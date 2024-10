Siêu máy tính dự đoán lượt 3 Champions League

Ngày thi đấu Thứ Ba

AC Milan tiếp đón đội bóng Bỉ Club Brugge tại San Siro khi vẫn đang tìm kiếm một điểm trên bảng xếp hạng sau khi thua Liverpool và Bayer Leverkusen. Họ chỉ thua ba trận mở màn của chiến dịch Champions League một lần trước đây (2021-22), và siêu máy tính Opta tự tin rằng họ sẽ không phải chịu trận thua thứ ba liên tiếp trong tuần này.

Milan có tỷ lệ thắng 62,1% trong khi Club Brugge chỉ thắng 17,5%. Nhưng cơ hội đó vẫn cao hơn Crvena Zvezda tại Monaco (15,7%). Câu lạc bộ Serbia đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Champions League kể từ tháng 10 năm 2019, sau khi không thắng bất kỳ trận nào trong số 12 trận gần nhất của họ tại giải đấu, 11 trong số đó là thất bại (Hòa 1).

Hai câu lạc bộ Ngoại hạng Anh sẽ đá sân nhà các trận đấu vào đêm thứ Ba, với Aston Villa tiếp Bologna trên sân nhà và Arsenal tiếp Shakhtar Donetsk.

Villa đã tận hưởng chiến thắng trước Young Boys và Bayern Munich trong mùa giải đầu tiên của họ tại Champions League. Bạn phải quay trở lại tháng 10 năm 1981 để tìm lần cuối cùng họ thắng ba trận liên tiếp tại giải đấu câu lạc bộ hàng đầu châu Âu (cúp C1), nhưng họ được đánh giá cao sẽ lặp lại điều đó trong tuần này, giành chiến thắng với tỷ lệ 56,9%.

Arsenal không để thủng lưới bàn nào trong hai trận đầu tiên của họ tại Champions League mùa này, và họ sẽ tự tin có được trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp trên sân nhà trước Shakhtar. Họ là lựa chọn tự tin nhất của siêu máy tính Opta vào thứ Ba, với tỷ lệ chiến thắng 81,3%. Một chiến thắng sẽ được chào đón trước trận đấu lớn của Premier League với Liverpool vào cuối tuần tới, đặc biệt là sau khi họ phải chịu thất bại bất ngờ trong nước trước Bournemouth vào thứ Bảy.

Bốn trong năm trận đấu còn lại vào thứ Ba chứng kiến ​​đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, với Girona (66,1%) được dự đoán sẽ đánh bại Slovan Bratislava, Juventus (52,1%) đánh bại Stuttgart, và PSG giành chiến thắng trước PSV trong 62,5% các mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta.

Real Madrid cũng được ủng hộ để giành chiến thắng trên sân nhà (60,7%) trước Borussia Dortmund, với mục tiêu bước vào trận Clásico vào cuối tuần này với Barcelona với phong độ tốt. Đây là sự lặp lại của trận chung kết 2023-24, trận mà Madrid cuối cùng đã giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng trong 16 phút cuối tại Wembley. Dortmund chưa bao giờ giành chiến thắng trong bảy trận đấu Champions League trên sân khách tại Santiago Bernabéu (Hòa 2 Thua 5), ​​với lần viếng thăm gần đây nhất là trận thua 2-3 vào tháng 12 năm 201.

Trận đấu cuối cùng vào thứ Ba chứng kiến ​​Sporting CP đến sân của Sturm Graz , nơi họ được dự đoán sẽ tiếp tục khởi đầu tuyệt vời của mình cho mùa giải 2024-25. Họ có cơ hội bất bại trong ba trận đầu tiên của mùa giải Cúp C1/Champions League chỉ lần thứ hai, sau khi đã làm được điều đó vào năm 1962-63. Siêu máy tính Opta đang ủng hộ họ làm được điều đó, với 65,4% cơ hội chiến thắng và 85% khả năng giành được ít nhất một điểm.

Các trận đấu ngày Thứ Tư

Khi Bayer Leverkusen đến thăm Brest của Pháp , một trong những trận đấu sớm vào thứ Tư sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội có thành tích 100% điểm với nhau.

