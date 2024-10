Liverpool quyết đấu Chelsea ở Anfield

Liverpool tiếp đón Chelsea là trận đấu “bom tấn” của vòng 8 giải Ngoại hạng Anh.

HLV Arne Slot xứng đáng nhận được lời khen ngợi vì cách tiếp quản liền mạch từ người tiền nhiệm nổi tiếng Jurgen Klopp. Thay thế Klopp tại Anfield từng được coi là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng cựu HLV của Feyenoord đã tạo nên lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên của Liverpool giành chiến thắng ở 9 trong 10 trận đầu tiên trên mọi đấu trường - Liverpool từ đó đứng đầu bảng xếp hạng Premier League, vào vòng 4 Carabao Cup và giành được số điểm tối đa ở Champions League thể thức mới.

Liverpool giành được 18 điểm trong 21 điểm có thể tại giải Ngoại hạng mùa giải mới, là khởi đầu tốt thứ 3 trong lịch sử của họ - sau 21 điểm ở mùa giải vô địch 2019-20, và 19 điểm trong mùa giải về nhì 2018-19. Họ bước vào trận đấu này với hàng phòng ngự chặt chẽ nhất Premier League, chỉ để thủng lưới 2 bàn cho đến nay, với 5 lần giữ sạch lưới trong 7 trận mở màn. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng HLV Slot khởi đầu may mắn nhờ lịch thi đấu khá dễ, bao gồm tân binh Ipswich Town hay Brentford, Man.United, Nottingham Forest, Bournemouth, Wolves và Crystal Palace. Bản thân nhà cầm quân người Hà Lan cũng thừa nhận “ngoài Man.United thì trình độ của các đối thủ còn lại chỉ nằm trong nhóm nửa dưới bảng xếp hạng”. Vì vậy, chuyến viếng thăm của Chelsea đang có phong độ rất cao chắc chắn là thử thách lớn nhất mà ông phải đối mặt cho đến lúc này.

Chelsea đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, kém 4 điểm so với ngôi đầu của Liverpool, nhưng họ vượt trội hơn về năng lực ghi bàn với 16 pha lập công- chỉ kém 1 bàn so với đội có hàng công hiệu quả nhất là Man.City. Các ngôi sao trẻ Cole Palmer và Noni Madueke đang tạo thành cặp đôi sáng tạo nhất giải đấu. Với điểm mạnh này, The Blues vẫn chưa thua ở Premier League kể từ trận khai mạc (thua Man.City trên sân nhà). Mặt khác, đội bóng của HLV Enzo Maresca đang tạo nên một sự bất ngờ với thành tích toàn thắng ở cả 3 trận sân khách. Maresca đang có cơ hội trở thành HLV thứ 5 trong lịch sử Premier League giành chiến thắng trong 4 trận sân khách đầu tiên, và càng tạo thêm sự kịch tính cho màn đối đầu này.

Liverpool giành chiến thắng 4-1 trước Chelsea tại Anfield ở mùa giải trước.

Với phong độ và khả năng phục hồi của cả 2 đội sau kỳ nghỉ quốc tế, việc dự đoán đội chiến thắng rõ ràng là một thách thức. Điều chắc chắn là người hâm mộ có thể mong đợi một trò chơi chiến thuật với cả 2 HLV đều muốn khẳng định triết lý của mình trong trận đấu có nhiều rủi ro này. Tuy nhiên, hạn chế của Chelsea là họ không có các hậu vệ trụ cột Marc Cucurella và Wesley Fofana do án treo giò. Hậu vệ đội trưởng Reece James có thể tiếp tục tập luyện đầy đủ sau chấn thương dai dẳng, nhưng khả năng anh được đưa thẳng vào cuộc chiến là rất thấp. Trong khi đó, chấn thương gân kheo khiến thủ môn Alisson Becker phải ngồi ngoài 6 tuần, nhưng đó cũng là thiếu sót lớn duy nhất của chủ nhà.

Liverpool và Chelsea đã hòa ở 5 trong 6 lần gặp nhau gần nhất tại Ngoại hạng Anh, thống kê nêu bật lên sự cân bằng giữa 2 đội. Tuy nhiên, đáng chú ý là Liverpool đã giành chiến thắng ở trận còn lại, và đó là kết quả 4-1 diễn ra tại Anfield ở mùa giải trước.

LINH SƠN