB có nhiều lần vào bán kết tiếp theo (Bayern Munich, 21 lần). HLV Carlo Ancelotti đã lần thứ 10 lọt vào bán kết Champions League, nhiều nhất so với bất kỳ nhà cầm quân nào trong lịch sử giải đấu (ngang bằng với Pep Guardiola).

Phần thưởng cho nỗ lực của Real Madrid là chơi ở bán kết đối mặt với Bayern Munich - đội đã đánh bại Arsenal 1-0, và thắng với tổng tỷ số 3-2. Tiền vệ Bellingham của Real Madrid nói: “Cuối cùng thì tôi gần như không thể đứng trên đôi chân của mình. Thật là khó khăn. Họ liên tục thăm dò quả bóng và di chuyển bạn xung quanh. Hầu hết các đội sẽ tan rã khi Man.City vượt lên, nhưng chúng tôi đã đứng lên rất tốt. Tôi không bao giờ có thể mơ về việc mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào trong năm đầu tiên ở Real Madrid. Có thể nó sẽ tiếp tục lâu dài. Mong rằng sẽ có nhiều đêm như thế này hơn nữa”.

VIỆT TÙNG