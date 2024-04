Man.United hai lần ngược dòng đánh chiếm vị trí thứ 6

Man.United đánh bại Sheffield United 4-2 để trở lại vị trí thứ 6.

Đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã gây thất vọng khi thua 0-1 và 1-2 trước đội xếp cuối cùng là Sheffield United tại Old Trafford. Jayden Bogle tận dụng lỗi của thủ thành Andre Onana để mở tỷ số ở phút thứ 35, dù Harry Maguire đã san bằng tỷ số 7 phút sau đó thì Sheffield một lần nữa vượt lên nhờ công của Ben Brereton Diaz ở phút 50. Tuy nhiên, Fernandes đã gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 61. Man.United vượt lên dẫn trước lần đầu tiên vào đêm khi Fernandes tung ra một cú sút sấm sét từ cự ly 25 mét ở phút thứ 81.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng kiến tạo cho Rasmus Hojlund ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 85. Fernandes nói: “Cuối cùng, chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi luôn đặt mình vào tình thế khó để giành chiến thắng trong các trận đấu. Nhưng điều đó cũng thể hiện một chút bản lĩnh của đội bóng này. Chúng tôi đang ghi rất nhiều bàn thắng. Đó chỉ là sự đoàn kết mà chúng tôi cần có với tư cách là một đội”.

Giám đốc thể thao INEOS, Dave Brailsford và tân Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đã theo dõi chiến thắng. Tuy nhiên, đó là một màn trình diễn kém thuyết phục khác từ phía đội của Ten Hag. “Hôm nay có nhiều điều tích cực”, nhà cầm quân người Hà Lan đánh giá. “Sự kiên cường để chống trả sau 2 lần thua. Nhưng cũng có những tiêu cực. Chúng ta đã để thua trước, điều đó không thể xảy ra, không thể chấp nhận được, chúng ta phải rút kinh nghiệm”.

Bruno Fernandes tỏa sáng ghi cú đúp bàn thắng quan trọng cho Man.United trong nửa giờ thi đấu cuối.

Chiến thắng quan trọng này giúp Man.United trở lại vị trí thứ 6, sau khi Newcastle thua 0-2 trên sân Crystal Palace. Hiện Quỷ đỏ có 53 điểm, hơn 3 điểm so với Newcastle. Tuy nhiên, khoảng cách 13 điểm so với vị trí thứ 4 của Aston Villa là điều mà Man.United gần như không thể chạm đến, dù họ còn chơi ít hơn 1 trận (33 so với 34).

Ở cuộc đua sinh tồn. Crystal Palace hồi sinh dưới thời HLV Oliver Glasner sau những chiến thắng gần đây trước West Ham và Liverpool, giờ đã chắc chắn trụ hạng sau khi đánh bại Newcastle. Palace đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng và hơn khu vực xuống hạng 14 điểm. Trong khi đó, thời gian thì sắp hết với Sheffield United, đội chỉ có 16 điểm sau 34 trận, và họ có thể là đội đầu tiên phải xuống hạng ngay vào cuối tuần này.

Nottingham Forest (thứ 17, 26 điểm); Luton Town (18, 25 điểm) và Burnley (19, 23 điểm) sẽ phải chạy trốn 2 suất rớt hạng cuối cùng.

LINH SƠN