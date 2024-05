Hy vọng Champions League của Tottenham gần như bị dập tắt

Tottenham thua 0-2 tại Chelsea khiến hy vọng Champions League ngày càng trở nên mong manh.

Giữa những trận thua đó là sự xác nhận bóng đá Anh chỉ có 4 suất tham dự Champions League mở rộng mùa tới. Vì vậy, thất bại tại Stamford Bridge như một đòn giáng mạnh vào Tottenham, đội vẫn đang đứng thứ 5 nhưng kém đội xếp thứ 4 là Aston Villa đến 7 điểm - và Tottenham chỉ còn một trận chưa đấu trong tay. Đáng nói hơn Tottenham còn phải đấu với Liverpool và Man.City trong 4 trận còn lại của mình, nên ngày càng khó có khả năng họ sẽ thu hẹp khoảng cách với Aston Villa.

Tottenham đã thua cả 3 trận gần nhất tại Premier League, nhiều bằng số trận thua họ phải chịu trong 16 trận trước đó. “Đó không phải là một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã không có được suy nghĩ như tôi mong đợi, vì vậy đó là lỗi của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Vì cuối cùng, tôi là người đưa họ ra ngoài đó và chuẩn bị cho họ”, HLV Ange Postecoglou của Tottenham thất vọng nói. “Chúng tôi thiếu niềm tin và sự thuyết phục trong trận đấu của mình. Tôi không biết liệu đó có phải là sự thiếu tự tin hay không nhưng chúng tôi không chơi với tâm thế cần thiết, không chơi thứ bóng đá mà chúng tôi muốn, và đó là điều tôi phải xem xét”.

Chelsea sáng lên hy vọng giành suất tham dự một trong những giải đấu nhỏ ở châu Âu mùa tới.

Ngược lại, các bàn thắng đánh đầu của Trevoh Chalobah ở phút 24 và Nicolas Jackson ở phút 72 là đủ giúp Chelsea sống lại hy vọng giành một suất tham dự một trong những giải đấu nhỏ ở châu Âu mùa tới. Trận thắng thứ 14 trong mùa giải giúp Chelsea có 51 điểm, vượt qua West Ham để vươn lên vị trí thứ 8. The Blues hiện chỉ còn kém 2 điểm so với Newcastle (thứ 7) và kém 3 điểm so với Man.United (thứ 6). Nhiều khả năng đây là 3 đội sẽ cạnh tranh 2 suất dự Europa League hoặc Europa Conference League vào mùa giải tới.

Chelsea đã thắng 8 trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (hòa 1 thua 1), sau khi chỉ thắng 1 trong 14 trận trước đó. HLV Mauricio Pochettino là người đầu tiên dẫn dắt Chelsea hoàn thành cú đúp chiến thắng trước Tottenham tại Premier League. Nhà cầm quân người Argentina cho biết đây là cảm giác tuyệt vời nhất mà ông có được trong suốt mùa giải về đội bóng của mình: “Sau 10 tháng, chúng tôi bắt đầu nhận ra cách mình cạnh tranh. Nó cho thấy chúng tôi đang làm tốt mọi việc. Chúng tôi đã cho thấy tính cạnh tranh”.

HLV Pochettino nói thêm: “Mọi người tin rằng vì cầu thủ có tên tuổi nên anh ta cần được ra sân, ngay cả khi anh ta không có phong độ hay phong độ tốt nhất. Tôi nghĩ đội bóng từ đầu mùa giải đã gặp quá nhiều vấn đề, đôi khi có những cái tên nhưng không có được phong độ tốt nhất. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự có niềm tin rằng chúng tôi cần phải chơi theo cách này. Có quá nhiều mục tiêu cá nhân trước lợi ích của đội bóng. Hôm nay, đó là về tính cạnh tranh, về cách cư xử như một đội”.

VIỆT TÙNG