Huy Hoàng không thể có 2 HCV ngày cuối và đội bơi Việt Nam hoàn tất SEA Games 32 với 7 ngôi vô địch

Ngày cuối thi đấu của môn bơi tại SEA Games 32, các tuyển thủ của chúng ta chờ đợi sẽ giành thêm nhiều thành tích HCV tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ duy nhất kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thành công.

Tại chung kết 400m tự do, Huy Hoàng đã vượt các đối thủ của Malaysia và Indonesia để về nhất với thông số 3’49”50 đồng thời giành HCV. Tấm HCV này là HCV thứ 7 của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 32. Cùng trong nội dung, một kết quả đáng ghi nhận là Đỗ Ngọc Vinh đã lọt vào chung kết đồng thời về hạng 4 với một nỗ lực của bản thân.

Với lịch sắp xếp chung kết 200m bướm nam ngay sau nội dung 400m tự do nam chưa đầy 10 phút, Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục ra tranh tài chung kết thứ hai của mình trong ngày. Tuy nhiên, sức khỏe đã bị ảnh hưởng đáng kể do quãng nghỉ ngắn nên Nguyễn Huy Hoàng chỉ về hạng 4 của cự ly (2’01”280). Trong nội dung này, tuyển thủ Hồ Nguyễn Duy Khoa giành được HCĐ với kết quả 2’00”600). Như vậy, Huy Hoàng đã không thể có được hai tấm HCV nhưng một kết quả vô địch 400m tự do đã là thành công cho cá nhân kình ngư này.

Tại ngày cuối, nam tuyển thủ Phạm Thanh Bảo đã dự chung kết 50m ếch nam thế nhưng không có được kết quả huy chương do chỉ về hạng 5 (28”390).

Về nữ, chúng ta ghi nhận nỗ lực của kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên tại ngày cuối thi đấu khi cô về hạng 3 nội dung dài hơi là 800m tự do nữ qua đó đạt HCĐ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Kết quả của Mỹ Tiên là 8’56”070.

Chung cuộc, các tấm HCV của chúng ta có được tại 400m tự do nam, 1.500m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng); 100m ếch nam, 200m ếch nam (Phạm Thanh Bảo); 200m hỗn hợp cá nhân nam, 400m hỗn hợp cá nhân nam (Trần Hưng Nguyên); tiếp sức đồng đội nam 4x200m tự do.