Brest có thể trở thành câu lạc bộ Pháp đầu tiên giành chiến thắng trong ba trận mở màn của họ tại Cúp C1/Champions League, nhưng siêu máy tính Opta không đánh giá cao cơ hội của họ. Nhà vô địch Bundesliga Leverkusen có tỷ lệ thắng 61,3%, khi họ cũng muốn giành chiến thắng thứ ba trong ba trận. Lần duy nhất khác họ bắt đầu mùa giải Champions League với ba chiến thắng, họ đã tiến tới trận chung kết vào mùa 2001-02.

Celtic đã khởi đầu chiến dịch của mình khá tốt với chiến thắng 5-1 trước Slovan Bratislava trên sân nhà, nhưng họ đã phải trở lại mặt đất với cú va chạm ở vòng đấu 2, thua 1-7 trước Borussia Dortmund. Họ phải đối mặt với một chuyến đi xa khó khăn khác tại vòng 3 khi đến làm khách trước nhà vô địch Europa League Atalanta , nơi mà dự đoán trước trận đấu của siêu máy tính Opta cho thấy họ chỉ giành chiến thắng ở tỷ lệ 18,2%. Celtic đã thua bảy trận Champions League gần nhất trước các đội Italy với tổng tỷ số 15-1, vì vậy lịch sử không đứng về phía họ.

Manchester City là đội giành chiến thắng có tỷ lệ lớn nhất tại vòng 3, với 83,4% khi gặp Sparta Prague tại Etihad. Nếu họ tránh được thất bại, đội của Pep Guardiola sẽ phá vỡ kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League, với chuỗi 25 trận hiện tại ngang bằng với thành tích của Manchester United từ năm 2007-2009.

Inter cũng được ủng hộ rất nhiều vào thứ Tư, khi các mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta cho thấy họ giành chiến thắng 76,6% trước Young Boys, trong khi Atlético Madrid là 50,8% so với Lille, Red Bull Salzburg (52,5% so với Dinamo Zagreb) và Benfica (57,6% so với Feyenoord).

Liverpool của Arne Slot sẽ phải đối mặt với chuyến đi khó khăn tới sân của RB Leipzig, khi đội đầu bảng Premier League sẽ đối đầu với một đội có cùng số điểm với Bayern Munich ở đầu bảng Bundesliga.

Liverpool đang tìm cách giành chiến thắng trong ba trận mở màn của chiến dịch Champions League lần thứ ba sau các mùa giải 2020-21 và 2021-22 (7 trận đầu tiên), trong khi khởi đầu của Leipzig cho mùa giải này không mấy suôn sẻ. Họ đã thua hai trận đầu tiên mặc dù ghi bàn mở tỷ số ở cả hai trận – không có đội nào trong lịch sử Cúp C1/Champions League bị như vậy trong ba trận liên tiếp.

Có thể cho rằng trận đấu lớn nhất vòng sẽ diễn ra vào tối thứ Tư, khi Barcelona tiếp đón Bayern Munich tại Estadi Olímpic Lluís Companys.

Cả hai bên hiện đang dẫn đầu giải đấu tương ứng của mình, nhưng lịch sử gần đây trong trận đấu này cho thấy Bayern chiếm ưu thế. Barcelona đã thua sáu trận gần nhất trước Bayern, để thủng lưới 22 bàn và không ghi được bàn nào trong bốn trận thua gần nhất. Trong toàn bộ lịch sử của mình, họ chỉ thua nhiều trận liên tiếp hơn trên mọi đấu trường trước Real Madrid từ năm 1962 đến năm 1965 (bảy trận liên tiếp).

Bayern đang hướng đến mục tiêu trở thành đội thứ hai giành chiến thắng bảy trận liên tiếp tại Champions League trước một đối thủ duy nhất sau Real Madrid trước Ajax từ năm 2010 đến năm 2019, nhưng siêu máy tính Opta lại thiên vị Barcelona. Đội của Hansi Flick có tỷ lệ thắng 40,4% so với 35,8% của Bayern.

HỒ VIỆT